Karl Marx se convirtió en editor de Rheinische Zeitung ("Rhenish Newspaper"), un periódico antiautoritario, en esta fecha en 1842.

A principios de año, Marx había publicado una serie de seis partes en el periódico sobre la libertad de prensa y prusiana. censura que había impulsado la circulación y reputación del Zeitung. Fue en las oficinas de este documento donde Marx conoció a Friedrich Engels y comenzó la larga colaboración que produciría El Manifiesto Comunista y mucho más.

El periódico fue su primer proyecto, que siguieron por caminos radicales hasta que el gobierno prusiano lo cerró el 31 de marzo del año siguiente. Cinco años después, Marx lanzó la Neue Rheinische Zeitung en Colonia. También duró un año antes de que el régimen prusiano lo obligara a cerrar.

"No tenemos compasión y no te pedimos compasión de ti. Cuando llegue nuestro turno, no tendremos excusas para el terror. Pero los terroristas reales, los terroristas por la gracia de Dios y la ley, son en la práctica brutales, desdeñosos, y significa, en teoría, cobarde, reservado y engañoso, y en ambos aspectos de mala reputación ". -Karl Marx, editorial final en la Neue Rheinische Zeitung.