El dibujante habla con EL PAÍS sobre la reciente polémica desatada en Tennessee por su obra maestra 'Maus', y atribuye el episodio a 'una tendencia cultural en América'

Art Spiegelman, de 73 años, se describe a sí mismo como un “fundamentalista de la Primera Enmienda”, en alusión a la libertad de expresión y religión. “Al igual que esos fundamentalistas religiosos en Tennessee”. El famoso caricaturista habla respecto a los miembros de una junta escolar local en el condado de McMinn, Tennessee, que recientemente decidieron eliminar su obra maestra, Maus, del plan de estudios de la escuela secundaria. La aclamada novela gráfica sobre el Holocausto está basada en los recuerdos del padre de Spiegelman, sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz.

El autor se quedó con la duda de si la junta adoptó la decisión por “pura ignorancia o simple malevolencia”, tal y como explica a EL PAÍS a través de una videollamada desde su casa en Nueva York. “Pero, ya sabes, este es un país libre”.

La prohibición de la junta escolar se basó en ocho palabrotas y una escena de desnudez. Spiegelman, quien ganó el Premio Pulitzer en 1992 por Maus, cree que los miembros de la junta se sintieron ofendidos por las imágenes, más que por el texto.

“Una fue una discusión de mi padre con una aventura prematrimonial. Ella está tratando de evitar que se vaya, aferrándose a sus piernas. La otra era realmente una foto de mi madre muerta [también sobreviviente del Holocausto] en la bañera en la que se suicidó cortándose las muñecas en el agua caliente de la bañera”, explica, sosteniendo un cigarrillo electrónico. “Y puedes ver un pequeño punto que representa un pezón y un seno. Sólo alguien que llegó a la edad de 14 años sin ver un punto antes, se sorprendería de que esto estuviera sucediendo”.

Su primer pensamiento fue que “esto es sólo parte del enloquecido antisemitismo que sigue surgiendo en Estados Unidos. Están tratando de detener cualquier discusión sobre estos temas, porque es demasiado perturbador, para evitar conflictos.”

Esta sospecha es compartida por la conocida historiadora del Holocausto Deborah Lipstadt, quien ha sido designada por el presidente estadounidense Joe Biden como enviada especial para monitorear y combatir el antisemitismo. Ella dijo que “el aumento actual del antisemitismo es asombroso”, en declaraciones hechas ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 8 de febrero.

Spiegelman es consciente de que los últimos sobrevivientes de la Shoah están muriendo. Pero tampoco cree que esos padres en la junta escolar estén caminando “con swásticas en los brazos o algo por el estilo.”

“Creo que es parte de una tendencia cultural que existe en muchos lugares de Estados Unidos, que toma la Biblia literalmente. Está en la misma área donde tuvieron los juicios de Scopes Monkey en 1925, a solo 35 millas de donde estaba la junta escolar, donde estaban tratando de hacer ilegal el enseñar a Darwin en la escuela, porque la Biblia te dice que el mundo tiene sólo 3.000 años de antigüedad.” Este juicio fue capturado por el director Stanley Kramer en su memorable película de 1960 Inherit the Wind.

El romance de Estados Unidos con los libros prohibidos tiene una larga historia que se remonta a Huckleberry Finn (1884) y El origen de las especies de Darwin, que fue prohibido en 1895 por violar las creencias cristianas. En estos días, se está librando una guerra cultural en las aulas y los distritos escolares desde Florida hasta Virginia y Pensilvania, donde los libros se están retirando de los currículos y las bibliotecas públicas debido a su contenido antirracista o LGBTQ+, libros como Amado de Toni Morrison o La casa de la diversión de Alison Bechdel. “Parece que no saben que prohibir los libros nunca funciona”, dice. “Se enciende el interés por leer lo prohibido”.

La lealtad del caricaturista a la libertad de expresión también tiene una fuerte tradición. Comenzó de adolescente, hablando a favor del derecho del Partido Nacionalsocialista de América a manifestarse en Skokie (Illinois), localidad que entonces albergaba la mayor concentración de supervivientes del Holocausto después de Nueva York. (La Corte Suprema falló a su favor y el abogado que representaba a los neonazis era judío). Más tarde, en la década de 1980, como miembro destacado de la escena underground del cómic y siempre dispuesto a traspasar los límites del discurso, México prohibió su Garbage Pail Kids, una versión humorística de las populares muñecas Cabbage Patch Kids. Más tarde, tuvo dificultades para encontrar un medio estadounidense para publicar sus cómics sobre el 11 de septiembre, In the Shadow of No Towers. Y en 2015 se vio envuelto en una polémica con la publicación británica The New Statesman, a la que describe como un órgano de la izquierda bien intencionada, cuando se retractó de una portada que había presentado (titulada “Diciendo lo indecible”) después de que la revista se negó a imprimir una tira cómica en la que Spiegelman reaccionaba a la masacre en Charlie Hebdo, la publicación satírica francesa que representaba a Mahoma de manera controvertida. Defendió la libertad de expresión como también “el derecho a actuar como un idiota”.

A pesar de tantos precedentes, el caso de Tennessee lo tomó por sorpresa. Por eso se tomó el tiempo de estudiar “muy detenidamente” las actas del debate en la junta escolar, que por ley tienen que ser públicas, mientras observaba al mismo tiempo que las ventas de Maus batían nuevos récords. La tendencia es global, pero especialmente intensa en los Estados Unidos, donde últimamente ha sido imposible encontrar un ejemplar. De hecho, ya ha decidido dónde gastará estos ingresos adicionales: “Ahora tengo más dinero para comprometerme con campañas de registro de votantes y cosas así, para proteger el futuro de nuestra democracia”. “Si te esfuerzas demasiado por proteger a tus hijos, en realidad los vuelves realmente vulnerables porque no hay forma de que un niño crezca y se convierta en un adulto ético y empático sin estar expuesto a las dificultades”, argumenta. “Uno de los comentarios más impactantes fue decir que lo realmente inquietante es la muerte de todos estos ratones ahorcados y niños asesinados. Un miembro de la junta lo menciona porque estudié las actas con mucho cuidado. Y suena absurdo, ¿por qué nuestros hijos deberían ver esto? Bueno, si se trata del Holocausto, tienes que mostrar lo que pasó. Y traté muy escrupulosamente de hacer esto sin sensacionalismo”.

Para narrar lo indecible en Maus, que se publicó por primera vez en War, la revista que él y su esposa Françoise Mouly publicaron en la década de 1980, Spiegelman optó por utilizar animales como personajes. Los judíos eran ratones, los polacos eran cerdos (también había un par de personajes franceses que eran perros). Recuerda cómo se le ocurrió la idea. “Se trataba simplemente de dibujar personajes antropomórficos y estaba teniendo problemas para encontrar una manera que fuera significativa, hasta que ví en una clase de cine a alguien que era realmente mi buen amigo, un profesor de cine. Así que fuí a esta clase de cine y él estaba mostrando dibujos animados racistas. Ya sabes, cosas estilo Juglares. Algunos humanos representados como monos. Y luego mostró la caricatura sonora Steamboat Willie [1928], con Mickey Mouse. Y así, después de mostrar estas caricaturas racistas, mostró a Mickey Mouse, que no era el simpático ratón suburbano de los años 50 y 60 que creció hasta convertirse en un logotipo internacional. Y luego pensé que realmente tenía una forma de entrar, porque haría un cómic sobre la raza en Estados Unidos, con estos ratones negros oprimidos por los Ku Klux Cats”.

Durante unos días estuvo seguro de que había tenido una idea realmente brillante... hasta que se dio cuenta de que probablemente sería malinterpretada o vista como racista, o en el mejor de los casos, como producto de la mente dañada de un caricaturista blanco liberal clandestino. “Entonces me di cuenta de que podía contar la historia de mis padres y la huída sangrienta de mi familia, usando esa idea. Así que encontré esta metáfora universal de la opresión racial”. También encontró inspiración en el clásico cuento antiautoritario Animal Farm de George Orwell, que Spiegelman señala que a menudo se incluye en la lista de libros prohibidos.

Maus le dio problemas desde el principio. Cuando lo publicó, “había organizaciones judías muy descontentas porque los judíos se mostraban como ratoncitos sumisos que se escondían sin resistencia.” Mucha gente no entendió que detrás del zoomorfismo había gente con máscaras. “Cuando lees el libro completo, queda claro que Maus se construye como una metáfora autodestructiva. Es una metáfora estúpida. Es la metáfora de Hitler. Así que estaba trabajando con eso para desmitificar”.

La primera parte de la novela gráfica de dos partes comienza con una cita del Führer: "Los judíos son, sin duda, una raza, pero no son humanos". Claude Lanzmann, director del documental de 1985 Shoah, aprobó la estrategia de Spiegelman. “O al menos parecía que le gustaba mi trabajo”, señala Spiegelman.

El libro también tuvo problemas en Rusia (donde fue prohibido como “propaganda nazi”) y en Polonia, donde el proyecto para publicarlo se interrumpió varias veces, recuerda Spiegelman. Finalmente fue Piotr Bikont, periodista del diario polaco Gazeta Wyborcza, quien se atrevió a fundar una editorial y ponerla en circulación. Como premio a su osadía, se le organizó una quema de libros en la puerta del periódico, y Bikont salió a saludar a los manifestantes desde el balcón tras una máscara de cerdo.

Spiegelman está asombrado de que este tipo de cosas sigan sucediendo: cuatro días después de que la prohibición de su cómic llegara a los titulares mundiales, un pastor llamado Greg Locke organizó una sesión de quema de libros en Nashville, Tennessee, que incluyó libros de Harry Potter y Crepúsculo, que fueron descritos como "satánicos". El evento fue transmitido en Facebook.

“Así que tuvieron una gran quema de libros y se publicó junto a una imagen de un libro quemado en Alemania en 1933. Y la única diferencia real entre los dos es que uno estaba en color. Esa persona es un idiota, una persona realmente terrible, no sólo un idiota, sino un idiota malévolo que piensa que el Covid fue un engaño y, como resultado, más personas murieron. También cree que Trump ganó las elecciones. Esas personas no se dan cuenta de que esto es ineficaz, a menos que estés dispuesto a llegar hasta el final después de quemar los libros, y quemar a los escritores y lectores que están involucrados con estos libros.”

