Bajo el cielo inmenso del Serengeti

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Hay lugares que no se visitan, sino que se sienten. El Serengeti es uno de ellos. No aparece de golpe, sino que se insinúa en el aire, en la luz, en el polvo dorado que flota sobre la sabana como un suspiro detenido en el tiempo. Todo en él parece antiguo, esencial, como si esta tierra supiera cosas que los hombres ya han olvidado. En medio de esta vastedad de vida y silencio, se encuentra una joya imperdible: andBeyond Serengeti Under Canvas.

Dormir bajo tiendas que respiran con el viento, que se mecen al ritmo de la noche, es regresar a una forma primitiva de estar en el mundo. No hay muros, solo telas que separan lo íntimo de lo infinito. Cada despertar es una sinfonía de sonidos: el crujido lejano de una rama, el murmullo del viento, un rugido que se disuelve en la distancia. Y la luz, esa luz primera, suave y dorada, que llega como una promesa antes de desvelar el día.

El campamento luce elegancia que se adapta, que respeta a la naturaleza.

Una exquisita cama, una lámpara que parpadea al ritmo de la noche africana, una ducha al aire libre donde el agua tibia se mezcla con el aliento de la tierra. Todo está donde debe estar; lo esencial se vuelve evidente cuando todo lo demás desaparece.

Los días comienzan temprano, con el aroma de café recién hecho y voces suaves que nos llaman al primer safari. Subimos al vehículo como quien entra en un sueño. Las ruedas dibujan caminos invisibles y, poco a poco, el Serengeti se abre. Leones que se desperezan en la hierba alta, elefantes que avanzan en procesión silenciosa, jirafas que se funden con los árboles.

Al regresar, cuando el sol empieza a ceder y la sabana se vuelve cobre y sombra, nos espera un banquete que parece hecho con manos que conocen el alma de esta tierra. Platos llenos de color, de aromas especiados, de ingredientes que cuentan historias. Comemos bajo las estrellas, frente a la fogata, entre risas bajas y miradas que aún llevan el asombro del día. El fuego crepita, y su luz danzante dibuja sombras en los rostros de quienes, como yo, han sido tocados por algo inmenso.

Más allá del paisaje, más allá del lujo sutil y del safari perfecto, lo que permanece es una sensación profunda de pertenencia. Aquí no fui turista. Fui parte del lugar, aunque fuera solo por unos días. Como si la tierra, el cielo, el viento y los animales me hubieran permitido estar, observar, sentir.

Partir no fue fácil. Cerré la cremallera de la tienda como quien cierra un capítulo, sabiendo que algo había cambiado. El Serengeti no se quedó atrás; se vino conmigo, grabado en el pecho, como un ritmo lento, como una canción que no se olvida.