Nací en el año 1942, en ese entonces los aparatos de

radio al encenderlos había que esperar casi tres minutos

a que se “calentaran” los bulbos para empezar a funcionar...

Los autos había que “encender” el motor y esperar un tiempo razonable para que arrancaran… No había televisión, ni computadoras, ni teléfonos celulares... El sistema de transporte colectivo METRO no existía… El trafico pesado de autos no era muy común, y se llegaba a cualquier lugar con relativa facilidad. Se vivía mas tranquilamente…

Este fin de semana lo pasé en Cuernavaca ya estando allá me acordé que había olvidado un libro de filosofía de que estoy leyendo….

La “tablet” que llevaba conmigo tiene una aplicación para comprar libros; es algo increíble: muchos, muchos, libros a mi disposición con tan solo apretar un botón.

Me metí a ella y compré los Diálogos de Platón y casi inmediatamente empecé a disfrutar su lectura..

Los adelantos en las diferentes fases de la humanidad hoy, son sorprendentes en todas las ramas del saber y del poder humano…

Me asombro de ver al pequeño Siahou con tan solo dos años de edad cuando toma un teléfono celular

lo abre con su clave y se entretiene con los juegos que tiene para niños…. Siahou es un pequeño de apenas dos años de edad... y es mi primer bisnieto.