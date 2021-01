En un artículo publicado en el diario saudita ‘Okaz, el periodista Ahmed Sayed’ Atif escribe que los términos «tierra santa» y «tierra bendita» mencionados en el Corán se refieren a La Meca y no a Jerusalén, Al-Aqsa, Siria, Irak o a cualquier otro lugar, tal como afirman varios comentaristas del Corán. La controversia sobre el significado de estos términos dice, deriva del hecho de que muchos comentaristas no buscaron la respuesta en el propio Corán, sino que se basaron en las fuentes bíblicas. Este presenta numerosos versículos del Corán para demostrar que la «tierra bendita» es La Meca y explica que esta ciudad es bendecida no porque sea rica o fértil sino por su estatus espiritual único y singular.

Cabe mencionar que este artículo saudita no es el primero de este tipo que haya sido escrito. El 13 de noviembre, 2020 el diario ‘Okaz publicó un artículo que sugería que la Mezquita Al-Aqsa mencionada en el Corán pudiera no estar ubicada en Jerusalén sino en la Península Arábiga.[1]

Ahmed Sayed ‘Atif (Fuente: Sadacom.news, 24 de abril, 2013)

Lo siguiente son extractos traducidos del artículo de ‘Atif:[2]

“Existen muchas opiniones sobre la ubicación de la ‘Tierra Santa’. Algunos afirman que es en Siria, Jericó o Jerusalén y parte de Jordania y otros afirman que se encuentra en Siria e Irak o que necesariamente se extiende desde el Éufrates en Irak hasta Al-Arish en Egipto. Estas diferencias de opinión sobre el significado de los términos «Tierra Bendita» y «Tierra Santa» son naturales, ya que aquellos que proponen diferentes opiniones no se basan en una fuente que es constante. Estas afirmaciones se originan en la Torá y las afirmaciones posteriores se han basado en estas, hasta el día de hoy.

«Quizás la paradoja es que todos estos diversos interpretes de las escrituras no se preocuparon por buscar el significado del término ‘Tierra Bendita’ en el propio Corán, con la excepción del estudioso persa del siglo 9 e intérprete del Corán Al-Tabari quien, citando a otros, afirmó que sólo en el versículo [21:71] – ‘Entonces lo entregamos, junto con Lot, a la tierra que habíamos llenado de bendiciones’ – el término ‘Tierra Bendita’ se refiere a La Meca y la evidencia de ello se encuentra en el versículo [3:96]: ‘De hecho, el primer Hogar de culto establecido para la humanidad fue el de Becca [es decir, La Meca] – y este es bendecido». Sin embargo, ni Al-Tabari ni los demás se apegaron a esta opinión.

«Creemos en el Corán y creemos que es una revelación de Alá y un texto que es anterior a los libros árabes de historia. Por lo tanto, el Corán es el primer texto que debemos buscar e investigar para entender el significado de ‘Tierra Bendita’. Esto se debe a que la tierra es de Alá y es Él quien concede la bendición y elige el lugar que desea bendecir, quien nos informa qué lugar bendijo y por qué. El Corán no nos ocultó esta información. Este lo expresa clara e inequívocamente en los versículos [3:96-97]: ‘De hecho, el primer Hogar de culto establecido para la humanidad fue el de Meca – bendecido y guía para los mundos. En este existen signos claros tales como el lugar donde Abraham se ponía de pie. Y quien entre en este lugar estará a salvo. Y debido a Alá es que la gente realiza una peregrinación al Hogar – para quien sea capaz de encontrar un camino”. Estos versículos enfatizan a aquellos que están divididos sobre este tema y ​​para los incrédulos, de que el primer hogar de culto erigido para la población es el de Meca. El hogar aquí es una mezquita para toda la población… El hogar en Meca es bendecido y este guía a todos aquellos por el camino correcto… El versículo provee a los que están divididos sobre este tema y a los incrédulos – a quienes se dirige, tres pruebas de que Meca es verdaderamente santa y estas son pruebas de que lo reconocen y no lo niegan: La Meca es el lugar de Abraham – el lugar donde residió, su hogar – y ellos lo saben; quien entra en ella está a salvo y ellos lo saben; y la gente realiza peregrinaciones a este lugar y ellos lo saben también.

«La bendición (o abundancia) que caracteriza este lugar no reside en los árboles o en los frutos que allí crecen sino en características que este solo posee y otros lugares no: su condición de lugar de peregrinación, el hecho de que es una mezquita para todos los musulmanes y la ley de protección que aplica a cualquiera que entre al recinto de la mezquita sagrada en Meca…

«Además, Alá también mencionó, en términos generales, lugares específicos de la tierra que Él llama ‘benditos’, [por ejemplo]: ‘Y colocamos entre ellos y las ciudades que bendijimos a muchas ciudades visibles [Corán 34:18]. También se dice: ‘Entonces lo entregamos, junto con Lot, a la tierra que colmamos de bendiciones [21:17]. Y se dice: ‘Y a Salomón sometimos los vientos furiosos, que soplan por su mandato a la tierra que colmamos de bendiciones [21:81]…’ Además, se dijo:’ Hicimos sucesores de las tierras orientales y occidentales al pueblo oprimido, que colmamos de bendiciones’ [7:37].

«¡Entonces, ¿Dónde están estos lugares, pueblos o tierras benditos?!La mayoría de los comentaristas e historiadores asumieron que una tierra ‘bendecida’ es necesariamente una que tiene abundancia de árboles y ríos. Tomando sus interpretaciones del pueblo de la Torá [es decir, de los judíos] y de su comentario sobre el término ‘tierra bendita’, estos dijeron que [el versículo 7:137] se refiere a Siria… y ese versículo [34:18]… se refiere a Siria también. Otros dijeron que el versículo 34:18 se refiere a las aldeas en Sanaa [área en Yemen], o a Jerusalén, o a las aldeas árabes entre la ciudad de Medina y Siria… En cuanto al versículo [21:81], dijeron que se refiere a la tierra de Siria y Palestina… y con respecto al [versículo 17:1] – ‘la mezquita más lejana cuyos alrededores hemos bendecido’ – dijeron que se refiere a Siria… y que la bendición se refiere a las cosechas [abundantes] y frutas, o bien a Jerusalén… o a la Mezquita Al-Aqsa en Palestina y sus alrededores… Según el comentarista Al-Qurtubi [1214-1273], la referencia es a los profetas justos que están enterrados alrededor de Al-Aqsa, convirtiendo en santo el lugar…

«Este lugar bendito se menciona nuevamente de varias maneras y en muchos versículos, entre ellos: ‘y esta ciudad segura’ [95:3] ‘y’ Mi Señor, haz de esta una ciudad segura'[2: 126]… Cabe señalar que el Corán no menciona los viajes y las migraciones de Abraham. Solo dice que dejó la tierra de su pueblo cuando era joven y que su nombre era Abraham [21:60]; que se mudó a Meca, donde construyó el santo hogar [la mezquita] y la cuidó y que, en su vejez, Alá le informó que tendría un hijo, Isaac y lo alojó a él y a sus descendientes allí en Meca.

«El Corán, entonces, nos lleva a un lugar bendito es decir, al recinto sagrado en Meca, en contraste con todas las numerosas conjeturas de los comentaristas. Por lo tanto, cada vez que el Corán lo menciona con un pronombre no especificado – ‘Lo bendecimos’ – o con un demostrativo – ‘esta tierra segura’ – o con un adjetivo – ‘el lugar bendito’ o ‘la tierra santa’ – se refiere únicamente a Meca. La Meca seguirá siendo santa y bendita, sin importar cuánto mucho este se expanda…»

[1] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 9038 – Artículo en diario saudita: El Al-Aqsa del Corán puede no estar en Jerusalén en lo absoluto, sino en la Península Arábiga – 17 de noviembre, 2020.

[2] ‘Okaz (Arabia Saudita), 25 de diciembre, 2020.