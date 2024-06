DESCÚBRELO ¿Que tiene que ver el Baño María con los judíos?, una de sus aportaciones mas interesantes

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

DESCÚBRELO ¿Que tiene que ver el Baño María con los judíos?, una de sus aportaciones más interesantes

Yo creo que toda la gente que cocina eh en algún momento ha utilizado una un sistema que se conoce como baño maría incluso cuando tú vas a comer a un restaurante que tiene servicio de buffet y tienen la barra caliente y te cuenta que tienen Las charolas o cacerolas para que se mantenga calientita la comida, pero que no se queme la ponen en lo que se conoce baño maría Por qué baño maría Bueno, pues yo no sé si tú lo eh sabías pero por ahí del siglo I a. e. c. hubo una mujer judía que se llamó María

A ella le decían María la judía también le llegaron a decir María la hebrea y le llegaron a decir también María la profetisa eh Y también Tuvo una cuarta forma en que le llamaban María la alquimista Bueno a esta María judía le debemos justamente eh que allá en en Alejandría en Egipto a ella se le ocurriera crear el baño o esta forma de calentar poniendo agua en la parte de abajo y que la comida el la preparación o lo que se fuera hacer se calentara con el vapor que se agrega al agua al hervir, un método que muchos siglos después se sigue utilizando no importa qué tan evolucionada esté la cocina o los chefs, si es una cocina de muy alta gama, hablando el términos gourmets o una cocina muy sencilla, no importa si preparas un platillo mexicano o Oriental o italiano o francés o de qué parte del mundo al final de cuentas en todos lados se utiliza el famoso baño María otra aportación de los judíos que utilizamos en todos los hogares de todo el mundo

Así que más allá de tu simpatía o antipatía yo te animo a que le digas Señor gracias porque verdaderamente el pueblo judío es ha sido de bendición han sido luz para nosotros y hoy en día seguimos disfrutando muchas cosas en nuestra vida diaria gracias a los judíos Así que bendícelos, no los maldigas, y el señor te bendecirá a ti