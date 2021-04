El hospital de Shtisel con corazón

Por THE BLOGS Rachel Wolf

¿Sabes que lo que se ve en televisión a veces parece increíble?

Cuando se trata de la interpretación de Shtisel sobre el Centro Médico Shaare Zedek de Jerusalén que conozco y amo, eso nunca sucede

La mayoría de las noches, cuando nos sentamos a ver televisión para relajarnos después de otro largo día de trabajo de malabarismo, niños y responsabilidades comunitarias, inevitablemente, mi esposo comenta un detalle o una historia que es molesta o increíble en uno de los programas que estamos viendo y la mayoría de las veces mi respuesta, ofrecida con una sonrisa, es: "Es solo un programa de televisión, no te lo tomes tan en serio".

Bueno, así me sentí hasta que vi la tercera temporada de Shtisel, una serie dramática de televisión israelí sobre una familia ficticia Haredi que vive en Geula, Jerusalén.

Desde que el programa llegó a Netflix en 2018, he sido una ávida fanática, como casi todos los demás que conozco.

Pero esta temporada ha sido diferente. Esta temporada, los personajes del programa tenían varias razones médicas para pasar tiempo en el Centro Médico Shaare Zedek en Jerusalén, la institución a la que he dedicado la mayor parte de mi carrera profesional y un lugar que está profundamente arraigado en mi corazón.

De repente, estaba prestando mucha atención a cada detalle y cada matiz de los espacios mostrados y las conversaciones compartidas. Cada vez que uno de los personajes doblaba una esquina, me encontraba cara a cara con una obra de arte o un pasillo que me traía vívidos recuerdos de las innumerables visitas que he realizado a lo largo de los años. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, no pude evitar mirar con seriedad, esperando ver a mis colegas parados allí con sus sonrisas y amabilidad patentadas. Escuché con gran preocupación lo que decían los médicos, los consejos que daban, la atención que brindaban… y se sentía personal.

Ojo cuidado acá viene un spolier de un evento importante



Mientras Ruchami y Hanina luchaban con su decisión de utilizar una madre sustituta, no pude evitar gritarle a la televisión: "Llame al rabino Dr. Avraham Steinberg", el especialista en ética médica de renombre internacional que dirige la Unidad de Ética de Shaare Zedek.

"Él le dirá todas las formas en que se permite la subrogación dentro del judaísmo y cómo manejar cada aspecto del proceso". Anhelaba su dolor e incertidumbre y quería que nuestro experto brillante y bondadoso los ayudara a navegar en este momento devastador y desgarrador.



Cuidado otro spoiler

Mientras la familia de Shira Levinson se reunía junto a la cama de su padre en sus últimos días, primero para celebrar su compromiso con Yosa'le y luego para mantener una vigilia mientras su salud empeoraba, se podía ver la compasión y el corazón llenando la habitación.

Shaare Zedek es conocido como el “Hospital con corazón” y la música, las celebraciones y la atención a las necesidades emocionales de nuestros pacientes son algunas de las señas de identidad de este centro médico único.

En un día cualquiera, encontrará miembros del personal, payasos médicos y voluntarios en todo el edificio tocando instrumentos musicales, trayendo animales de terapia, realizando magia, compartiendo delicias caseras o simplemente ofreciendo una mano cálida y compañía.

Mientras Shulem esperaba su destino en el departamento de cardiología, no pude evitar expresar orgullo al saber que Shaare Zedek alberga uno de los centros cardíacos más avanzados e innovadores del mundo. Inaugurado a principios de los años 90 en un momento en que los pacientes de todo Israel morían esperando una cirugía a corazón abierto, hoy Shaare Zedek está innovando algunas de las tecnologías más avanzadas y procedimientos sofisticados disponibles en todo el mundo. De hecho, la semana pasada, Shaare Zedek se convirtió en el primer hospital del mundo en realizar tres procedimientos de reemplazo de la válvula mitral en un día mediante cateterismo utilizando el sistema de válvula Tendyne.

Y mas Spoilers

Mientras Lippe conducía sin rumbo fijo por el estacionamiento de Shaare Zedek, desesperado por encontrar un lugar, detuve la televisión y entre risas le dije a mi esposo: “¡Bueno, esta es la descripción más precisa del hospital hasta ahora! Pero, afortunadamente, ¡acabamos de construir un enorme estacionamiento con 842 espacios de estacionamiento adicionales! "

Mientras Ruchami sostenía a su bebé sano en sus brazos, solo minutos después de sobrevivir a una cirugía que le salvó la vida, agregué a su recién nacido a la lista de más de 22,000 bebés nacidos en Shaare Zedek cada año, ¡más que cualquier otro hospital en el mundo occidental!

Desde sus inicios, Shaare Zedek ha sido el hospital elegido por la comunidad haredi debido a su estricto apego a la ley judía. Pero eso suena igualmente cierto para la población religiosa y políticamente diversa de Jerusalén. Se dice que Shaare Zedek es un modelo de convivencia social, un refugio donde todos los que entran por sus puertas son tratados con dignidad y respeto. Lo que une a nuestros pacientes y al personal en su momento más difícil es mucho más fuerte que cualquier prejuicio que pueda existir fuera de estos muros sagrados.

En mis 20 años con Shaare Zedek, he visto cómo este pequeño hospital comunitario se convirtió en el centro de excelencia líder en la industria y reconocido internacionalmente que es hoy. Los avances médicos que se están promoviendo son impresionantes y el nivel de atención es realmente impresionante.

Evidentemente, todos los hospitales tienen corazón. Pero hay algo profundo en el ADN de este hospital que lleva ese corazón a otro nivel. COVID-19 hizo todo lo posible para desafiar esta filosofía, pero el compromiso profundamente arraigado de tratar a cada paciente con humanidad, con dignidad y con amor brilló desde el primer día. Al final del día, sé que Shtisel es solo un programa de televisión, pero los detalles y las representaciones precisas sí importan. Entonces, agradezco a los productores del programa, no solo porque ofrecieron un maravilloso respiro de la vida a través de sus intrincadas y cautivadoras historias, sino porque lograron capturar el verdadero corazón y alma de Shaare Zedek.

Encontraron una manera de capturar la emoción extrema y la tensión que existe cada vez que una persona entra por las puertas de un hospital, y lograron resaltar la importancia del apoyo familiar y comunitario durante todo el proceso.

Siempre he bromeado que tal vez algún día la medicina avance hasta el punto de que nuestro hospital solo sea necesario para dar a luz a bebés. Si ese es el caso, tal vez el estacionamiento no sea tan difícil, y podemos dar la bienvenida a la llegada de otro bebé Shtisel o dos.