Hola, somos Samantha Rodríguez y Jessica Lepe de The Voice of the Silence . Ya conoces nuestra pasión por educar sobre el Holocausto , con la finalidad de crear un mundo más pacífico, empático y respetuoso para todos. Nosotras no nacimos en una familia judía, sin embargo nos interesamos por aprender y difundir lo que sucedió en el Holocausto, para que nunca más suceda algo similar, es por esto que nuestro mayor enfoque es llegar al público y jóvenes no judíos que no conocen sobre el tema.