Diario Judío México - En la nota anterior expuse una opinión general y específicamente ideas sobre el uso del tapabocas y la “rebelión al uso del tapabocas” y la cuarentena. Otros puntos y se refieren en especial a los países que más contacto tengo, Argentina, Colombia e Israel.

LA GRIETA

El término es un producto argentino y se refiere a la grieta en la sociedad argentina y recomiendo la lectura del capitulo “la grieta” del libro La conquista del sentido común de Saul Feldman. Me permito copiar del mismo: La generación de odio hacia el “enemigo único”, señalado como responsable de los disensos, es su objetivo. La idea no es nueva, el término es nuevo. En Argentina el peronismo es un concepto que es odiado por amplios sectores de la sociedad, pero las leyes sociales de Perón nunca fueron anuladas, por ningún gobierno. El término grieta comenzó, según el libro en el año 2013 por la oposición y los medios de comunicación masivos contrarios al gobierno. En Colombia también hay una grieta y en este caso la propaganda proviene de los gobiernos y los medios de comunicación masivos favorables al gobierno. La izquierda, la guerrilla es el enemigo único, y por eso los focos de poder, que siempre tuvieron el gobierno en el país, se opusieron al proceso de paz. Los demás criminales, la corrupción e inclusive la pandemia son factores que aparentemente hay que convivir con ellos. No dudo que el libro de Feldman también se puede aplicar aquí. La realidad de Colombia es distinta a la realidad de Argentina y creo, sin disponer de datos que para ser pobre, mejor es serlo en Argentina. A diferencia de Argentina y Colombia, Israel no tiene una grieta, tiene muchas grietas. A veces pienso que esa cantidad de grietas ha permitido el desarrollo del país. Derecha-izquierda, árabes-judíos, religiosos-laicos, ashkenazitas-sefaradies. Todo eso puede convivir en un país “democrático” que se maneja sin constitución. El actual primer ministro ha logrado durante más de 20 años utilizando su calidad de orador manipular a todo el mundo, logrando tener apoyo de fuentes que por naturaleza deberían estar en su contra. Como es posible que los judíos ortodoxos, que en su mayoría son el sector más pobre son los que en la práctica le garantizan la mayoría parlamentaria. Se habla del primer mundo (Israel) y del tercer mundo (Argentina, Colombia) aunque en lo personal no encuentro grandes diferencias.

LA ECONOMIA

La crisis económica emergente de la pandemia aún no se siente demasiado. Seguramente hay varios factores como la aceptación que estamos en una guerra y hay que ajustarse a la situación, la impresión, casi sin límites, de dinero por parte de los gobiernos causará daños en el futuro y no sabemos qué sector los deberá cubrir. Los datos que se publican sobre la desocupación son impresionantes, pero tampoco es claro que sector de la población está desocupada. Que lugar ocupan los trabajadores informales en esas tasas. Nunca fui fanático de las estadísticas oficiales aunque si se pueden tomar en cuenta como indicadores. Los datos de consumo por ejemplo basados en tablas preparadas en el pasado han perdido valor en este año. Ayer me tomaron una muestra de sangre para ver si tengo Covid19, proyecto de la alcaldía. El resultado negativo y el personal efectuó ciertas preguntas que no sé como las traducirán. Sobre el ingreso manifesté que no se afectó porque mi pensión se acreditó puntualmente en la cuenta bancaria pero mi egreso se redujo sustancialmente ya que no gasto en combustible, no gasto en restaurantes, aparte hace 3 meses que estoy de dieta con la cual reduje 10 kilogramos y no tengo gastos en turismo.

Como me siento con relación al futuro, fue una de las preguntas y mi respuesta es que por mi edad lo único que deseo es sobrevivir y que pongan la respuesta de lo que ellos, los tres, piensan. Creo que dijeron optimistas. Obvio, son de las personas a las que no les ha faltado trabajo en este periodo.

El trabajo en casa se impondrá por mucho tiempo, la telemedicina es otra de las nuevas costumbres, las ventas por internet se incrementarán sustancialmente y sin duda el pasear por los centros comerciales o las calles que se caracterizan por tener comercios se reducirá. Las empresas aéreas y el turismo tendrán otra cara. Es de estimar que tendrán una lenta recuperación.

Eso provocará grandes cambios en la macroeconomía. Las bolsas de valores han tenido este mes un retroceso con relación al a trepada acumulada hasta fin de agosto. Pensaba que no se sabría quienes estaban detrás de los movimientos. En mi nota del 31-3-2020 (2) publiqué: Frente a los trabajadores tenemos el capital y sigo sin entender por qué no suspendieron la compra-venta de acciones y bonos en las Bolsas de Valores. La constante baja de los Valores, las banderas rojas, han despertado pánico y ante esto hay desbandada general. Las pérdidas de muchos son enormes. Pero esa mercadería alguien la compró. Nunca sabremos quién fue, pero no dudemos, los que compraron serán de los grandes beneficiarios de esta guerra. ¿Alguno cree que los bancos saldrán perjudicados? En los meses de trepada regresaron los que vendieron en marzo y se incorporaron nuevos y es de estimar que nuevamente saldrán perjudicados. Softbank, una empresa japonesa, es uno de los grandes jugadores en el tema de las inversiones en acciones y opciones de compra. Seguramente hay varios millonarios que hicieron mucho dinero con estos movimientos financieros. El público no llega a comprender, porque realmente no le cuentan todo, que los fondos de pensiones por ejemplo también tienen sus inversiones en las bolsas de valores y son usualmente los que pierden.

Se habla de recuperación de la economía, de reinventarse y sinceramente espero que eso ocurra. Me pregunto si la sociedad de consumo que tuvimos hasta ahora será el futuro. Realmente no sabemos que pasará. La creación de protocolos de bioseguridad, como los denominan pomposamente, a veces parecen pesados y fuera de lugar, cuando muchas personas aun se oponen a utilizar el tapabocas y no es claro como los castigan.

LOS POLITICOS

En una nota publicada a fines de abril (3) me relacioné a ellos y copio del enlace:

¿Son realmente ellos quienes deben conducir esta lucha? No estoy convencido. En general y, por naturaleza, están acosados por la oposición, atemorizados por el éxito del mandatario, y temen perder las próximas elecciones

Los tres países que menciono se caracterizan por tener líderes de distintas características personales y no es seguro que tienen un carisma arrollador que conduzca a todo el pueblo o la inmensa mayoría.

Argentina: una nota (4) de la BBC explica un poco quien es Fernández y su experiencia como jefe de gabinete le da un poco de crédito. Pero sin duda fue puesto como candidato por Cristina Fernández de Kirshner, que es la vicepresidenta y que seguramente tiene lo que decir en las decisiones del gobierno. De la nota copio: “No aspiro a ser un gran presidente, aspiro a ser un presidente de una gran Argentina”. Y eso era antes del covid19. ¿Que será después?

Colombia: El presidente Duque tiene aun menos experiencia que Fernández (5). No tiene ninguna experiencia, sus 13 años en EEUU como asesor en el BID más parecían un nombramiento para el hijo de…o porque no era suficientemente capaz en su función previa de asesor en el ministerio de economía del presidente Santos. Su meteórica carrera que lo llevó a presidente se la debe al expresidente Uribe que es en Colombia el equivalente a Perón en la Argentina.

La falta de carisma explica por qué ambos presidentes optaron por el confinamiento largo, de los mas largos registrados y sin embargo las criticas que se les hacen son legitimas pues el daño a la economía, sin haber evitado enfermos y muertos, es al fin y al cabo mas preocupante que el virus mismo que si bien es tiene alto nivel de contagio, no es el más mortal, ni es el más agresivo de todos. Para la mayoría de los que se enferman no deja de parecer una gripe.

Israel: Netanyahu es el mas experto de los mandatarios mencionados, pero está muy ocupado con los juicios por corrupción en los que está envuelto (6) y eso no le permite asumir las riendas por la necesidad de cuidar la coalición que los sostiene y por eso, se estima, Israel tiene ahora una gran cantidad de enfermos, después de haber pasado bastante exitosamente la primera etapa.

Pongo el énfasis en los mandatarios porque todos los demás personajes que están relacionados con la atención o la guerra contra el Covid19 no manifiestan, sinceramente, sus opiniones.

EL FUTURO

Saber el futuro es un tema eterno, casi como el de desear quedarnos jóvenes. No sé exactamente como se filtró esa pregunta en el cuestionario de las enfermeras que tomaban la muestra de sangre para determinar si tengo o no Covid19. Será que la plantó el alcalde para revisar si lo volvemos a votar. No lo merece. Nuestro departamento (Atlántico) tiene el 5% de la población del pais y llegó a tener el 35% de los muertos.

En estos 6 meses cambió mucho mi forma de pensar y no es que tenga algo muy claro, porque la edad es la edad y sobre ella, poco puedo disponer salvo cuidarme razonablemente.

De todas maneras, estoy convencido que al final, mucho mas que verdades habrán muchos mitos. Para finalizar copio de la Wikipedia: oráculo de Delfos

De acuerdo a la leyenda, Plutarco sacerdote del templo de Apolo, atribuía los poderes proféticos de la pitonisa de Delfos a unos vapores (“pneuma”), que salían de fisuras del piso del templo. Cuando arqueólogos franceses empezaron a excavar las ruinas de Delfos alrededor de 1890 esperaban encontrar un templo de mármol elaborado con estatuas finas y un santuario tallado en la roca con fisuras en el piso. Para su extrañeza las excavaciones sólo revelaron las fundaciones del templo de Apolo junto a columnas caídas. El piso estaba cubierto de una espesa capa de yeso natural, y no había ninguna fisura o caverna. A. Poppe, clasicista académico inglés de enorme prestigio afirmó que las teorías de gases que salían de unas fisuras o cavernas del piso eran probablemente otra ficción.

Unos 50 años después, Amandry líder del grupo explorador francés, sostuvo que la ausencia de fisuras o cavernas en el piso del templo descartaba la hipótesis de emisiones de gases. Aún más, afirmó que tales emisiones de gases eran geológicamente imposibles porque el Monte Parnaso no estaba en una zona volcánica en donde ocurría tal fenómeno. La gran autoridad de Amandry convenció a casi todos los historiadores clasicistas y arqueólogos (excepto a los griegos) de que las tradiciones antiguas escritas por Plutarco, Diodoro y otros escritores eran un mito, o una confusión, o un fraude deliberado

Y opto por quedarme con lo del FRAUDE DELIBERADO y recordemos que sobre todo hay muchos portavoces. Las vacunas pueden ser un gran fraude y las deberemos pagar, es parte de la conspiración.

Julio May 12-9-2020

