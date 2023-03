Asia Fruman reflexiona sobre un año desde que huyó de Ucrania y su participación en pleytem tsuzamen

Asia Fruman es una multiinstrumentista, compositora y poeta que creó los supertítulos para el concierto teatral de este domingo, pleytem tsuzamen (Refugiados juntos). Asia es una judía ucraniana obligada a huir de su hogar en Kharkiv en marzo de 2022. Esta entrevista ha sido editada por espacio.

¿Cómo era vivir en Kharkiv al comienzo de la guerra en Ucrania?

Pasé las dos primeras semanas de la reciente invasión rusa con mis padres y nuestro gato en nuestro edificio de apartamentos de Kharkiv , primero en el sótano frío e incómodo y luego en el pasillo de nuestro apartamento, donde nos sentimos más seguros. Mi padre estaba enfermo y no podía caminar, por lo que salir fue complicado y no era algo que habíamos planeado inicialmente. Mirando por la ventana, pude ver cráteres de proyectiles en el río congelado debajo de nuestro balcón y otro proyectil que sobresalía del suelo en medio de un parque infantil.

Un punto de inflexión importante para mí fue cuando un misil abrió un agujero en la pared de mi antigua escuela (mi infancia, mi juventud y mis recuerdos, que hasta ese momento no se habían separado del presente). Les dije a mis padres que teníamos que irnos.

La evacuación fue difícil de coordinar ya que vivíamos en el décimo piso, mi padre tenía poca movilidad y los ascensores no funcionaban. Pronto supimos que, a pesar de que nuestro distrito había sido fuertemente bombardeado, había una gran cantidad de personas, no solo amigos sino también extraños, personas que estaban a “diez apretones de manos” de distancia, ansiosos por ayudar en todo lo que pudieran.

El 7 de marzo salimos de Kharkiv y comenzamos nuestro viaje a Lviv, Cracovia y, finalmente, Hamburgo.

Mi escuela el 2 de marzo de 2022 Mi escuela el 2 de junio de 2022, cuando otro misil la golpeó (foto de un portal de noticias local) Cráteres de conchas en nuestro río (fotografié esto el 27 de febrero de 2022, desde nuestro balcón)

¿Puedes reflexionar sobre tu primer año como refugiado?

Dentro de una semana, será un año desde que huimos a Alemania.

Ha sido un año de cambios radicales, de desesperación y ansias de vivir, de aprender cosas sobre cuánta destrucción y crueldad bárbara son capaces de hacer algunas personas y, al mismo tiempo, descubrir la profundidad de la buena voluntad, la bondad, el coraje y las obras desinteresadas. que la gente es capaz de hacer. Los desastres sacan lo peor de algunas personas y lo mejor de otras; para mí, este último es más fuerte.

También ha sido un año de actividad creativa y crecimiento para mí, musical y poéticamente. Fui a Yiddish Summer Weimar y estudié (¡y toqué!) con músicos increíbles, luego fui a Grecia para un intenso taller de lira; Compuse canciones e interpreté algunas de ellas en eventos literarios/musicales en Praga y Hradec Králové; Traduje varias canciones al yiddish, una de ellas en cooperación con Daniel Kahn (otro artista de pleytem tsuzamen ), y recientemente la interpretamos en Hamburgo.

¿Por qué era importante para ti que hubiera supertítulos en ucraniano para esta actuación?

Cuando Josh Waletzky me preguntó por primera vez sobre trabajar para Refugees Together, habló sobre los supertítulos rusos. En ese momento, yo mismo ya era un refugiado. Y aunque sabía que el proyecto no estaba relacionado directamente con la guerra en Ucrania, había estado en el estreno de Weimar en 2019, adquirió un nuevo significado para mí, y lo primero que le dije a Josh fue que solo haría las traducciones. si el programa incluye también supertítulos en ucraniano. Era una declaración política más que una necesidad práctica; en ese momento, no se esperaba que la audiencia del programa necesitara supertítulos en ucraniano de textos en yiddish o en inglés, pero necesitaba hacerlos. Se sintió éticamente incorrecto traducir solo al ruso y no al ucraniano para un programa con la palabra “Refugiados” en su título. Así que esa era mi condición. Me di cuenta de que, dado que el programa no tenía una necesidad práctica, la respuesta podría ser no. Josh habló con Motl Didnery me respondió con una respuesta inesperada: ¡querían tener solo supertítulos en ucraniano! Y cambiaron el concepto de público objetivo; en el futuro, involucraría a personas obligadas a huir de Ucrania.

¿ Qué significa ser parte de Refugees Together ? ¿Qué mensaje espera que el público se lleve cuando vea la presentación el 26 de marzo?

Me ha encantado este ciclo de canciones desde que lo escuché por primera vez; es tanto musical como poéticamente complicado, sutil y sublime. ¡Estoy orgulloso de ser parte de él y muy feliz de que nuevas poesías y canciones en yiddish estén naciendo ante mis ojos!

Espero que la gente se vaya sintiendo que todos estamos en el mismo barco (y no estoy hablando solo de Ucrania ahora) y que ningún hombre es una isla. No solo una guerra/pandemia/cambio climático/racismo es un problema que concierne a todos, sino que cosas “pequeñas” como el dolor y la miseria humana individual tampoco son algo extraño. Uno no puede salvar a todos; esto lo se muy bien. Y, sin embargo, lo mejor que podemos hacer es tratar de escuchar el dolor de otra persona (un extraño).

pleytem tsuzamen (Refugiados Juntos)

26 de marzo a la 1PM y 6PM