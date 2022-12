El antisemitismo, palabra creada por, Wilhelm Marr, en 1789. El nombre fue aceptado con referencia a los judíos y no a todos los semitas, como los árabes. Los nazis le dieron un significado racista y se inventaron como superiores racialmente justificando su maldad, basándose en el ‘racismo científico’ del siglo XIX.

En el siglo I Antes de nuestra era se rechazó el politeísmo porque no adorar al emperador como Dios era deslealtad. En el siglo siguiente la realidad teológica se constituyó en política después de la destrucción del Templo de Jerusalén que fue visto como castigo divino, los Evangelios ignoraron la responsabilidad romana y culparon a los judíos por asesinar al hijo de Dios. Mateo 27-25. En el siglo IV la iglesia Cristiana dominante en el Imperio Romano emitió leyes que segregaban a los judíos, disminuían su libertad porque disminuían su dominio y fueron forzados a los márgenes de la sociedad europea. El ataque era a los judíos individualmente y en su totalidad, no al judaísmo que era la fuente de su ser y saber. Sustituían el dios judío del orden y la justicia, por el dios del amor cristiano, los judíos eran los asesinos de Cristo, eran necios y no aceptaban que El era el Mesías que prometió el Antiguo Testamento. La sobrevivencia de los judíos, no el judaísmo, fue juzgada como desafío necio. la rivalidad del cristianismo empezó en 70 con la destrucción del Templo Mayor del judaísmo por los romanos.

Marr, un agitador alemán, invento la palabra antisemitismo para designar la campana contra los judíos de Europa Central en su tiempo. En el nazismo adquirió la dimensión racista, las características biológicas y familiares que el cambio de religión no podía cambiar.

Casi 2000 años más tarde, en 1219, el asesor especial al servicio general para la prevención del genocidio dijo que la religión no es el problema, sino quienes la manipulan, cito ataques a varios centros de diferentes religiones para preguntarse: “ que está pasando en todo el mundo?”

En diferentes ocasiones, de 1019 a 2022, el Secretario General de la ONU Antonio Guterres preocupado por el aumento del antisemitismo durante la pandemia de Covid afirmo: “ la organización debe estar siempre en la primera línea de la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de discriminación” y llamo a todas las sociedades a tomar medidas para atajar el antisemitismo, “el monstruo de multiples cabezas” de la intolerancia que ha creado un reconocible y violento, “un tsunami de odio” y cobra velocidad en todo el mundo. Debemos “Atajar el antisemitismo de raíz”

La teoría de conspiración y negación del Holocausto inundan las redes sociales e impulsan el antisemitismo alrededor del mundo y pide unidad mundial para vencer el odio. Hay que mantener vigilancia continua para evitar los discursos que incitan al odio.

Si los gobiernos no lo controlan, el antisemitismo plantea riesgos no solo para los judíos, alcanza otras comunidades minoritarias, otras religiones así como a los inmigrantes y refugiados, dijo recientemente.