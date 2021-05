Becky Krinsky nació en la ciudad de México de padres provenientes de Rusia y Polonia respectivamente. Vive actualmente en California. Obtuvo en la Universidad Anáhuac la licenciatura de ciencias de la educación, negocios y asesoramiento, convirtiéndose posteriormente en experta en autoayuda, oradora motivacional, y una galardonada autora.

Miniondas tuvo una profunda e interesante sesión de preguntas con la galardonada autora de libros de autoyuda, oradora motivacional, y orgullosa mujer latina, Becky Krinsky, quien en el marco del festejo del día de las Madres, nos hablo sobre su vida, su familia, sus proyectos, así como la manera de afrontar las diversas situaciones en estos complicados tiempos. A continuación, las sabias respuestas a nuestras preguntas:

Miniondas 1: Para Becky Krinsky como entrenadora motivacional al haber crecido con el conocimiento de 4 idiomas, español, yiddish, hebreo e inglés. ¿Cuál ha sido la importancia de conocer el mundo de manera multicultural en tu desarrollo profesional?

Becky Krinsky: Conocer el mundo y tener el privilegio de ver, comer, platicar y tener la experiencia de vivenciar el mundo y poder entender el valor de cada ser humano y cada rincón del mundo. Para así poder aprender y transmitir todas las pequeñas confidencias que suceden cada día.

Miniondas 2: Becky busca dar un sabor hispano dentro de sus publicaciones, ¿Nos podrías explicar cuál es la importancia de mantener estos valores para el desarrollo de las familias multiculturalmente?

Becky Krinsky: La familia es y siempre será la fortaleza de cada ser humano. Yo soy la mujer que soy por el amor y todo el tiempo que le he dedicado a mi esposo, mis hijos, mi familia y amigos. Ser latina y estar orgullosa de mis valores hace que mis publicaciones sean sinceras, con temas reales y con problemas cotidianos que a todos les han tocado en algún momento de su vida.

Miniondas 3: Podemos apreciar dentro de tus producciones, y notamos que cada libro contiene un código de color por así decirlo, ¿podrías explicarnos el concepto de color en los diferentes libros en relación con los temas?

Becky Krinsky: Los colores tienen una energía especial y marcan el tono con el cual puedo comunicar sin palabras mensajes que se quedan plasmados con una imagen y un color. El libro de como tratar con gente difícil… anaranjado, un color fuerte, cálido pero intenso como el fuego. El libro Mujer de valor, Mujer actual, rosa magenta, color vibrante, femenino que destaca y que comparte un sentido caluroso. El éxito, un trabajo interno (aún no publicado) Verde, el color de abundancia, frescura y salud… uno de mis sueños será poder publicar 7 libros de autoayuda utilizando todos los colores del arcoíris.

Miniondas 4: Para Becky que nos comparte la experiencia materna al tener tres hijos, jóvenes adultos, ¿Cómo externas dentro de tus conferencias y publicaciones la importancia para cada madre, el tener en brazos a una nueva promesa, y la oportunidad de formar un ser humano triunfador en los hijos e hijas?

Becky Krinsky: Les puedo confesar que mis hijos me han hecho mejor persona y me dan un motivo para luchar todos los días, es por ellos que quiero aprender más y tener algo que aportar. Mis hijos me ubican y me han enseñado a ver el mundo con ojos más sanos y con nuevos sueños. Soy una madre muy orgullosa de mis hijos y agradezco mucho la oportunidad que la vida me otorgó por haberme prestado a estos hijos maravillosos que tengo.

Miniondas 5: Dentro de la sociedad actual ¿cuál es la importancia de la ética y conducta moral para la formación de familias con lazos fuertes y valores sociales?

Becky Krinsky: Una persona que tiene una familia sólida no importa que tan complicada que sea, es un ser que tiene todo lo que necesita para crecer y sobrevivir cualquier adversidad que se le llegue a presentar.

Miniondas 6: Sabemos de la importancia que representa para los padres el ser ejemplos íntegros y mostrar disciplina familiar en la vida diaria, para la formación de los hijos como individuos en sociedad, ¿y nos preguntamos cuáles son los pasos para seguir para la sanación de familias disfuncionales que han sufrido en su formación? ¿Existe alguna estrategia para ayudar a la reintegración familiar?

Becky Krinsky: Desde luego que no hay recetas cada familia tiene su historia y cada persona tiene su personalidad, pero si se puede:

1. Aceptar la realidad sin justificar y sin guardar rencores, porque uno tiene que entender que la familia es importante y hace lo que puede y da lo que tiene, aunque muchas veces no sea mucho ni suficiente.

2. Aprender a ver el lado bueno de cada persona.

3. Sobretodo saber agradecer lo que se tiene porque no importa que tan disfuncional y complicada tenemos lo que necesitamos para ser la mejor versión de nosotros mismos.

4. Recordar que somos lo que somos a pesar de lo que nos sucede. No hay culpas, no somos víctimas, somos responsables cada uno de lo que hacemos.

Miniondas 7: Dentro de tu libro “Rosa”, Becky plasmas la importancia de ser una “mujer actual, mujer de valor” ¿podrías explicar el concepto? Y posteriormente ¿Qué importancia tiene para la mujer, tener un lugar en la sociedad, tanto en su desarrollo personal como estructura familiar?

Becky Krinsky: Me he encontrado con muchas mujeres en mi carrera que sienten una carga grande de tener que salir a trabajar y descuidar el hogar. Otras que han dado todo por sus hijos que se les olvido lo valiosas y lo importantes que son. Otras mujeres me han confesado que se sienten criticadas e insuficientes porque “solo son madres” que pena que por querer demostrarle al mundo que son más sin saber que son bellas, fuertes, valiosas y totalmente suficientes como son. Ser mujer es un privilegio y tiene un lugar importante y necesario en este mundo colapsado y muy cansado.

Miniondas 8: En la búsqueda de formar familias más fuertes y mejores seres humanos, Becky ofrece “Recetas para la vida”, tanto versión inglesa como en español, ¿podrías contarnos a cuál fue la idea como autora y que es lo que pueden encontrar los lectores y lectoras dentro de este material?

Becky Krinsky: La comida es un tema que todos conocemos, no importa si nos gusta cocinar o no. Cuando uno decide que va a comer, es responsable de sus elecciones. Igual que en la vida. La cocina es el corazón en cada familia, tener una cocina limpia, ayuda a cocinar con mejor sazón, una mente clara y limpia puede ver y afrontar la vida con objetividad y efectividad.

Un buen chef, cocina con lo que tiene, crea, inventa y utiliza los medios que tiene, no busca cosas fuera de su cocina. Este es para mi uno de los conceptos que más me gusta y trato de compartir con mis clientes cuando vienen a sus sesiones de coaching.

Finalmente, uno cocina con pequeñas porciones como una pizca de sal, 1 taza de harina o un manojo de cilantro dan grandes toques en la preparación de la receta. Un ingrediente complementa al otro y en una receta quizá el ingrediente que solo no sabe bien es justo lo que necesita para dar ese sabor especial en algún otro platillo. Que tan maravillosa es la cocina para enseñarnos lecciones de vida y de relaciones humanas.

Los lectores que reciben los boletines gratuitos o que leen las columnas de recetas en las distintas publicaciones alrededor del mundo, pueden encontrar consejos claros, concisos y reales. Recetas probadas por mi y por las personas que me han confiado sus problemas.

Las recetas tienen los “ingredientes” Comportamientos y valores que se requieren para aprender, cambiar y/o superar la cuestión que les está preocupando.

Cada receta tiene conceptos claros que exponen nuevas ideas con una visión positiva y con la motivación a tomar conciencia y responsabilidad por la vida propia. Todas las recetas tienen una afirmación positiva y una frase que inspira y 3 puntos bala que explican las cuestiones para que no quede duda ni haya pretexto para no poder sanar, cambiar y ser mejor.

Miniondas 9: ¿Podemos tocar el tema del libro verde con el título “El éxito, un trabajo interno” y el libro rojo, «La crisis: cómo vivir y curar su alma incluso con cáncer»? ¿Nos darías una introducción sobre estos materiales con tu visión como autora de estos?

Becky Krinsky: El éxito siempre se ha hablado en términos de dinero, fama, todos estos temas son expuestos por personas que han triunfado y que se dedican a dar cursos de motivación. Tristemente hay temas vitales que nunca se han tratado con sinceridad como que pasa cuando has perdido todo… cuando la vida no fue lo que quisiste… cuando por más de que haces y haces, las cosas no se dan, hablar del éxito como una forma de vivir y una manera de ver la vida es sin duda un libro que me encantaría poder publicar eventualmente.Perdí a mi mamá de cáncer de ovario por 5 años, luchamos y vivimos, platicamos y lloramos juntas, aprendí a hacer paz con esta terrible enfermedad y me encantaría contar este trayecto y poder ayudar e inspirar a muchas personas que sufren y que están pasando por caminos que yo tuve que recorrer.

El libro rojo es por la sangre que le sacaban a mi mamá cada mes que tenían que hacer sus tratamientos. Rojo por el enojo y por la impotencia que nadie entiende y el dolor que hay que aprender a sanar para hacer las paces con la vida.