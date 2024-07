Artículos en la prensa del gobierno egipcio: Los agentes de Hamás en Gaza son héroes que no temen a la muerte; La desaparición de Israel es segura

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Los artículos publicados en la prensa del gobierno egipcio en las últimas semanas elogian la conducta de Hamás en la guerra de Gaza y predicen la desaparición de Israel y de Estados Unidos como potencia mundial. Titulados «El fin de Israel», «Israel no tiene futuro», «Israel se autodestruye», «Un mundo sin Estados Unidos» y más, los artículos describen a los combatientes de Hamás como «valientes» y «héroes» que no tienen miedo a la muerte, y como hombres «sabios» que crearon «la coyuntura más importante e influyente en la historia del conflicto árabe-israelí». Mientras tanto, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel son descritos como cobardes indefensos, «más débiles que una tela de araña». También describen a Israel como una amenaza constante para los árabes, que debe perecer para que los árabes sobrevivan, y predicen que su fin está realmente cerca. Al mismo tiempo afirman que la guerra en Gaza puso fin a la hegemonía global de Estados Unidos.

Cabe mencionar que la posición expresada en estos artículos – elogios a Hamás y justificación de su ataque del 7 de octubre de 2023, junto con el regodeo por los problemas de Israel – fue adoptada por la prensa del gobierno egipcio desde el ataque mismo y el estallido de la guerra de Gaza. [1]

Caricatura en un diario egipcio: «Palestina , la causa que nunca morirá» (Al-Yawm Al-Sabi’, Egipto, Mat 11, 2024)

Lo que sigue es una reseña de los artículos publicados en la prensa del gobierno egipcio en las últimas semanas:

Columna en el diario Al-Ahram: Felicitaciones por la sabiduría de la resistencia y la estupidez de los sionistas; Los agentes de Hamás son héroes que no temen a la muerte

El Dr. Ibrahim Al-Baha, columnista del diario estatal egipcio Al-Ahram, elogió la conducta de «la resistencia palestina» en Gaza (es decir, Hamás) y comparó a sus agentes «valientes y heroicos» con los soldados israelíes, quienes, dijo, son «más débiles que una tela de araña». Al-Baha escribió en una columna del 20 de junio de 2024: «¿Quién hubiera pensado que la resistencia palestina se sostendría tan poderosamente y durante tanto tiempo? Esta guerra, la peor que el mundo haya conocido, lleva ocho meses y medio, y los dos lados son incomparables. Por un lado, está el ejército israelí, apoyado por Estados Unidos y Europa, y por el otro están las valientes fuerzas de la resistencia palestina”.

«Al comienzo de esta guerra desigual, el discurso israelí estaba dominado por la arrogancia y la vanidad. Pero con el tiempo, los soldados de ocupación se dieron cuenta de que eran más débiles que una telaraña frente a los héroes de la resistencia palestina. Cuando los soldados de ocupación sintieron que eran más débiles que los de la resistencia – especialmente cuando los enfrentaron a distancia cero – tuvieron un colapso mental. Ese fue el punto en el que la fuerza de [la resistencia] se hizo evidente. El soldado israelí, a pesar del arma poderosa que tenía en la mano, resultó ser un cobarde, indefenso ante el heroico guerrero palestino, que no teme a la muerte y lucha con determinación, pensando sólo en la victoria o el martirio”.

“La resistencia palestina está claramente dotada de sabiduría y una aguda percepción, lo que le permite imponer su voluntad a la entidad sionista… Ninguno de los objetivos de Israel en su guerra contra Gaza ha sido alcanzado, y el gobierno israelí ahora está plagado de desacuerdos y renuncias”.

«Felicito a la resistencia por su sabiduría y a los sionistas por su estupidez, que ha convertido al ejército israelí en el hazmerreír del mundo entero y en objeto de ira e invectivas debido a su incapacidad para lograr sus objetivos. Todo lo que logró hacer en casi nueve meses [de guerra] es matar civiles, mujeres y niños.»[2]

Columna en el diario Akhbar Al-Yawm: La operación Inundación de Al-Aqsa es la coyuntura más importante en la historia del conflicto palestino; Israel está condenado a desintegrarse y dejar de existir

En una columna del 22 de junio de 2024 en el diario estatal Akhbar Al-Yawm, Atef Zaidan elogió el ataque de Hamás del 7 de octubre contra Israel y afirmó que el destino del “estado de ocupación sionista” es desintegrarse y dejar de existir. Zaidan escribió: “La inundación de Al-Aqsa provocó un terremoto cuyas repercusiones todavía están sacudiendo los cimientos mismos del repugnante estado de ocupación. A pesar del dolor punzante que sentimos por las víctimas de la guerra de Gaza, [que es una guerra de] exterminio colectivo, estoy convencido de que la Operación Inundación de Al-Aqsa será la coyuntura más importante e influyente en la historia de la lucha palestina… [porque] convirtió el sueño de un Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital en algo mucho más alcanzable de lo que fue en el pasado”.

“La resistencia palestina demostró que el espíritu de la lucha no ha muerto, que el sueño de la liberación nacional no se ha disipado y que el sueño de un Estado palestino independiente está cerca [de realizarse]. En cuanto al Estado de ocupación sionista, su destino es desintegrarse y dejar de existir.»[3]

Columnista de Al-Ahram: La desaparición de Israel es segura; Se está formando un nuevo mundo sin Estados Unidos

Farouk Gouida, poeta y columnista del diario Al-Ahram, publicó varios artículos esta primavera afirmando que la guerra de Gaza está acelerando la desintegración y desaparición tanto de Israel como de Estados Unidos. En una columna del 28 de mayo de 2024, titulada “Israel no tiene futuro», llamó a poner fin a la normalización con Israel y sostuvo que este país constituye una amenaza constante para los árabes, por lo que la elección es entre él y ellos. Gouida escribió: «No creo que la entidad sionista tenga ningún futuro en Palestina. Lo sucedido en Palestina puso fin a esta piratería. Un nuevo futuro y una nueva realidad rodearán el mundo árabe. Israel fue demasiado lejos en su barbarie cuando destruyó Gaza y se vengó de los civiles en Rafah. Independientemente de que Netanyahu permanezca en el poder o no, la desaparición de Israel se ha convertido en un hecho seguro. No tiene sentido normalizar [las relaciones] con Israel a la luz de los crímenes que está cometiendo”.

“Estados Unidos perdió [el apoyo de] millones de árabes [en todo el mundo] y de millones de árabes y musulmanes en su propio territorio… Israel intentó obligar a los palestinos a emigrar de sus tierras, pero los que emigrarán serán millones de israelíes, que no querrán quedarse allí y buscarán otros lugares [para vivir]…”

«En cuanto a Estados Unidos, necesita repensar sus consideraciones frente al gigante chino, el peligro ruso e Irán, que está esperando la desaparición del tirano. Pero aún más importante es que hay un nuevo mundo árabe que ha decidido crear un mundo mejor y una vida más segura y estable [para sí mismo]. La existencia continuada de Israel será una amenaza constante, por lo que o los árabes sobreviven o Israel sobrevive, no hay otra opción.» [4]

En otro artículo, del 24 de junio de 2024, Gouida afirmó que la guerra en Gaza es “el principio del fin” de Israel. En este sentido escribió: «La resistencia logró sacudir a Israel hasta la médula, a pesar del apoyo estadounidense. Esta guerra puede ser el principio del fin, especialmente porque el pueblo palestino, así como la calle árabe, apoya a Hamás, la única fuerza que consiguió volver a poner la causa palestina en el camino correcto. La historia aún no está completa, ya que el futuro será aún peor [para Israel]».

En otro artículo, titulado «Un mundo sin Estados Unidos», Gouida escribió que la guerra de Gaza provocará el fin de Estados Unidos como superpotencia global, y criticó a los países árabes por no capitalizar «la victoria y los logros» de Hamás. «Estados Unidos ya no es lo que era, y lo extraño es que Gaza – con apenas unos pocos millones de habitantes – sea la que puso fin a esta superpotencia que controló el mundo durante décadas. Las superpotencias siempre llegaron a su fin con el ascenso de nuevas fuerzas que surgieron después de grandes guerras, o debido a logros sin precedentes. Estados Unidos, que derrotó a todas las fuerzas en la Segunda Guerra Mundial y se fortaleció sobre las ruinas de Alemania, Japón, Gran Bretaña y Francia, se convirtió en el líder del campo occidental frente a Rusia, que también estaba creciendo. Lo extraño es que la historia se repite y crea nuevos acontecimientos para que Estados Unidos caiga en la guerra de Gaza y se vea envuelto en una aventura en la que está perdiendo. Frente a ello hay nuevas fuerzas, como China e India, y viejas fuerzas como Rusia, [mientras] otros países, como Irán, están buscando un papel y un lugar. El mundo árabe está fuera de la pista y fuera de la carrera, cuando debería estar a la vanguardia, respaldando a la resistencia palestina, que otorgó a los árabes una victoria y un logro en el que [ni siquiera] estuvieron involucrados”.

“Estados Unidos claramente perdió muchas cartas, lo que podría forzarlo a un [estado de] aislamiento histórico dentro de sus fronteras. Debe aceptar el surgimiento de otros liderazgos como China, o bien renunciar honorablemente a timonear el barco del mundo, que se hundió en Gaza. En cuanto a Israel, no tendrá un papel mayor que el de examinar las razones de su derrota… Hoy está surgiendo un nuevo mundo, en el que algunos países desaparecerán y otros surgirán después de que Estados Unidos salga de escena. Puede que haya más rondas de guerra y paz, pero el hecho cierto es que es Estados Unidos quien sufrió la mayor derrota en la guerra de Gaza.»[6]

Caricatura en un diario egipcio: «La Unión Mundial de las Masacres» (Al-Yawm Al-Sabi’, Egipto, 30 de mayo, 2024)

[1] Véase MEMRI Despacho Especial No. 10864 – Medios egipcios culpan a Israel por la escalada y expresan apoyo al ataque de Hamás: Esta es la segunda victoria de octubre, 13 de octubre de 2023.

[2] Al-Ahram (Egipto), 20 de junio, 2024.

[3] Akhbar Al-Yawm (Egipto), 22 de junio, 2024.

[4] Al-Ahram (Egipto), 28 de mayo, 2024.

[5] Al-Ahram (Egipto), 24 de junio, 2024.

[6] Al-Ahram (Egipto), 8 de junio, 2024.