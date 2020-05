Diario Judío México - Mohsen Rezaee, secretario del Consejo de Conveniencia iraní dijo en una entrevista publicada del 28 de abril, 2020 en la red Al-Jazeera (Qatar) que Irán arrasaría las ciudades de Israel si este toma para sí «la más mínima iniciativa» en contra de Irán. Este agregó que el ataque de Irán contra la base aérea Ayn Al-Asad luego del asesinato de Qasem Soleimani perpetrado por Estados Unidos había sido una dura represalia que causó muchas bajas y destruyó aviones estadounidenses. Rezaee luego dijo que las capacidades y destreza militar de Irán son «más importantes que el ataque en sí». Respecto a la pandemia del COVID-19, Rezaee dijo que el virus es «inteligente» y fue creado por el hombre y que la posibilidad de que fuese un arma biológica anti-iraní no ha sido refutada hasta el momento.

Para ver el video del oficial iraní Mohsen Rezaee en el portal MEMRI TV, pulse aquí .

«Si la entidad sionista toma la más mínima iniciativa, pueden estar seguros de que arrasaremos con las ciudades israelíes»

Entrevistador: «Usted dijo en una reunión en Teherán que la venganza de Irán contra los Estados Unidos por [asesinar] al General Soleimani sería dura y que los centros militares israelíes y de Haifa serían incluidos en esta represalia. ¿Alcanzó la represalia este nivel de amenaza, Dr. Rezaee?»

Mohsen Rezaee: «También diré ahora que si la entidad sionista toma por su cuenta la más mínima iniciativa, pueden estar seguros de que arrasaremos con las ciudades israelíes. Para esa época, Tel Aviv no era el problema en sí. Teníamos que lidiar con Estados Unidos. El Sr. Trump dio instrucciones a sus fuerzas militares para que atacaran al General Soleimani, quien se encontraba invitado en Irak».

«Las capacidades y destreza militar de Irán son más importantes que el ataque en sí… No puedo decir que la represalia [iraní] haya terminado»

Rezaee: «Dijimos que llevaríamos a cabo una severa venganza y obviamente lo hicimos. La resistencia en Irak y en la región nos pidió [que les permitiéramos] llevar a cabo algunas iniciativas. Ellos sí llevaron a cabo algunas iniciativas a menor escala, pero en nuestra operación de venganza contra la base aérea Ayn Al-Asad, al menos 60 personas resultaron heridas de acuerdo con nuestra información. Las edificaciones que fueron destruidas tenían helicópteros y aviones estadounidenses estacionados en ellos. Vimos que fueron destruidos. Todo esto apunta a bajas, pero el Sr. Trump no quiso revelar información sobre estas víctimas, porque no quería responder al ataque [iraní]. Esto es porque sabía con certeza que nuestra propia respuesta sería mucho más poderosa. Esta es la primera vez que un país como Irán ha llevado a cabo tal ataque. Nuestros misiles alcanzaron los objetivos con absoluta precisión. El lado estadounidense no pudo interceptar ninguno de esos misiles. La capacidad y destreza militar de Irán son más importantes que el ataque en sí.

[…]

«No puedo decir que la represalia [iraní] haya terminado. Quizás, en caso de otro error de los estadounidenses, llevaremos a cabo las otras etapas de nuestra represalia».

«Este virus es inteligente y antinatural; es fabricado por el hombre»

Entrevistador: «Dr. Rezaee, al comienzo de la crisis, los iraníes concluyeron que el coronavirus fue un ataque biológico de Occidente contra Irán. ¿Se aferra usted todavía a esta conclusión?»

Rezaee: «Hasta ahora, esta posibilidad no ha sido refutada».

[…]

«Este virus es inteligente y totalmente anti-natural. Fue fabricado por el hombre. Es diferente de los virus naturales tales como el SARS y otros virus. Por lo tanto, todavía existen sospechas».