Desde 1978, la guía Wine Advocate by Robert Parker, se ha convertido en la publicación bimestral sobre vinos de mayor prestigio y seriedad, un verdadero aliado para los amantes de los vinos, ya sean expertos o que estén buscando sumergirse en este fabuloso mundo. Los puntajes obtenidos por esta guía, son una referencia obligada para aventurarnos a probar algún vino en específico.

En la más reciente edición, 21 vinos de Gerard Bertrand relucieron en todo su esplendor, al obtener más de 90 puntos. Gérard Bertrand se ha convertido en el especialista de los vinos Premium del Sur de Francia, pues ha sabido impregnarlos con el valor de su historia y de su terroir, incorporando la innovación en sus procesos, siempre con la meta de ofrecernos la mejor calidad y experiencia. Este nuevo reconocimiento a sus vinos es un homenaje a lo que está bien hecho, es una forma de darle un reconocimiento a su perfección.

Esta es la lista de sus vinos tintos:

HERITAGE – An 1886, Les Aspres, 2018, AOP Côtes du Roussillon Villages Les Aspres

91/100

HERITAGE – An 560, Tautavel 2018, AOP Côtes du Roussillon Villages Tautavel

Su atractivo surge de sus notas minerales

90/100

HERITAGE – An 1877, Saint-Chinian 2018, AOP Saint-Chinian

Su buen cuerpo es ideal para las noches de inviernos y estofados de carne.

90/100

L’Hospitalitas 2018, AOP La Clape

Posee un excelente potencial de guarda que le permite disfrutarlo durante muchos años

95/100

La Forge 2018, AOP Corbières-Boutenac

Memorable en boca, buen cuerpo

93/100

Le Viala 2018, AOP Minervois-La Livinière

Es un vino diferente, con más énfasis en fruta roja, delicadas notas herbales de tomillo y laurel y suaves matices de roble.

93/100

Château L’Hospitalet Grand Vin Rouge 2018, AOP La Clape

Su delicia invita a disfrutarlo durante los próximos 10 años

93/100

Clos d’Ora 2017, AOP Minervois – La Livinière

El Top de los vinos de la bodega.

93/100

Château de Villemajou Grand Vin Rouge 2017, AOP Corbières-Boutenac

Excelente cuerpo que llena el paladar

91/100

Aigle Royal Pinot Noir 2017, IGP Haute Vallée de l’Aude

cuerpo medio a completo que se acompaña de una sensación sedosa de largo final, deja complejas notas herbáceas, especias y frutos rojos

91/100

Domaine de l’Aigle Pinot Noir 2018, IGP Haute Vallée de l’Aude

un vino fácil de beber con todas las cualidades de la Pinot Noir

90/100

Aigle Royal Pinot Noir 2018, IGP Haute Vallée de l’Aude

Cuerpo medio a completo, perfecto para beber dentro de los siguientes 4-5 años.

90/100

Château La Sauvageonne Grand Vin Rouge 2017, AOP Terrasses du Larzac

Buen cuerpo acompañado de una amplia concentración en el paladas, con notas de chocolate amargo

90/100

Vinos rosados

Clos du Temple 2019, AOP Languedoc Cabrières

Un excelente vino, un lujo embotellado

93/100

Château La Sauvageonne La Villa 2019, AOP Languedoc

Vinrosa pálido con gran carácter

92/100

Vinos blancos

Aigle Royal Chardonnay 2019, AOP Limoux

(…) makes quite a statement about the potential of these high-altitude vineyards in Limoux

93/100

Château l’Hospitalet Grand vin 2019 , AOP La Clape

Buen cuerpo, vibrante y refrescante

92/100

Cigalus Blanc 2019, IGP Aude Hauterive

Un ensamble intrigante

91/100

Château de Villemajou Grand Vin Blanc 2019, AOP Corbières

Cuerpo completo, de paladar sedoso y de buena capa

91/100

Château La Sauvageonne Grand Vin Blanc 2019 – AOP Languedoc

Excelente balance, exuberante

91/100

Domaine de l’Aigle Chardonnay 2019, AOP Limoux

final con toques de seda y cítricos a la parrilla

90/100

https://www.robertparker.com