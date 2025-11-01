Belleza que se respira: ONTO House

Por:
- - | Visto 225 veces

Picture1 5

Una oda al silencio, una escultura habitable donde el Pacífico canta y el alma responde… así es ONTO House. Desde el primer instante, la llegada es un rito. El aire salado roza la piel, tibio y húmedo, con esa dulzura marina que sólo el sur de Oaxaca sabe ofrecer. Los ojos se pierden en la inmensidad azul, mientras el sonido de las olas teje un telón de fondo perfecto para la bienvenida. ONTO House se abre como un santuario frente al océano, un refugio moderno que parece flotar entre cielo y agua.

Su arquitectura es una declaración de principios. El estudio CRB ha logrado lo que pocos: conjugar la honestidad del concreto desnudo con la suavidad de la madera, la ligereza del vidrio y la pureza de la luz. Cada línea tiene un propósito, cada textura una intención. Es un espacio que respira, que dialoga con el entorno, que deja que la brisa se cuele sin pedir permiso.


Picture2 4

Las siete habitaciones de ONTO House son cápsulas de calma. Se entra  en ellas como quien cruza a otro plano de conciencia. La luz entra tamizada, el mar se escucha incluso con los ojos cerrados, y las camas —tan suaves que parecen un abrazo— invitan a un descanso que se siente más profundo, más real. Dos suites principales con camas king se abren a horizontes infinitos, donde los amaneceres son lienzos líquidos que cambian cada día. Las otras habitaciones, con dobles matrimoniales, están diseñadas para compartir la intimidad del silencio, para convivir con la serenidad.

En el corazón de la villa, el Beach Club vibra con una energía distinta. La piscina se funde con el mar en una línea apenas perceptible; el jacuzzi murmura invitaciones a rendirse; y el fuego, al caer la noche, se convierte en un compañero hipnótico. Hay algo sagrado en las conversaciones que nacen junto a la fogata, con el sonido del mar marcando el compás de las palabras. Las estrellas, tantas y tan cercanas, parecen escuchar.

Picture3 5

El alma de ONTO House también se saborea. En la cocina, un chef privado transforma los ingredientes locales en pequeñas obras de arte comestibles. Todo tiene el sabor de lo cercano: pescados recién salidos del
mar, frutas que aún saben a sol, hierbas que perfuman el aire antes de llegar al plato. Cada comida es una ceremonia, una celebración de los sentidos. Un ceviche que recuerda el vaivén de las olas, un postre que sabe a infancia, un cóctel que atrapa el instante justo antes del atardecer.

Picture4 4

Puerto Escondido vibra más allá de los muros. Al amanecer, la playa privada se tiñe de oro y el mundo parece comenzar de nuevo. Caminar descalzo sobre la arena húmeda es un acto de comunión: los pelícanos planean en silencio, el mar respira y uno siente que todo está en su lugar. El susurro del Pacífico se queda grabado, como un eco interno que acompaña incluso después de partir.

 

 

 

 

 

Acerca de Melanie Beard

Melanie Béard ha dedicado su vida a viajar el mundo y compartir sus experiencias a través de la escritura. Comenzó su carrera periodística a los doce años con una columna mensual en El Universal y hoy en día colabora en medios como Travel + Leisure, Bleu & Blanc, Mundo Ejecutivo, First Class, Radio MVS y Revista S1ngular. Ha escrito tres libros de viajes junto con Alexis y Deby Beard y co-fundó Marcas de Lujo Asociadas by American Express, un club exclusivo conformado por las marcas de lujo más importantes del país.

Ver todos sus articulos

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados:

Wharekauhau: un paréntesis de calma

Entrevista a Colin Bedford, un narrador culinario con alma g...

Alinna: poesía servida en la mesa