Diario Judío México - Sin duda este año, es el año del Covid19 y aunque estimo que el virus vino para quedarse, el próximo año ya no será novedad y si realmente, como creo yo, había alguna planificación, en otras palabras, conspiración, los objetivos han sido, en su mayoría logrados. Los objetivos aparentemente eran muchos y respondían a diversos intereses que se fueron despertando a lo largo de los meses.

Debería repasar mis propias notas y extraer los diversos puntos que encuentro relevantes para esta nota. Han logrado cambiar la realidad y no me atrevo a decir quienes lo han programado. En cuanto a salud habiendo pasado muchos meses con cuarentenas largas, muy largas, demasiado largas con el pretexto de cuidarnos hoy es claro que todo el objetivo, ante lo contagioso del virus, era intentar evitar que haya un colapso general por la falta de unidades de cuidado intensivo, conocido como UCI. Los datos que nos informan no son confiables para mi pues siendo testigo que salvo el Covid19 todas las demás enfermedades en la practica fueron desatendidas. Tengo varios testimonios, incluida mi propia experiencia en la cual sin tener Covid19 me internaron en un hospital hecho para atender el virus. Eso no solo me llevo a perder confianza en los políticos que manejan la lucha contra el covid19 sino en los médicos que han dejado de cumplir su obligación de revisar a los pacientes y se dejaron llevar por las ordenes “del sistema”. Lamento la cantidad de personal sanitario que se enfermó, se contagió o incluso falleció en este periodo, pero recordemos que una cosa es morir de Covid19 y otra cosa es morir con Covid19.

Y esa información no nos brindan. Worldometer (1) nos brinda mucha información que es tan valida como la información que nos brindan los gobiernos en cuanto a Covid 19. Sólo en cuestión de salud copio estos datos, 7-9-20 1:14 AM hora Colombia, 5,206,287 niños menores de 5 años han muerto este año. 1,151,524 muertos de SIDA/AIDS, 5,625,840 muertos de cáncer. 671,904 murieron de malaria, 734,559 suicidios y un dato interesante: 924,682 muertos en accidentes de tráfico. Y sabemos que debido a las cuarentenas hubo una sustancial reducción del tráfico. En Colombia en el año 2019, hasta el 16 de diciembre se registraron 6.329 personas y en este año (3) tal como se publica hoy han fallecido 2,663 personas. El coronavirus indica que en el mundo hay 27,296,207 enfermos y de ellos han muerto 887,596. Del total de 7,029,133 casos activos hay 59,998 casos graves o críticos. Como en mi nota anterior (4) tomaré los datos relevantes de total de muertos y total de muertos por cada millón habitantes y agrego el porcentaje de incremento desde el 27-8-2020 de la nota anterior

UU. 193.253 583 +04.58%

Colombia 21.412 420 +15.94%

Argentina 9.859 218 +22.47%

Israel 1.019 111 +15.27%

Estos son los datos que disponemos y estoy convencido que no son confiables, en especial por la mala atención médica general.

Diversos puntos para mencionar:

USO DEL BARBIJO/TAPABOCAS

Inmediatamente al aparecer la información del virus y la conveniencia del uso del tapabocas lo hemos adoptado como parte de la vestimenta al salir a lugares públicos o cerca de otras personas. Durante años en mis paseos por el mundo, en especial en Europa he visto turistas de Japón, Corea, China, Vietnam, Tailandia utilizar este elemento y confieso, me reía un poco de ese fenómeno. Hoy vemos claramente los resultados. Frente a la lista de muertos por cada millón antes detallada encontramos que Japón tiene 11, Corea del Sur, 7. Singapur 5, Tailandia y Vietnam menos de 1. Y les creo. No menciono China y Venezuela, por ejemplo, porque se tiende a pensar que sus informes no son reales.

No comprendo las manifestaciones contra el uso del tapabocas tal como he visto en Madrid (5) y Buenos Aires y me apena que se haga un uso político del tema. No es casual, como dice el titular de la nota: Mascarillas contra el coronavirus: cómo el rechazo al tapabocas une a la extrema derecha y la extrema izquierda RedacciónBBC News Mundo. Supongo que es fruto del enojo de las personas ante el fenómeno de la pandemia. Y si bien también yo me adhiero a las teorías de la conspiración mi posición no se adhiere a manifestar que no hay pandemia. Ella está y eso es un hecho. En el edificio donde resido hay varios vecinos que no utilizan los tapabocas y me he visto obligado a presentar quejas a la administración que no hace nada, por desidia o posiblemente falta de autoridad. La nota del ultimo enlace menciona que los manifestantes consideran que las autoridades están violando nuestros derechos y estoy de acuerdo cuando en la práctica no tengo ninguna herramienta para protegerme de los que no utilizan el tapabocas. Y muchas de las medidas que han tomado los políticos fueron en realidad negativas e ineficientes y los daños producidos por ellos serán dignos de ser juzgados.

LA CUARENTENA

De cuarenta no tiene nada y hay países que ya tienen 6 meses o cerca de eso y no por eso han evitado que las personas se enfermen, en porcentajes incluso mayores que países que no impusieron cuarentena o confinamiento obligatorio. La cantidad de muertos por cada millón tal como figura antes es un claro índice que en los países latinoamericanos la cuarentena fue un freno impuesto por las autoridades sin saber exactamente que beneficios obtendrían o que daños causarían. He visto publicaciones en las cuales el gobierno manifiesta que hubo reducción sustancial de accidentes de tránsito, pero se olvidan de manifestar que es un parámetro absoluto e inútil porque las limitaciones a la movilidad fueron extremas. Podría mencionar el caso de Colombia donde resido, pero prefiero dejarlo como una manifestación general y global. Lo mismo puede pasar con las estadísticas de la cantidad de hurtos y asesinatos. El confinamiento obligatorio sin duda también limitó los movimientos y las facilidades de los criminales.

Argentina y Colombia dos de los países mas grandes de Sur América, el primero con un gobierno de izquierda y el segundo con un gobierno de derecha tomaron las mismas medidas nos dan la pauta que los políticos y los intentos de politizar la pandemia son incorrectos y que no ayudaran para nada a superarla. No dudo que la confinación obligatoria tenía el objetivo de frenar la contaminación o de dispersarla a lo largo del tiempo, tenía otro un gran objetivo, el de frenar la protesta pública emergente de la imposibilidad de recaudar dinero para la supervivencia. Será por eso que no se aplicaron grandes medidas contra los que no cumplían los decretos, eso era evidente en Colombia.

Desde un comienzo se sabia que las personas con determinadas enfermedades crónicas eran más propensas a sufrir del Covid19 y una nota mía lo deja bien claro (6). Sorprendentemente en Bogotá, solo a fines de julio se emitió un decreto que limitaba, supuestamente para protegerlos, a las personas con diabetes, presión arterial, obesidad, etc. No leí todo el decreto y me pareció patético ya que eso debía haber sido al comienzo de la cuarentena cuando el presidente decretó que las personas mayores de 70 años no pueden salir hasta el 31 de agosto. Antes del decreto, como yo había fumado durante muchos años y no sabía como responderían mis pulmones restringí mis salidas y comencé a utilizar el tapabocas. En otras palabras, yo no necesito que un funcionario ineficiente me cuido y digo ineficiente porque es un hecho que no han logrado proteger a los que necesitan protección.

Continuara…

Julio May 9-9-20

