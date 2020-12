Diario Judío México - “MI DULCE SEÑOR” (MY SWEET LORD / 1970)

A cada época de nuestra vida, corresponden emociones y acciones que brillan con intensidad atendiendo a la manera que nos preparamos para recibirla.

Es común que, con las fiestas decembrinas, la espiritualidad se muestre entre nosotros y agradezcamos conforme a nuestras creencias. Desde luego que la fraternidad, solidaridad, alegría y armonía familiar se hacen presentes y todos damos lo mejor de nosotros.

Atestiguamos que el milagro más grande que se presenta con la Navidad, son las ganas de ser y pertenecer a la familia que amamos y respetamos.

“AYER” (YESTERDAY / 1965)

Y una vez que pasa la noche especial rodeada de piñatas, manjares, regalos, manifestaciones de cariño aderezadas con una exquisita cena; volvemos al ánimo del resto de los días.

Quien tiene una actitud positiva, amor en su vida y una meta definida ve en las fiestas la excusa perfecta para mostrar mayor alegría con quienes así comparte. Por el contrario, quien sólo divaga en la vida sin mayor objetivo que sobrevivir y que ahora se le denomina gente tóxica, en ocasiones muestra una depresión o un carácter tan desagradable que difícilmente permite a otros acercarse a compartir.

“LA NOCHE DE UN DÍA DIFÍCIL” (A HARD DAY’S NIGHT / 1964)

Y con esa noche de distracción vienen días de frustración, porque de repente, tal pareciera que, con esa forma de ser, no hay un lugar adecuado.

Momentos irán y otros vendrán, pero si ellos no se dan tiempo de transformar quienes son y como se muestran, será difícil que alguien lo haga por ellos.

Si uno de los elementos más importantes en la vida es la actitud … ¿por qué no darse el tiempo para ver que no funciona y cambiar lo que impide el desarrollo?

“EL LARGO Y SINUOSO CAMINO” (THE LONG AND WINDING ROAD / 1970)

Y con este panorama, de repente llega otro evento festivo en que se agradece lo vivido y todo se llena de buenos propósitos por dos años: el que se va y el que llega.

Los deseos de salud, paz y armonía son constantes, pero también hay algunos específicos; objetivos concretos que muchos deseamos que lleguen por arte de magia.

Para quien tiene la actitud y compromiso con sus sueños, es posible que los deseos del nuevo año se presenten en su futuro sin necesidad de sortilegios o hechizos; sin embargo, para quien carece de ellos, es remoto que suceda algo a su favor y tristemente, de haberlo, esté preparado para ello.

“EL TONTO DE LA COLINA” (THE FOOL ON THE HILL / 1967)

Podrán llamarles nocivos, negativos o tóxicos, pero la gente que desaprovecha su vida merecería ser considerada únicamente tonta por perder la oportunidad de vivirla. Ya que ante la constante rutina por sabotear sus metas o bien, no encontrar formas de estimular su día a día, éstos hacen de la frustración su manera de vivir.

Las ganas de sobresalir se ahogan en las acciones por sobrevivir y el brillo de los ojos se transforma en la opacidad de la mirada. De repente, los triunfos de otros pasan a ser motivos propios de crítica o acompañamiento.

Quien pierde su interés por crear y perseguir sus sueños, está condenado a aplaudir o destruir los de otros.

“AUXILIO” (HELP / 1965)

Es válido caer y fallar en los intentos por levantarse, pero lo que uno no debe permitirse es hacer del fracaso un hogar. Siempre existirán personas que están dispuestas a brindar su apoyo ante el compromiso de quien quiera cambiar.

Tan importante es solicitar ayuda como reconocer cuando no es posible darla. Aprender a distinguir a quien requiere ayuda personal como profesional es una muestra de habilidad y humildad. Si bien es cierto que actuar de buena fe es importante, lo es más orientar y canalizar a quien la solicita con las personas o instituciones adecuadas, ya sean para brindar apoyo o atención profesional.

“DÉJALO SER” (LET IT BE / 1970)

Sin embargo, hay personas que, pese a las oportunidades o apoyos, se niegan a cambiar y desafortunadamente, no podemos vivir por ellos.

La vida nos llena de experiencias y nos da oportunidad de ser sabios; un detalle de esa astucia es permitir a otros errar y cambiar; no obstante, el respeto a su vida también es una muestra de madurez.

Una persona virtuosa ayudará a otros a levantarse y luchar por sus sueños, pero también a respetar sus decisiones … ¡aunque sean en contra de ellos! Si bien es duro afrontarlo, no debiera de haber remordimientos para aquel que hace todo lo que está en su mano por ayudar a quien lo requiere; sobre todo cuando éste se niega a ello.

“CON UN POCO DE AYUDA DE MIS AMIGOS” (A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS / 1967)

El valor de un amigo lo conocemos durante el tiempo que lo tratamos y la congruencia con que maneja sus dichos y sus hechos … ¡seamos ese tipo de amigos!

Aquellos que están siempre para nosotros, ya sea con sus palabras o sus acciones, nos muestran su apoyo de manera incondicional. De darse el caso de que alguien requiera nuestra ayuda, asumamos eso con el compromiso de ser y estar para solucionar su problema. Después de todo … ¡El ser amigo no es ser siempre el acompañante permisivo o jubiloso sino quien se ve en el otro así mismo y trata de poner todo de sí para superar el problema, aunque no sea de él!

“AHORA TODOS JUNTOS” (ALL TOGETHER NOW / 1969)

Es fácil compartir los problemas y mucho más fácil es renunciar a confrontarlos. Hagamos lo difícil, es decir, generar la confianza para que quien lo tenga se acerque a nosotros y en forma conjunta encontrar su solución, realizar las acciones requeridas y minimizar el costo de éste.

La fortaleza que da la unidad, solidaridad y lealtad ante los problemas es la magia que se requiere para alcanzar la luz y superar la oscuridad; en nosotros siempre estará ser destellos permanentes para quien nos pida ayuda. … ¡la decisión es nuestra!

“QUIERO ESTRECHAR TU MANO” (I WANT TO HOLD YOUR HAND / 1963)

El saber que importamos a una persona siempre será un incentivo para alcanzar nuestras metas o regresar a nuestro camino.

A veces con un abrazo, quizás con una palabra o con una simple mirada, el afecto nos llega y el valor de estar con alguien acrecienta nuestra autoestima.

Solos podremos alcanzar nuestras metas … pero es indudable que en compañía de quienes nos importan y a quienes importamos llegaremos más lejos.

“TODO LO QUE NECESITAS ES AMOR” (ALL YOU NEED IS LOVE / 1967)

Y esa es la claridad que requerimos en nuestras vidas, la que nos hace prácticamente invulnerables e invencibles … ¡la fortaleza que nos da el amor y nuestra capacidad de compartirlo y recibirlo!

Si amar es la respuesta … ¿por qué nos resistimos tanto a hacerlo nuestra forma de vida?

Siempre tendremos mil y una excusas para no lograr las cosas, millones de justificaciones para distraernos de nuestros objetivos … pero … ¿por qué razón nos complicamos la vida?, ¿Qué ganamos?

“CAMPOS DE FRESA POR SIEMPRE” (STRAWBERRY FIELDS FOREVER / 1967)

Con el brillo del amor repelemos los momentos más sombríos. Y no se trata de ser poeta y ver en todos los escenarios rosas y hadas … ¡lo más importante en esta vida es aceptar quiénes somos y tratar de ser la mejor versión de nosotros para nosotros mismos y para los demás!

Invertir en un coche último modelo, vestir con ropa de marca y sin duda, mostrar el mejor teléfono celular serán motivos lindos que podrán darnos satisfacciones … pero recordemos que estos son accesorios … ¡no demos valor a lo que tenemos por encima de lo que somos!

“AQUÍ VIENE EL SOL” (HERE COMES THE SUN / 1969)

Encontrar soluciones a los problemas es importante, pero lo es más asumir los compromisos y costos que éstos nos presentan. Al solucionarlos encontraremos la luz en el camino, pero la paz vendrá al saber que lo hicimos con personas que están a nuestro lado y les importa que estemos tranquilos.

De tal manera que la fortaleza de uno está en la esencia de ser uno en otros, proyectar el amor que nos tenemos en cada uno de ellos y disfrutar el que nos dan. No hay nadie tan pobre que no pueda dar amor, ni nadie tan rico que lo tenga todo. ¡Seamos generosos al amar y humildes al recibirlo!

No perdamos de vista que siempre podremos ser luz y sombra para nosotros y para los otros; seamos capaces de decidir lo mejor.

“IMAGINA” (IMAGINE / 1971)

Entonces podrás entender que, con el brindis de fin de año, tendrás la posibilidad de pedir los mejores deseos para ti y los tuyos. Del compromiso y las acciones que hagas podrás lograrlos y estará en ti alcanzarlos por tu esfuerzo y aprovechando las circunstancias.

No obstante, sólo por un momento piensa que pasaría si también eligieras ser la mejor persona para ti y para los seres que amas … estar para ellos y ayudarlos a alcanzar sus sueños.

¿Has pensado que puedes ser luz para ti y para quienes te rodean?; es decir, ser guía con tus palabras, acciones o simplemente con tu ejemplo.

Es cierto, quizás sea un sueño, pero sólo por un momento … ¿Te gustaría imaginar un mundo en el que nos amemos y compartamos nuestro amor con quienes nos importan?

No sé si esto sea posible pero mi deseo es que seamos seres de amor para nosotros y para otros … ¿Te animas a pedir este deseo y realizar este sueño para el nuevo año … y los que siguen?

“POSDATA: TE AMO” (P.S. I LOVE YOU / 1963)

… Y nunca estará de más mirarte al espejo y expresarte a ti mismo algo que siempre te llenará de vida … ¡ME AMO!

NOTA: Tomado de la inspiración de 4 grandes genios: John, Paul, George y Ringo.

