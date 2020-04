Diario Judío México - El sábado 6 de octubre del año 1973 era el día mas santo de los judíos, un día que es cuarentena absoluta y donde ni siquiera hay radio y televisión e incluso los servicios de emergencia trabajan con menos personal y sin duda alguna el ejército mantiene la mínima cantidad de fuerzas en actividad de vigilancia y control. Ese día los ejércitos de Egipto y Siria, con el apoyo de otros países atacaron a Israel en una cruenta guerra. Menciono esa guerra porque estuve allí, sin ser soldado, y estimo que en muchos aspectos ha formado parte de las decisiones que tomé en mi vida futura. Tenia entonces 24 años y así estimo que esta guerra influirá en mis nietos. los más grandes entre ellos, ya no se si en mis propios hijos. Yo solo intento sobrevivir.

Así son las guerras. La sorpresa es uno de los factores mas importantes para intentar derrotar al enemigo. Así nos pasó ahora, el Covid19 nos atacó sin preaviso, por lo menos al público en general. No es siquiera importante ahora, tal como señalé en otras notas si se escapó o le abrieron la puerta en el laboratorio o incluso si es una mutación natural, mutaciones que suelen ocurrir debido, en gran medida, al comportamiento humano. Fue una sorpresa. Por lo menos Bill Gates mencionó en el año 2015 que el peligro del mundo es biológico y no una guerra convencional.

Las reacciones fueron distintas en los diversos países. En primer lugar, podemos ver que hay países como Japón, Corea del Sur y Alemania que no declararon cuarentena general y sin dejar de tomar importantes medidas para limitar la propagación de la enfermedad. Corea del Sur que fue en su momento después de China el país con mayor cantidad de enfermos ha logrado controlar la enfermedad. Italia y España en Europa son los países mas castigados y se suele acusar a la desidia, o falta de atención o falta de disciplina “latina”. Realmente todo es posible y seguramente eso empujo a muchos países latinoamericanos a decretar cuarentena, aislamiento absoluto y eso para evitar que la gente pueda por falta de disciplina estar en los focos contagiosos. También creo que es una forma de evitar manifestaciones populares de protesta.

En mi primera nota (1) manifiesto todo tipo de especulaciones sobre la conspiración que pueden ser parte del escenario general, entre otras cosas señalo: Como todas las guerras, estamos en una que es económica y desde hace tiempo se menciona la guerra comercial que, sin duda, es parte de ella el coronavirus COVID-19. La suspensión de la actividad económica causará muchos más muertos que el COVID-19 y realmente afectará al mundo entero. ¿Habrá un nuevo orden mundial? Reducción del consumo, menos turismo, desarrollo de industrias locales. No lo sé, tampoco sabemos quién ganará esta guerra. Por lo pronto, los precios de las acciones han bajado mucho y es posible que bajen más, y el que tiene dinero puede comprar empresas con “poca plata”.

Es de aceptación general que el Covid19 no es tan mortal, que las probabilidades de sobrevivirlo son aproximadamente un 97% y entonces yo me pregunto ¿porque se presta tanta atención a este virus? Yo creo que se utiliza para tapar otros problemas y obviamente no se habla de ningún otro problema y se está trabajando en imponer la idea del empobrecimiento general que provoca esta guerra. Cuando yo escribí esa primera nota un amigo de la secundaria me pregunta en privado si yo creo que el derrumbe de las torres gemelas en Nueva York, septiembre 2001 también es un acto de conspiración y copio aquí mi respuesta:

Sí señor. allí se dan tres elementos que para mí ratifican la posibilidad que fue planificado y obviamente manipularon y permitieron que lo haga el kaeda, Bush necesitaba algo así para la guerra en Irak. Los edificios tenían mucho amianto y deberían haber corregido eso por la nueva regulación de salud por el cáncer, era más barato tirarlos abajo y ese camino era el más rentable. Uno de los que trabajaban ahí había dicho o declarado que escuchó bum bum abajo, en el sótano, pie de columnas. Seguramente como ingeniero tendrás mejores explicaciones que yo. Yo solo lo manifiesto emergente de no creer en nada ni en nadie.

Y el asbesto que estaba en las torres gemelas es el mismo asbesto que afecta a millones de personas porque es un producto cancerígeno que ya se ha prohibido en decenas de países y el asbesto afecta los pulmones y es muy fácil comprender o suponer que una población, generalmente mayor, que sufre de asbestosis (2) y es atacada por el Covid 19 que también afecta los pulmones esta destinada a morir. No es una gripe sencilla, es algo mas complicado. Si neumonía, todos los años mueren muchos por neumonía y estimo que muchos de los muertos actuales murieron por neumonía y no por Covid19 como se dice, puesto que también se dice que no todos pueden hacer los análisis o no hay suficientes medios.

El asbesto entonces puede ser junto con el Covid19 mortal y eso explica en parte la gran cantidad de enfermos en el norte de Italia, el área de producción en el pasado del asbesto. Hace unos días nos llego el video sobre el hospital de Bérgamo con la cantidad de personas internadas. ¿Alguno recuerda el caso de Eternit y los juicios? (3) Seguramente que no y no he visto notas al respecto, seguramente las hay pues hay millones de notas sobre el Covit19 y también esta lo es. Seguramente todos escucharon como yo de la cantidad de enfermos en Lombardía. Pueden visitar la empresa Eternit en Bérgamo (4). Pero creo que ellos ahora quitan el amianto, como figura remozioni, una empresa fundada en 2012, seguramente a raíz del juicio: Misión

La nostra mission è un ambiente più sano. Lo smaltimento dell’eternit per noi è fondamentale e la salute dell’ambiente e delle persone ci sta a cuore.

En España también encontramos que aun hay mucho asbesto (5) y como dice la nota: El amianto, también conocido como asbesto o fibrocemento, está por todas partes

En otra nota leí que el asbesto seguirá matando hasta el 2040 por lo menos y ahí figura lo siguiente que tiene menos eco que el actual Covid19: Datos recientes publicados por CCOO establecen que solo en Madrid entre 4.000 y 5.000 personas podrían morir por la exposición al amianto que sufrieron entre 12.000 y 15.000 personas de los 70 a los 2000 (6).

Es interesante seguir los pasos al asbesto. En Argentina por ejemplo ya se prohibió su uso en el año 2000 aunque por supuesto no se derribó ninguna construcción que contiene asbesto. El comercio es comercio y a pesar de que también está prohibido en España: Entre septiembre de 2011 y noviembre de 2012 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le compró a España 36 vagones CAF 5000 para la red de subtes porteño, por 5 millones de euros. Estas unidades tenían asbesto, también conocido como amianto (7).

La nota se hace larga y no es mi objetivo, obviaré EEUU que como muchas otras cosas dice y hace lo que le conviene (8) y finalizaré con Colombia donde el panorama es semejante a lo anteriormente expuesto, pero encuentro una nota que coincide con lo que escribí sobre las investigaciones en mi nota (9) sobre las publicaciones de investigaciones. Después de muchos intentos de legislar la prohibición del uso del asbesto en 2019 se aprobó una ley que entrará en vigencia el 1.1.2021. En una nota publicada en España (10) se incluye el siguiente dato: Todos estamos expuestos de alguna forma”, explica Gómez, que recuerda que al menos 100.000 muertes al año se registran en el mundo por culpa de esta fibra. El enlace (11) incluye dos elementos que deseo copiar: A- las muertes por enfermedades relacionadas con el amianto están aumentando y, todavía, se desconoce su impacto real debido a la ocultación de los datos y B- Se examinaron los números estimados globales de incidencia y mortalidad de las enfermedades relacionadas con el amianto. El asbesto causa 255.000 muertes de media (entre 243.223-260.000) anualmente.

Al momento, 1-4-2020 11:04 hora de Colombia hay 874.081 enfermos en el mundo, 43.291 han muerto y 185.194 se han recuperado. De la asbestosis no se cura nadie, pero no se habla.

El último enlace (12) su titulo habla de por si solo https://cgt.org.es/el-amianto-asesina-y-mata-y-no-es-una-frase-hecha/

Julio May, en la era del COVID19 1-4-2020, optimista porque es mejor que SIVID.

(COnVIDAa)