En Israel el primer ministro Netanyahu y sus secuaces, no tengo un término más respetuoso, acusan a la izquierda, a los anarquistas, de manejar las manifestaciones en su contra. Incluso acusa de recibir amenazas de muerte que en parte ya fueron demostradas como falsas y debemos recordar que en Israel todos los asesinatos políticos los efectuó la derecha, comenzando con Arlozoroff en 1933 hasta Rabin en 1995.

La poca inexistencia de izquierda de Israel no tiene casi representación en el parlamento y parte de ella se unió al actual gobierno de derecha de Netanyahu.

Obviamente el problema no es izquierda o derecha, es cómodo manejarse con blanco y negro, bueno y malo porque las personas ya están totalmente idiotizadas y no dejo de incluirme, después de tantos meses de confinamiento porque tengo más de 70.

Leyendo la siguiente nota (1) y es la que me motivó a escribir estas líneas veo la profundidad del problema. Copio el texto que me interesa: Los líderes políticos franceses declaran a menudo que la lucha contra el antisemitismo es de primordial importancia; lo dicen cada vez que un judío es asesinado en el país. Sin embargo, el único antisemitismo que parecen dispuestos a combatir es el de derechas. Al parecer se niegan a ver que todos los judíos asesinados o atacados en Francia desde 2006 fueron víctimas de antisemitas musulmanes, y los líderes franceses nunca pronuncian una sola palabra al respecto. En otra parte de su larga nota el autor menciona al otro antisemitismo, el de las izquierdas.

El autor, evidentemente un israelí de derecha necesita aclarar que hay antisemitismo de derecha y antisemitismo de izquierda, porque supuestamente él, siendo de judío de derecha, no puede ser antisemita, pero no me cabe duda que tiene las mismas ideas de los derechistas sobre otras minorías, por ejemplo, la árabe en Israel o la palestina.

El antisemitismo es uno y hay que combatirlo y no tiene banderas. Es casi seguro que Hitler y Stalin los dos grandes asesinos del siglo pasado, no eran muy diferentes en su sentimiento antijudío.

Definir e identificar al antisemitismo de izquierda y al antisemitismo musulmán como una unidad es un grave error y una triste manipulación que no triunfará a lo largo del tiempo. El antisemitismo de izquierda no es tal sino que es la oposición a la conquista por parte de Israel de los territorios palestinos, evento que de por sí causó y seguirá causando terribles daños a la sociedad israelí y al mundo judío tal como previno el Profesor I. Leibovich. Los musulmanes como religión por supuesto no son de izquierda o derecha y al ser tan fanáticos, sin duda tanto los judíos como los cristianos somos “infieles” y obviamente la ocupación de territorios palestinos incrementa ese odio. En Francia, un 10% de la población es de religión musulmana y ocupan los estratos más bajos de la sociedad, no debe sorprender entonces su violencia por un lado y el temor a la represalia de ser criticados. ¿Que tienen para perder? Los musulmanes como religión también tienen problemas. En una nota de El País (2) el titular es muy claro: Los musulmanes en la India, chivo expiatorio de la pandemia.

Rumores y teorías conspirativas sobre la expansión del virus fomentados por el nacionalismo hindú aumentan la brecha religiosa en el país

Oh Sorpresa!!!! no solo los judíos son los culpables como podemos ver en muchas notas (3). Recordemos que en India hay 150 millones de musulmanes y es el tercer país con más de ellos después de Indonesia y Pakistán.

El Profesor Leibovich (4) dijo muchas cosas y por supuesto recomiendo leer el enlace. Cito:

Desde 1967, Yeshayahu Leibowitz ha sido uno de los más aguerridos y agudos críticos del proceso de colonización de los territorios conquistados en la Guerra de los Seis Días. Leibowitz, quien fuera denominado por Isaiah Berlin “la conciencia de Israel”, consideraba que Israel no podría seguir existiendo como un país democrático en el que millones de palestinos bajo su dominio no pudieran gozar de derechos civiles y nacionales. Desde los primeros días de euforia que acompañaron el fin de la guerra, Leibowitz hizo el llamado a abandonar los territorios ocupados, no guiado por la ilusión de que dicho paso traería la anhelada paz con el mundo árabe, sino bajo la consideración de que se trataba de un imperativo moral imprescindible, sin el cual el Estado no podría seguir siendo judío y democrático.

Es ese el tema, acaso Leibowitz era de izquierda? No, no era de izquierda. La imagen de antisemitismo de izquierda extraigo de un enlace judío (5) que lamentablemente pone a los judíos en el extremo derecho del mapa político.

Julio May 3-8-2020

