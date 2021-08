Eran mis tiempos de estudiante en el IPADE cuando por primera vez oí mencionar el Principio de Subsidiaridad.

En palabras sencillas es cuando a alguien o algo se le ayuda económicamente para realizar fines o logros que solo no puede realizar… Condicionado a que al que se le subsidia debe tratar de ser autosuficiente en el mediano plazo… O sea lograr la autosuficiencia es la meta final.

El presidente Joe Biden de los Estados Unidos ordenó el retiro del ejército norteamericano de Afganistán.

Leí su discurso al respecto: (palabras mías). Llevamos veinte años de estar en Afganistán, hemos tratado de aleccionar al pueblo y gobierno afgano para que sea independiente… Proporcionamos todo a nuestro alcance para poder lograrlo; en ese espacio de tiempo hemos invertido tres billones de dólares y no hemos tenido resultados positivos.

Es la poderosa razón por la que el gobierno de los Estados Unidos ha abandonado Afganistán… Una frase final: No se puede hacer por otro, lo que el otro debe hacer por sí mismo para bien de sí mismo.