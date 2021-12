¡Un freylekhn khanike! ¡Feliz Janucá! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la gran final de la serie de Janucá del taller de canciones yiddish y canto (YSWS) del domingo pasado!

Como muchos de ustedes saben, continuará el YSWS este domingo, con una nueva serie de canciones basadas en la poesía de uno de los grandes poetas yiddish, Itzik Manger. Para leer más sobre esto, haga clic aquí. Para registrarse, haga clic aquí. Si cree que ya se ha registrado pero no está seguro, no le perjudica volver a registrarse, ya que un registro duplicado inadvertido no ocupa el espacio de otro posible participante. Como siempre, el YSWS es gratuito y está abierto a todos.

APOYANOS

¿Le gustaría apoyar el coro filarmónico yiddish, incluido nuestro taller de canciones yiddish y cantar a coro? Lo invitamos a ser tan generoso como pueda para apoyarnos en esta empresa, preservando la herencia judía asquenazí y el legado del idioma, la cultura y la canción yiddish. Es tanto personal como históricamente gratificante ser parte de este movimiento. Para apoyarnos, haga clic aquí.

Algunos de nuestros videos favoritos de Youtube:

Borekh ate:

Fayer, fayer:

Afn veg shteyt a boym:

¡Y esperamos verte en Zoom este domingo a las 7 p.m., hora del este (hora de Nueva York)!