¿A dónde van los fondos estadounidenses en Palestina?

A finales de Marzo del año 2021, la administración del presidente estadounidense Joe Biden

decidió transferir casi $200 millones USD a la Autoridad Palestina. $15 millones fueron

anunciados por la administración para ayudar a los Palestinos con COVID-19, pero un día

después, el Congreso anunció que otros $75 millones estaban siendo destinados a la Autoridad Palestina para poder establecer una buena relación con los Palestinos y para ayudarles económicamente. Una semana después, se anunció que $150 millones iban a destinarse a la Organización de las Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados Palestinos en el Medio Oriente. La administración Trump había cesado la ayuda económica para los palestinos durante su mandato.

El secretario del Estado Antony Blinken dijo en una declaración pública, “[We] plan to restart US economic, development, and humanitarian assistance for the Palestinian people,” (planeamos reiniciar la asistencia económica, humanitaria y de desarrollo de Estados Unidos al pueblo palestino). El plan de la administración es darles dinero para poder negociar el futuro de los dos Estados en el medio oriente, y para que vivan en paz.

Aunque el dinero está siendo mandado por razones nobles con el fin de ayudar a los

palestinos, el gobierno Americano tiene muy poca autoridad sobre como se usará el dinero.

Anteriormente el gobierno Palestino ha usado el dinero que se le ha enviado con el fin de

comprar armas contra Israel y también para pagarle a la gente palestina para asesinar judíos. Desde el establecimiento del Estado de Israel, los terroristas Palestinos de los grupos Hamas y Fatah han recibido dinero para esos fines. Este movimiento se conoce con el nombre “Pay-to-Slay” que destina $300 millones al año para cumplir con su cometido. Si un terrorista asesina a 10 Judíos y lo encarcelan en Israel por 4 años, el gobierno Palestino les paga 2,000 (equivalente a ~$610 USD) shekels por mes, además de incrementar la suma si las víctimas son mujeres y niños y si viven en ciudades importantes. Como judía americana, me pone muy nerviosa que el dinero que mi familia paga para vivir en

los Estados Unidos sea usado contra los judíos y los israelitas. Los Estados Unidos han

ayudado a las comunidades Palestinas por muchos años y ello no ha derivado en la tan

anhelada paz con Israel. Por supuesto que no podemos ignorar la necesidad de ayudar a los jóvenes y a las familias que están siendo afectadas por el COVID-19. Yo apoyo que se ayude a las comunidades Palestinas, pero la manera que se está haciendo solo va a causar más problemas entre Israel y Palestina, y también los Palestinos.

En defensa del Presidente Biden, debo expresar que sus intenciones no son necesariamente

malas ya que quiere establecer una relación con los Palestinos, pero el dinero que está

enviando puede ser utilizado contra mucha gente inocente.

La Organización de las Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados Palestinos en el Medio Oriente (UNRWA) también tiene sus problemas porque el liderazgo utiliza la organización como un instrumento político para atacar a Israel, y también financia la educación antisemita en los países Árabes.

El general Philippe Lazzarini de UNRWA dijo que la agencia "could not be more pleased that

once again we will partner with the United States to provide critical assistance to some of the most vulnerable refugees across the Middle East." (No podríamos estar más agradecidos de una vez más asociarnos con los Estados Unidos para brindar asistencia crítica a algunos de los refugiados más vulnerables en todo el Medio Oriente.)

Si todo lo que he mencionado todavía no te preocupa, en los últimos 25 años, la autoridad

palestina ha recibido más de $38 billones en apoyo económico de muchos países. ¿Cómo es

posible que un país gaste tanto dinero? No se puede comprobar como fue usado todo el dinero, pero considerando que 29.2% de Palestinos en el 2017 vivían en la pobreza y que el valor neto de la fortuna del Presidente Palestino Mahmoud Abbas es mas de $100 millones, no creo que se use el dinero buena forma.

Muchos palestinos necesitan ayuda humanitaria y los Estados Unidos pueden ayudarlos pero debe existir un control en la forma en que se utiliza ese dinero.

Tomando en cuenta todo lo anterior seria bueno que el dinero que los americanos pagan de

impuestos no sea utilizado para apoyar el terrorismo y la educación antisemita sino realmente para la gente que se encuentra atrapada en una gravísima y lamentable situación.

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56665199

https://www.theguardian.com/us-news/2021/apr/08/joe-biden-restores-us-aid-palestinians-donald-trump

https://www.state.gov/the-united-states-restores-assistance-for-the-palestinians/

https://abcnews.go.com/Politics/wireStory/biden-administration-quietly-ramping-aid-palestinians76790948

https://www.jewishvirtuallibrary.org/palestinian-authority-financing-of-terrorism