Arqueología, Pesaj y sionismo

Arqueólogos israelíes en Jerusalén encontraron recientemente una ficha de arcilla de 2.000 años de antigüedad que se utilizó en relación con las ofrendas en el Segundo Templo de Jerusalén. La ficha de diez centímetros puede parecer pequeña, pero en realidad es algo muy importante para el sionismo y el pueblo judío.

La ficha es el último hallazgo importante del Proyecto de Tamizado del Monte del Templo, un grupo de arqueólogos que durante los últimos 20 años han estado excavando entre toneladas de escombros arrojados fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén por las autoridades islámicas que controlan las mezquitas en el Monte del Templo.

Durante muchos años, en flagrante desprecio por la santidad de los restos históricos en el Monte del Templo (el lugar más sagrado del judaísmo), los funcionarios islámicos han estado realizando renovaciones y luego arrojando los escombros como si fueran basura.

Las autoridades islámicas nunca han querido llamar la atención sobre lo que descubren sus excavadoras. Y por una buena razón: porque cada pieza del pasado que se desentierra reconfirma los miles de años de historia judía en Tierra Santa.

Por el contrario, los hallazgos arqueológicos del Monte del Templo son un recordatorio de cuán reciente (y débil) es realmente la conexión árabe con el país. La ficha de arcilla que se acaba de encontrar allí no contiene ninguna referencia a “Palestina”. No tiene dibujos de reyes o reinas “palestinos”, ni fiestas indígenas, ni símbolos antiguos. Porque no existen tales cosas.

La ficha de arcilla se relaciona con las prácticas de los peregrinos religiosos (es decir, los peregrinos religiosos judíos) que acudían al Templo de Jerusalén durante los tiempos bíblicos. Vinieron allí porque Jerusalén siempre fue el centro de la vida religiosa y nacional judía, y nunca el centro de la vida religiosa o nacional árabe o musulmana, incluso durante los años que estuvo ocupada por regímenes árabes musulmanes.

Era apropiado que la ficha fuera descubierta poco antes de Pesaj porque es una de las tres festividades (fiestas judías, no “palestinas”) cada año en las que los judíos de todo el país llevaban sus ofrendas al Templo Sagrado, o Beit Hamikdash, en Jerusalén.

Como no era práctico para estos peregrinos judíos traer consigo todos los artículos requeridos religiosamente, compraban las fichas y luego las cambiaban por los artículos necesarios para las ofrendas del Templo. Hoy en día, a falta de un Templo nacional reconstruido en Jerusalén, se incluyen descripciones de las ofrendas en las oraciones que los judíos de todo el mundo recitan en esos tres días festivos.

Las fichas se mencionan específicamente en el Talmud porque eran parte de la vida religiosa judía en Jerusalén. No la vida musulmana. No la vida “palestina”. Vida judía.

Los arqueólogos del Proyecto de Tamizado del Monte del Templo han descubierto durante las últimas dos décadas varios miles de objetos relacionados con el período bíblico. Y ninguno de ellos se refiere a “palestinos”. ¿No es interesante?

Ahora se puede ver por qué las autoridades religiosas islámicas trataban los materiales como basura. Cada cucharada de tierra tiene el potencial de revelar más evidencia de que los legítimos dueños de Jerusalén y la Tierra de Israel son el pueblo judío.

Además, las festividades judías –cada una de ellas– están indisolublemente ligadas al Santo Templo y al Monte del Templo. El Islam no puede decir lo mismo. La noche del Seder está repleta de ejemplos de esta concentración del judaísmo en el Templo y la razón por la que los judíos recitan “El año que viene en Jerusalén” tanto al final del Seder como al final de la festividad de otoño de Yom Kipur.

Afortunadamente, los arqueólogos del Proyecto de Tamizado del Monte del Templo han intervenido para rescatar la historia nacional judía. Su trabajo es un trabajo sagrado en el sentido más verdadero. No sólo están logrando el elevado propósito científico de la arqueología; están demostrando, cada día, el profundo arraigo del pueblo judío en Tierra Santa. No porque se propusieran lograr ese objetivo, sino simplemente porque eso es lo que muestra la evidencia.