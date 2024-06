Así funciona las mentiras palestinas de #Pallywood

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

🔷 La cámara está preparada precisamente sobre el grupo de personas que van a ser las “víctimas”.

🔷 La víctima específica es entrevistada incluso antes del evento.

🔷 La “toma”, como era de esperarse, fue cortada en el montaje.

🔷 La víctima recibió un “disparo” en la espalda cuando huyó, pero lo encontraron boca arriba en el suelo a pesar de que se suponía que debía caer boca abajo.

🔷 Aunque la víctima está acostada boca arriba, el descuidado director se olvidó de cuidar un rastro de sangre en el suelo.

🔷 A pesar de esto, el director siguió siendo descuidado! ¿Por qué? ¡Porque dejó que la víctima llegara al lugar con ropa oscura, y por eso, la sangre falsa no será vista! ¡Pero no te preocupes! El director sabía que tenía que entregar el vídeo rápidamente y decidió ser creativo: untó la sangre en la bandera blanca y colocó la bandera en el pecho de la víctima, asegurándose así de que veríamos la sangre y quedaríamos en shock. (¿Tú también te sorprendiste? Porque yo no).

🔷 El editor también fue un poco descuidado. ¡Se olvidó de cortar los segundos entre el segundo 48 y el segundo 52 donde la gente coloca la bandera blanca en el pecho de la víctima (que se suponía que debía estar en el estómago de todos modos), y aplica algo de sustancia! Editor descuidado…

🔷 Hamás, que proporcionó la sangre falsa, esta vez les trajo una sustancia barata, y la sangre se ve peor que el ketchup. Y ni siquiera me gusta el ketchup.

🔷 El editor siguió siendo negligente en su trabajo esta vez, y se olvidó de recortar los segundos entre 1 minuto y 6 segundos a 1 minuto y 8 segundos, en los que la cara de un chico en la parte inferior izquierda estalla de risa.

🔷 No sé quién tiene la culpa del siguiente error garrafal, si el editor o el director: al minuto 1 y 12 segundos, uno de los chapuceros arranca sin querer la bandera manchada de ketchup. (Este es el mismo tipo que se rio antes).

🔷 ¿Creías que el editor había terminado con estos errores? No. También se olvidó de cortar un segundo al minuto y 33 segundos, en el que se ve a la señora corriendo inmediatamente después de una orden.

Y ni siquiera hemos empezado a hablar del mal nivel de las actuaciones.

*Ahora bien, no te preocupes…. Los euro idiotas y sus aliados en otros países, asegurarán que esta es otra prueba de las violaciones israelíes al derecho internacional