brush fire: די געקו֜סט־שׂרפֿה, ־ות

[DI GEKÚST-SRÉYFE, -S]

bunker gear/personal protective equipment: שיץ־מלבושים, ל״ר; די שי֜צקלײדונג

[ShÍTS-MALBÚShIM (pl.); DI ShÍTSKLEYDUNG]

bush fire: דאָס/דער ווי֜לדפֿײַער, ־ן; די װאַ֜לד־שׂרפֿה, ־ות

[DI VÁLD-SRÉYFE, -S]

extinguish: אוי֜ס)לעשן)

[(ÓYS)LEShN]

fire (blaze): די שׂרפֿה, ־ות

[DI SRÉYFE, -S]

fire alarm: דער שׂרפֿה־אַלאַ֜רעם<־מע֜לדער>, ־ס

[DER SRÉYFE-ALÁREM<-MÉLDER>, -S]

fire brigade: די לע֜ש־קאָמאַ֜נדע, ־ס

[DI LÉSh-KOMÁNDE, -S]

fire escape: די פֿײַ֜ערטרעפּ; דער פֿײַ֜ער־לײ֜טער, ־ס

[DI FÁYERTREP; DER FÁYER-LÉYTER, -S]

fire extinguisher: דער לע֜ש־אַפּאַראַ֜ט, ־ן; דער לע֜ששפּריץ, ־ן

[DER LÉSh-APARÁT, -N; DER LÉShShPRITS, -N]

fireman/firefighter: דער פֿײַ֜ער־לע֜שער, ־ס

[DER FÁYER-LÉShER, -S]

fire station/house/hall: דאָס לע֜שהויז, …הײַזער; די לע֜שער־סטאַ֜נציע, ־ס

[DOS LÉShHOYZ, …HAYZER; DI LÉShER-STÁNTSYE, -S]

fire truck/pumper: דער לע֜שאויטאָ, ־ס

[DER LÉShOYTO, -S]

hook-and-ladder truck: דער ליי֜טער־אוי֜טאָ, ־ס

[DER LÉYTER-ÓYTO, -S]

hose: די (פֿײַ֜ער־)קי֜שקע, ־ס

[DI (FÁYER-)KÍShKE, -S]

hydrant: דער לע֜שפּלומפּ, ־ן; דער הידראַ֜נט, ־ן

[DER LÉShPLUMP, -N; DER HIDRÁNT, -N]

out-of-control: צעװי֜לדעװעט; או֜מגעצױ֜מט

[TSEVÍLDEVET; ÚMGETSÓYMT]

wildfire: דאָס/דער ווי֜לדפֿײַער, ־ן; די װאַ֜לד־שׂרפֿה, ־ות

[DI VÁLD-SRÉYFE, -S]

Firefighters have come all the way from California to battle the deadly fires in Australia.

פֿײַ֜ער־לע֜שערס קו֜מען אַזש פֿון קאַליפֿאָ֜רניע כּדי צו העלפֿן באַקע֜מפֿן די טוי֜טברענגיקע <סכּנות־נפֿשותדיקע> שׂרפֿות אין אויסטראַ֜ליע.

[FÁYER-LÉShERS KÚMEN AZh FUN KALIFÓRNYE KEDÉY TSU HELFN BAKÉMFN DI TÓYTBRENGIKE <SAKÓNES-NEFÓShESDIKE> SRÉYFES IN OYSTRÁLYE.]