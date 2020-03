Diario Judío México - “Lo único que me gusta más que hablar de comida es comer.” -John Walters.

El placer de una buena comida, de un platillo inolvidable, de sabores únicos e intrigantes, es irremplazable. En estos momentos difíciles algunos de los restaurantes más exquisitos de la Ciudad de México nos apapachan trayendo su arte culinario a nuestras casas. Uno de estos es el seductor y delicioso Jaso.

Jaso es la perfecta combinación de lo tradicional con lo moderno. Esta joya culinaria abrió sus puertas el 14 de julio del 2007, y desde entonces se ha convertido en uno de los restaurantes más elegantes y prestigiosos de la Ciudad de México.

Ahora podemos disfrutar de su excelencia gastronómica en nuestras casas, con Uber Eats, Rappi, DiDiFood y Cornershop o directamente al teléfono 55-45-74-76, llevando a nuestro paladar a fronteras nunca antes alcanzadas, despertando nuevas y sorprendentes experiencias en cada uno de sus visitantes.

La creación de un matrimonio de chefs, Sonia Arias y Jared Reardon, Jaso ofrece un concepto de Cocina Internacional Contemporánea, cien por ciento artesanal.

Jared Reardon, al estar trabajando en la Casa Blanca de Washington, decidió seguir su pasión por el arte gastronómico y estudiar la Licenciatura en la mejor escuela, The Culinary Institute of America, Hyde Park New York. Su sobresaliente desempeño permitió que obtuviera múltiples becas y premios a nivel nacional, concluyendo con una graduación exitosa con honores.

A la edad de ocho años la chef Sonia Arias comenzó su interés por la repostería, en 1996 llega a The Culinary Institute of America, iniciando su Associates in Baking and Pastry Arts.

En el año 2000 Sonia Arias se gradúo del Bachelors, se incorporó al equipo de Daniel Restaurant Awarded four Stars by the New York Times, donde tuvo la oportunidad de trabajar con grandes chefs, entre ellos figuraba Thomas Hass maestro del chocolate, Johnny Luizinni executive pastry chef de Jean Georges. Francoise Payard, chef owner de Payard Pattisierie y el famoso Daniel Boulud chef owner de Daniel Restaurant entre otros.

Estas dos mentes brillantes nos apapachan con el placer mas exquisito que existe: el de la gastronomía.