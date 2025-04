Andrés Neumann, el judío errante que trajo a la Argentina a Darío Fo, Pina Bausch y Tadeusz Kantor y Vittorio Gassman

“Vittorio, en esa época, era un ídolo, como si fuera un jugador de fútbol”, recuerda lo que sucedió en los ’80 cuando trajo a Gassman a la Argentina para hacer teatro. “Todo el mundo lo conocía. Era muy gratificante trabajar con él acá, por su popularidad”, dice. Pero más interesante le resultó traer a Darío Fo, con Misterio bufo, al San Martín. “Se complicó mucho… En esa época, el arzobispo de Buenos Aires hizo una declaración un mes antes de que viniera Fo, diciendo que iba a venir este artista italiano, que era muy blasfemo, y pidió a los fieles que no fueran a verlo. Luego hubo actos de vandalismo, rompieron los vidrios del teatro y hubo que suspender una función”, recuerda.

“La experiencia teatral no se compara con ninguna otra cosa”, sentencia. “El espectador es mucho más parte de la acción de lo que se imagina. En la película, que el público esté o no esté, no cambia”, compara. “En Buenos Aires el teatro está vivo, mientras que en el resto del mundo las artes escénicas están sufridas”, afirma. “Buenos Aires es muy especial. Y no lo digo yo. Lo dice mucha gente, por ejemplo, Francis Ford Coppola”, continúa. “La creatividad que se mueve acá, para que haya 350 teatros trabajando todo el tiempo…”, reflexiona. “No sé si todo lo que se ve es tan bueno. Pero no importa. Lo que importa es la generosidad de toda esa gente poniendo pasión en lo que hace. Eso es maravilloso. Y el público de Buenos Aires es parte integral del sistema”, agrega.