18 de junio 1936: Fallece Leib Malach escritor yiddish

Me sorprendió encontrar un homenaje al Escritor yídish Leib Malach (originalmente Leib Salzman = Lejb Zalcman), publicado en su cumpleaños. Comienza:

Leib Salzman (Lejb Zalcman), más conocido por su nombre adoptivo Leib Malach, nació el 27 de noviembre de 1894 en Zwoleń, Radom Gubernia. Se mudó cuando era adolescente a Varsovia y trabajó en una variedad de trabajos ocasionales allí. Tomado bajo el ala del escritor yiddishista H.D. Nomberg, sus escritos comenzaron a aparecer en la prensa de Varsovia.

Dejó Polonia en 1922, instalándose y escribiendo principalmente en Argentina, pero viajó por el mundo publicando despachos de sus viajes en la prensa yiddish. Murió repentinamente tras una operación en París el 18 de junio de 1936.

Ninguna de las obras de Malach se ha traducido nunca al inglés, a excepción de un fragmento de una obra de teatro notoria. Me enteré de él a través de una traducción al esperanto de 1939 de su última obra.Misisipí (1936). documentéMisisipí en este blog y digitalicé una pequeña parte de la publicación en mi sitio web. Pero Yiddishkeit encontró esta publicación en la biblioteca de UCLA y publicó la imagen en la portada con su tributo y una leyenda:

“La obra final y más representada de Malach fue Mississippi (aquí se muestra la portada de la traducción al esperanto), que trataba sobre el juicio de Scottsboro de 1931. La obra fue escrita para el Yung Teater de Mikhl Weichert en Varsovia, conocido por representar eventos contemporáneos como el juicio de Sacco y Vanzetti. .”

En la mitad inferior de la página del tributo se encuentra el siguiente texto, frente a la grabación de Phil Ochs de su famosa canción antirracista “Here’s to the State of Mississippi”:

En honor a la obra más famosa de Leib Malach,Misisipí, escrita inmediatamente después del juicio de Scottsboro, escuché una canción de Phil Ochs, escrita 30 años después de la producción de la obra en Varsovia. Aquí, Ochs trae el tema de la justicia negada en Mississippi hasta 1965.

La presentación de diapositivas también incluye:

“Amol, Amol” (Una vez, una vez)”: La portada del poema épico de Malach “Amol, Amol”, publicado en Varsovia, poco antes de su emigración. Malach fue un escritor exitoso en varios géneros diferentes.

De España a Holanda: Uno de los muchos despachos de viaje de Malach, este libro publicado póstumamente en 1937 describe a España al borde de la guerra civil, la Alemania fascista, la resistencia izquierdista en Viena y otros viajes por Europa occidental.

Por cierto, el remate de Phil Ochs es “Mississippi búscate otro país del que ser parte”.