Diario Judío México - fire // שׂרפֿה // SREYFE
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brush fire: די געקו֜סט־שׂרפֿה, ־ות
[DI GEKÚST-SRÉYFE, -S]

bunker gear/personal protective equipment: שיץ־מלבושים, ל״ר; די שי֜צקלײדונג
[ShÍTS-MALBÚShIM (pl.); DI ShÍTSKLEYDUNG]

bush fire: דאָס/דער ווי֜לדפֿײַער, ־ן; די װאַ֜לד־שׂרפֿה, ־ות
[DI VÁLD-SRÉYFE, -S]

extinguish: אוי֜ס)לעשן)
[(ÓYS)LEShN]

fire (blaze): די שׂרפֿה, ־ות
[DI SRÉYFE, -S]

fire alarm: דער שׂרפֿה־אַלאַ֜רעם<־מע֜לדער>, ־ס
[DER SRÉYFE-ALÁREM<-MÉLDER>, -S]

fire brigade: די לע֜ש־קאָמאַ֜נדע, ־ס
[DI LÉSh-KOMÁNDE, -S]

fire escape: די פֿײַ֜ערטרעפּ; דער פֿײַ֜ער־לײ֜טער, ־ס
[DI FÁYERTREP; DER FÁYER-LÉYTER, -S]

fire extinguisher: דער לע֜ש־אַפּאַראַ֜ט, ־ן; דער לע֜ששפּריץ, ־ן
[DER LÉSh-APARÁT, -N; DER LÉShShPRITS, -N]

fireman/firefighter: דער פֿײַ֜ער־לע֜שער, ־ס
[DER FÁYER-LÉShER, -S]

fire station/house/hall: דאָס לע֜שהויז, …הײַזער; די לע֜שער־סטאַ֜נציע, ־ס
[DOS LÉShHOYZ, …HAYZER; DI LÉShER-STÁNTSYE, -S]

fire truck/pumper: דער לע֜שאויטאָ, ־ס
[DER LÉShOYTO, -S]

hook-and-ladder truck: דער ליי֜טער־אוי֜טאָ, ־ס
[DER LÉYTER-ÓYTO, -S]

hose: די (פֿײַ֜ער־)קי֜שקע, ־ס
[DI (FÁYER-)KÍShKE, -S]

hydrant: דער לע֜שפּלומפּ, ־ן; דער הידראַ֜נט, ־ן
[DER LÉShPLUMP, -N; DER HIDRÁNT, -N]

out-of-control: צעװי֜לדעװעט; או֜מגעצױ֜מט
[TSEVÍLDEVET; ÚMGETSÓYMT]

wildfire: דאָס/דער ווי֜לדפֿײַער, ־ן; די װאַ֜לד־שׂרפֿה, ־ות
[DI VÁLD-SRÉYFE, -S]

Firefighters have come all the way from California to battle the deadly fires in Australia.
פֿײַ֜ער־לע֜שערס קו֜מען אַזש פֿון קאַליפֿאָ֜רניע כּדי צו העלפֿן באַקע֜מפֿן די טוי֜טברענגיקע <סכּנות־נפֿשותדיקע> שׂרפֿות אין אויסטראַ֜ליע.
[FÁYER-LÉShERS KÚMEN AZh FUN KALIFÓRNYE KEDÉY TSU HELFN BAKÉMFN DI TÓYTBRENGIKE <SAKÓNES-NEFÓShESDIKE> SRÉYFES IN OYSTRÁLYE.]

FuenteLeague for Yiddish
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Mameloshn
El yiddish es el lenguaje histórico de los judíos asquenazíes. En sus más de 1000 años de historia, el idioma yiddish se ha llamado de muchas maneras, incluido el nombre tierno "Mameloshn" (lengua materna).

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