Diario Judío México - fire // שׂרפֿה // SREYFE
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brush fire: די געקו֜סט־שׂרפֿה, ־ות
[DI GEKÚST-SRÉYFE, -S]
bunker gear/personal protective equipment: שיץ־מלבושים, ל״ר; די שי֜צקלײדונג
[ShÍTS-MALBÚShIM (pl.); DI ShÍTSKLEYDUNG]
bush fire: דאָס/דער ווי֜לדפֿײַער, ־ן; די װאַ֜לד־שׂרפֿה, ־ות
[DI VÁLD-SRÉYFE, -S]
extinguish: אוי֜ס)לעשן)
[(ÓYS)LEShN]
fire (blaze): די שׂרפֿה, ־ות
[DI SRÉYFE, -S]
fire alarm: דער שׂרפֿה־אַלאַ֜רעם<־מע֜לדער>, ־ס
[DER SRÉYFE-ALÁREM<-MÉLDER>, -S]
fire brigade: די לע֜ש־קאָמאַ֜נדע, ־ס
[DI LÉSh-KOMÁNDE, -S]
fire escape: די פֿײַ֜ערטרעפּ; דער פֿײַ֜ער־לײ֜טער, ־ס
[DI FÁYERTREP; DER FÁYER-LÉYTER, -S]
fire extinguisher: דער לע֜ש־אַפּאַראַ֜ט, ־ן; דער לע֜ששפּריץ, ־ן
[DER LÉSh-APARÁT, -N; DER LÉShShPRITS, -N]
fireman/firefighter: דער פֿײַ֜ער־לע֜שער, ־ס
[DER FÁYER-LÉShER, -S]
fire station/house/hall: דאָס לע֜שהויז, …הײַזער; די לע֜שער־סטאַ֜נציע, ־ס
[DOS LÉShHOYZ, …HAYZER; DI LÉShER-STÁNTSYE, -S]
fire truck/pumper: דער לע֜שאויטאָ, ־ס
[DER LÉShOYTO, -S]
hook-and-ladder truck: דער ליי֜טער־אוי֜טאָ, ־ס
[DER LÉYTER-ÓYTO, -S]
hose: די (פֿײַ֜ער־)קי֜שקע, ־ס
[DI (FÁYER-)KÍShKE, -S]
hydrant: דער לע֜שפּלומפּ, ־ן; דער הידראַ֜נט, ־ן
[DER LÉShPLUMP, -N; DER HIDRÁNT, -N]
out-of-control: צעװי֜לדעװעט; או֜מגעצױ֜מט
[TSEVÍLDEVET; ÚMGETSÓYMT]
wildfire: דאָס/דער ווי֜לדפֿײַער, ־ן; די װאַ֜לד־שׂרפֿה, ־ות
[DI VÁLD-SRÉYFE, -S]
Firefighters have come all the way from California to battle the deadly fires in Australia.
פֿײַ֜ער־לע֜שערס קו֜מען אַזש פֿון קאַליפֿאָ֜רניע כּדי צו העלפֿן באַקע֜מפֿן די טוי֜טברענגיקע <סכּנות־נפֿשותדיקע> שׂרפֿות אין אויסטראַ֜ליע.
[FÁYER-LÉShERS KÚMEN AZh FUN KALIFÓRNYE KEDÉY TSU HELFN BAKÉMFN DI TÓYTBRENGIKE <SAKÓNES-NEFÓShESDIKE> SRÉYFES IN OYSTRÁLYE.]