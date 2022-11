¿Dónde reside la belleza? Es una buena pregunta y cuando las preguntas son lo suficientemente buenas, pueden tener varias posibles respuestas y todas ellas igualmente válidas. Algunas más poderosas y otras más sensibles. Algunas más valientes y otras que serán un poco tímidas. Algunas respuestas serán pertinentes, otras totalmente impertinentes. Algunas son políticamente correctas, otras que son todo lo contrario, y son esas las que más me gustan… Pero lo importante en este ecuación no son las posibles respuestas, es la pregunta en sí misma.

Hay una frase bastante conocida que dice que la belleza habita en los ojos de quien la mira… Me gusta esa frase, pero no da una aproximación completa al fenómeno de la belleza. Los filósofos han discutido sobre lo que significa la belleza como valor humano, los artistas han tratado de plasmarla en sus creaciones, los cantores la halaban en sus coplas, los poetas le dedican sus mejores versos. No hay escritor, pintor, músico, artista o creador que se resista a sus encantos, todos quieren dejarla plasmada en sus obras. Las mujeres la persiguen de una manera incesante e incansable. Los hombres desean poseerla y atesorarla. Los niños tienen el don de encontrarla en cada esquina. Los mayores la añoran y la poseen en igual medida.

La belleza es una musa, un encantamiento y una percepción. Es inspiración, deseo, valor, flama, magia… teoría y práctica… La belleza es algo que se vive, que se siente, que se degusta, que se digiere, que se procesa… Es algo que ocurre en los ojos, en los oídos, en el olfato y en la piel… pero también ocurre en el fuero interno, en la psiquis o en el alma (como prefieras llamarla).

En mi segundo poemario publicado, llamado “Donde reside la belleza” no logro encontrar una respuesta única y adecuada a este inquietud que me ha perseguido por casi toda mi existencia… pero me atrevo a realizar algunas aproximaciones…

En algunos de los versos de este poemario me cuestiono “¿Será que la belleza es una emoción súbita? ¿Una sensación que te asalta y estremece cuando menos lo esperas? ¿Una que te sorprende y te conmueve como un impulso?”.

En otro de mis poemas llego a declarar “Yo sí creo en el destino. Yo sí creo en la verdad. Yo sí creo en la belleza”.

En una de mis estrofas me atrevo a predecir “… Dónde reside la belleza seguro hay un psiquiatra, un mago y una hechicera; un huracán, una empalizada y una madriguera”.

Casi cerrando el poemario afirmo que “…lo bello te seduce como un rayo de luna que adivina tu futuro en un caldero de bruja. Lo bello es el misterio que no lograrás descifrar y es el secreto escondido que no podrás adivinar. De nada sirve correr tras la belleza, ella sola decide cuando se sienta en tu mesa”.

El último poema que incluyo en este nuevo libro empieza con las mismas preguntas que me hice al inicio y cuyas respuestas sigo sin descubrir o adivinar: “¿Se puede tocar la belleza? ¿Se puede nombrar la belleza? ¿Cómo la archivamos en nuestro registro personal? ¿Cómo atrapamos la luz en la memoria? ¿Cómo hacemos para hacer tangible el color encendido de un atardecer a través de un prisma cristalino? ¿Dónde reside la belleza?”.

Debo confesar que en este libro sí formulo buenas preguntas, y que mis respuestas son válidas y pertinentes… pero son respuestas escritas desde mi verdad interna, desde mi voz poética, que, por supuesto, no es la verdad ni la voz de otras personas… Por lo que algunos de mis lectores se quedarán con más dudas que certezas luego de leer mis creaciones literarias.

Si quieren saber más sobre el tema, los invito a acompañarme en la presentación formal y virtual del poemario “Donde reside la belleza”, publicado por el Grupo Editorial Bernavil Internacional con el aval del Círculo de Escritores de Venezuela, del cual soy miembro activo.

Este evento virtual, que estará cargo del poeta, periodista y editor Joiner Bernavil (también miembro activo del CEV); tendrá lugar el martes 8 de noviembre a las 4:00 pm (hora Venezuela), vía Instagram Live por las cuentas: @editorialjbernavil y @escritora.creativa

Los prólogos de la obra están a cargo del reconocido periodista, escritor y crítico Alfonso Molina, editor de Ideas de Babel (en donde mantengo una columna de opinión); y del propio editor del poemario, Joiner Bernavil, quien también es poeta y periodista. La autoría de las imágenes que acompañan la versión digital de esta obra es compartida por mí con mi hija, Samantha Finckler Markus.

En palabras de su editor, Joiner Bernavil, en esta nueva publicación se recoge “la elegancia, la espiritualidad, el sentir genuino de la poeta, la voz grandísima del corazón, la luz tenue de la vida, el fuego del alma, la cara de la poesía y la fuerza de la imagen… todo se entrelaza para destacar las formas de este libro que empieza con tinta y sentimiento para terminar impregnada en las vidas de sus lectores”.

Espero poder verlos y saludarlos en el nacimiento “formal” de mi nuevo hijo literario y que juntos podamos seguir haciendo conjeturas sobre ese lugar hipotético y sublime en el que, tal vez, la belleza ha conseguido residir.