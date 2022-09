Un destino en constante evolución, capital de Inglaterra y Reino Unido, Londres tiene una esencia especial y cosmopolita que sería imposible describir en un solo texto. Para conocer Londres es necesario experimentar la ciudad una y otra vez.

Un oasis de paz en el corazón de la zona de Chelsea en Londres, Belmond Cadogan es un bellísimo hotel que nos sumerge en la magia de Londres. La segunda apertura en el Reino Unido de la impresionante cadena hotelera Belmond (después de Le Manoir en Oxfordshire) Belmond Cadogan, en la bella Londres, es una reinvención de un clásico londinense, el cual se inauguró originalmente en 1887. Belmond es una colección global de hoteles excepcionales, trenes y cruceros de lujo en algunos de los destinos más inspiradores y enriquecedores del mundo. Establecida hace más de 40 años con la adquisición de Belmond Hotel Cipriani en Venecia, la compañía posee y opera 47 experiencias únicas y distintivas de hoteles, trenes y cruceros fluviales en muchos de los destinos más célebres del mundo.

A lo largo de sus 135 años de historia, Belmond Cadogan ha albergado una gran cantidad de rostros famosos, y fue aquí donde arrestaron al escritor Oscar Wilde en 1885 después de perder un caso por difamación contra el Marqués de Queensberry. La suite más grande e impresionante tiene es la suite real, un hermoso espacio con una historia dramática. Esta habitación es la famosa sala donde el renombrado poeta y dramaturgo Oscar Wilde fue arrestado en 1895.

Lillie Langtry, actriz, miembro de la alta sociedad y, lo que es más sensacional, la amante del futuro rey Eduardo VII, también fue vista a menudo disfrutando de la hospitalidad de The Cadogan. Su restaurante, the LaLee, rinde homenaje a los viajes de una de las residentes más famosas de The Cadogan, la socialité de Chelsea: Lillie Langtry. Reconocida por su belleza y encanto, tenía muchos admiradores; cuando viajaba, viajaba con estilo. El LaLee refleja sus gustos refinados en la cocina europea sofisticada. Desde un delicioso desayuno hasta un aperitivo al atardecer, The LaLee utiliza ingredientes frescos y recetas tradicionales de todo el continente. Aquí, disfrutamos de clásicos europeos como steak frites, agnolotti y soufflés de queso.

El bello hotel The Cadogan ofrece una selección de 54 habitaciones y suites de lujo diseñadas con una combinación de encanto británico clásico y elegancia contemporánea, creando un hogar lejos del hogar para cada huésped.

Durante la reciente renovación, los detalles de época del edificio se conservaron y se usaron como inspiración para gran parte del diseño del hotel, mientras que el arte contemporáneo y los elementos de diseño llevan al hotel al siglo XXI. La historia literaria del área de Chelsea también jugó un papel en el rediseño. Las bibliotecas privadas en cada una de las habitaciones fueron seleccionadas por el librero cercano John Sandoe Books, y un bronce escultórico formado por 600 libros se encuentra en el vestíbulo del ascensor – una biblioteca opulenta.

Detalles como las plumas del Príncipe de Gales en el comedor original de Lillie Langtree, los mosaicos botánicos en las baldosas del piso y los paneles de madera conservan la estructura histórica del hotel, mientras que los colores llamativos, las telas exuberantes y los muebles profundamente relajantes crean un refugio moderno. Elementos lúdicos como ‘Oscar’, el impresionante pavo real, que brilla con miles de cristales de Swarovski de pie con orgullo en la entrada del comedor privado, es un guiño descarado al poeta y autor del mismo nombre.

Un hotel absolutamente único, Belmond Cadogan nos recibe con los brazos abiertos para descubrir una de las ciudades mas fascinantes del mundo, la inigualable Londres.