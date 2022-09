JORGE VILLEGAS HERNÁNDEZ

La nueva serie original protagonizada por Diego Luna estrena este miércoles con un triple episodio exclusivamente en Disney+

Una nueva historia de STAR WARS está cobrando vida en Disney+. Se trata de Andor, una producción de Lucasfilm centrada en el viaje de Cassian Andor (Diego Luna), en un contexto de creciente rebelión contra el Imperio. La historia, creada exclusivamente para la plataforma y compuesta por doce episodios, transcurre cinco años antes de los acontecimientos de la película ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS, acompañando a Cassian en el camino que lo lleva a lo sucedido en la película. Junto a Luna, integran el elenco de la nueva producción Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller y Fiona Shaw.

El nuevo thriller, cargado de intriga política, peligros y tensión, tiene como showrunner a Tony Gilroy, quien a su vez es guionista junto a Dan Gilroy, Stephen Schiff y Beau Willimon. Gilroy se desempeñó como coguionista de ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS y es conocido por haber escrito y dirigido aclamadas películas como Michael Clayton y El legado Bourne. A su vez, fue guionista de las primeras tres entregas de la franquicia Bourne: La identidad Bourne, La supremacía de Bourne y El ultimátum de Bourne.

La singular visión de Gilroy para dar vida a esta historia extraordinaria sobre la gestación de una revolución se evidencia en cada escena, y fue un norte sólido, tanto para los equipos detrás de cámara como para el elenco.

EXPLORANDO A CASSIAN

Gilroy sintió la necesidad de ahondar en la historia de Cassian Andor al concluir la producción de ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS. Según él, los primeros años de la Rebelión brindaban una oportunidad muy rica para explorar el origen de este personaje devenido en héroe rebelde. “Cuando exploras más profundamente la vida de Cassian Andor, te das cuenta de que este hombre tenía una historia realmente complicada. Él es la persona a la que la Alianza Rebelde le va a confiar la misión. De modo que es punta de lanza. ¿Cómo llegó a ser punta de lanza? ¿Cómo logró adquirir toda la experiencia que se necesita para eso?”, plantea Gilroy.

El desafío narrativo, entonces, giraba en torno a dar cuenta de esa historia previa de Cassian, sabiendo todo lo que vendría después. Trabajar “hacia atrás” lo inspiró para trazar un viaje convincente partiendo desde los cinco años previos a los sucesos del film. El escenario, además, dio pie a imaginar una historia en la que los personajes que habitan la Galaxia están llenos de matices y contradicciones. Toby Haynes, codirector de Andor, señala: “Creo que lo verdaderamente emocionante de lo que está haciendo Tony con esta serie es que STAR WARS siempre tuvo que ver con la lucha entre el Bien y el Mal, y Andor en ese sentido es única porque

tiene que ver con las áreas grises de la vida. Refleja mucho la realidad, donde la gente es más compleja”.

TODO TIENE QUE SER REAL

Esa impronta de realidad guió a Gilroy y su equipo a lo largo de toda la producción. Cuenta el showrunner que, ante todo, quisieron asegurarse de que todo lo que apareciera en la serie fuera real, desde el diseño y los movimientos de cámara hasta la escritura de los guiones y el trabajo actoral. “Todos los personajes que se ven en Andor tienen dos caras, y se trata de ir retirando las capas de esos personajes y mostrar todos los costados que tiene la gente, las decisiones que toman, de qué lado están y con quiénes se asocian”, comenta Haynes.

El tono de thriller apareció, entonces, como una herramienta ideal para alcanzar esa autenticidad y ese anclaje en la realidad que tienen los personajes. “El thriller, como género, te da la oportunidad de profundizar en problemas de comportamiento complejos entre las personas, y de ver a las personas tomar decisiones difíciles”, comenta Gilroy.

ALINEADOS DETRÁS DE UNA VISIÓN

El elenco que da vida a la historia de Andor asegura que la mirada específica y coherente de Gilroy fue clave para materializarla. La actriz Genevieve O’Reilly, quien interpreta nuevamente a la joven senadora Mon Mothma, sostiene: “Creo que lo extraordinario de Tony como guionista es que hay mundos dentro de mundos dentro de mundos, y que la historia se siente universal y personal al mismo tiempo. Eso, para mí, lo convierte en un guion muy interesante”.

Por su parte, Fiona Shaw, quien hace su debut en la saga con el personaje de la madre adoptiva de Cassian, Maarva Andor, destaca el componente

emocional de la mirada de Gilroy. “Tony quiere que Andor sea lo más humano y tridimensional posible, y creo que eso es lo que permite a los actores estar en este mundo extraño de trajes y planetas, pero entendiendo cada latido de la historia desde el punto de vista emocional”, observa Shaw.

Stellan Skarsgård, por su parte, aceptó rápidamente dar vida al personaje del jefe de espías Luthen Rael cuando escuchó a Gilroy. “Cuando hablé con él, lo que me dijo del personaje me pareció muy interesante. Tony me mostró lo que había escrito, que era complicado y misterioso, porque él no revela todo sobre este personaje. Después de doce episodios, no se sabe todo sobre él, pero la manera en la que pensó el personaje y cuáles son sus conflictos me pareció muy interesante”, dice el actor.

PERSONAS ORDINARIAS EN UN CONTEXTO EXTRAORDINARIO

La visión de Gilroy sobre Andor puede resumirse en estas palabras: “Es una historia sobre muchas cosas, pero lo central es que es una historia sobre revolución y sobre gente común y corriente que toma decisiones en un momento muy extremo de la historia de STAR WARS. Lo tratamos como una historia muy seria sobre la

educación de un líder y la gestación de una rebelión. Exploramos cómo la gente toma decisiones correctas e incorrectas, cómo se traicionan unos a otros cuando son débiles, qué significa la valentía, qué significa realmente el altruismo, qué significa realmente el Mal y la opresión. La razón por la cual estoy aquí es para reflexionar sobre todo ese material”.

Andor estrena este miércoles 21 de septiembre con un triple episodio y presenta nuevos episodios todos los miércoles, exclusivamente en Disney+.

Adicionalmente, los fans también pueden continuar disfrutando de una gran variedad de productos inspirados en los memorables personajes de STAR WARS en las categorías más diversas y para todas las edades, disponibles en tiendas físicas y digitales.

