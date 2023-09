Antonio José Escudero Ríos, un luchador contra el antisemitismo

Conocí a Antonio José Escudero Ríos (Quintana de la Serena, 1944) durante la celebración de las Primeras (hasta ahora, únicas) Jornadas de Estudios Judaicos (1995), cuyo volumen de Actas contribuí a publicar (Badajoz, Servicio de Publicaciones, 1996). Escudero fue el organizador de aquel singular simposio, al que iluminaron con su asistencia personajes tan ilustres como Haim Bainart (Pskov, Rusia, 1917-Jerusalén, 2010), autor de importantísimos trabajos sobre los hebreos españoles, entre otros Hispania Judaica, Volume 2, Trujillo: A Jewish Community in Extremadura on the Eve of the Expulsion from Spain (Trujillo. Una comunidad judía en Extremadura en vísperas de la expulsión de España). (Jerusalén, The Magnes Press, The Hebrew University, 1980).

Desde entonces, mantuve una relación cordial con aquel infatigable defensor de los israelitas, afincado desde 1960 en Madrid, donde cursó las carreras de Filosofía, y en La Nava del Marqués. Seguí con admiración sus trabajos periodísticos para las revistas judías como Los Muestros, Maguem, Foro de la vida judía en el mundo o Raíces, en la que también he publicado yo diferentes artículos sobre la presencia judía en Extremadura.

Creador, junto a otros entusiastas, de la Orden Nueva de Toledo, Fraternidad dedicada a la defensa plural de Israel y el Líbano cristiano, así como a combatir el antisemitismo, Escudero realizó ediciones facsimilares de obras de Isaac Cardoso, el Cuzarí y la Guía de Perplejos de Maimónides (texto clásico, que tradujo por primera vez al castellano Pedro de Toledo, con esta coda: aquí es fin de la trasladaçion de la segunda parte del More en romançe… E feneçiose oy viernes veynte e çinco dias en la villa Çafra año del Señor de mill e quatroçientos diez e nueve años).

Por otra parte, Antonio José estaba estrechamente unido a su hermana Isabel (Quintana de la Serena, 1944-Madrid, 2017), profesora de la UNED, con una decena de excelentes poemarios y ensayos numerosos, mujer admirable, que fue compañera de Agustín García Calvo.

Ante el silencio en la prensa española, por la edición digital del Diario Judío de México hemos sabido que Antonio José Escudero falleció el pasado día 2 de este mes de septiembre. Descanse en paz este enamorado del mundo sefardí.

(Manuel Pecellín Lancharro, licenciado en Teología y en Filosofía, catedrático de Enseñanza Media, Medalla de Extremadura, Académico de la Real Academia de Extremadura de las Artes y las Letras, es escritor y ensayista, con una copiosa y valiosa obra publicada).