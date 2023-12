Argumentos “universitarios” y la realidad palestino-israelí

La Carta de la Facultad de Columbia, firmada con lo que podría parecer una larga lista impresionante de personal docente, también utiliza otras formas de validación: la afirmación de que muchos otros “gobiernos e instituciones no gubernamentales” serían signatarios de su carta, porque piensan igual . Esto sugiere que no hay necesidad de repensar sus argumentos. Todo ha sido hecho y aclarado por muchas “grandes mentes”.

Protestan por lo que los empleadores hacen o quieren hacer al decidir a quién emplear. El tema no es material para este foro. Hay reglas y decisiones que cada empresa tiene de su lado respecto a su fuerza laboral. Si los firmantes tienen algún problema con esto, entonces el foro para discutirlo es otro. Columbia no es el empleador al que nos referimos aquí.

Sin embargo, la carta salta esa lógica y va a identificar primero la pérdida de los palestinos, por lo que los israelíes son una nota a pie de página de los temas aquí. Es por eso que esta carta no es una carta sobre empatía o dolor, y ciertamente no sobre indignación por lo que se les hizo a los israelíes y otros extranjeros en un simple día normal, sin provocación: el 7 de octubre. La fecha es sólo una entrada útil para presentar justificaciones ideológicas para la actual política de Hamás y el terror, y para confundir.

Pero en su carta, las acciones de Hamás no son las de Hamás, sino las acciones de los palestinos justificadas por sus agravios. A Hamás se le llama ahora “soldados militantes ” para todos los palestinos. Ni una mención de ellos como terroristas que han denigrado a los palestinos y los han devastado con su propia agenda. Una vez fusionados como grupos, ¿debemos ver a los palestinos como separados de Hamás o no? ¿Son todos civiles ahora? Entonces, ¿es Israel el único que separa a los dos grupos tratando de no dañar a los civiles? Cuando el mundo dice que Hamas usa ‘escudos humanos’ para cubrirse y confundir, aquí está el mejor ejemplo de cómo esto se expresa en palabras. Actuaron como palestinos, no actuaron como terroristas; regresan a Gaza, por lo que allí sólo encontramos población civil palestina. La falta de civismo y la brutalidad que demostraron con su agresión ahora debe ser eliminada de todo pensamiento, y sólo debemos ver y pensar en la población normal. ¿Dónde han ido o desaparecido los terroristas ?