¿Sabías que la famosa actriz Betty White fue voluntaria en las fuerzas armadas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial?

Betty White, nació el 17 de enero de 1922 en Oak Park, Ilinois, U.S. Fue una comediante, modelo, actriz, productora ejecutiva, activista a favor de los animales y, lo que muchos no sabían, voluntaria en la Segunda Guerra Mundial para el ejército estadounidense.

Entre los programas de televisión más destacados que participó fueron "The Mary Tyler Moore Show" y "The Golden Girls" de los años 80's, programa por el cual ganó siete premios Emmy. También actuó en distintas películas estadounidenses, entre las últimas en las que participó están la película "La propuesta" y el show televisivo "Saturday Night Live".

En 1939, a los 17 años, Betty empezó su carrera como modelo y después incursionó como actriz en el teatro Bliss Hayden Little. Sin embargo, en 1941 un mes antes de cumplir 20 años, en plenos años de la Segunda Guerra Mundial, puso su carrera en pausa y se ofreció como voluntaria para los Servicios Voluntarios de Mujeres Estadounidenses. En estos servicios, alrededor de 326 mil mujeres voluntarias trabajaban conduciendo ambulancias y camiones, apagando incendios, localizando aviones, servicio de mensajería, en navegación y fotografía aérea.

White fue conductora de camión, transportando suministros a los soldados alojados en Hollywood Hills, LA.

Después de su tiempo de voluntariado, en los años 40's participó en programas de radio y se volvió presentadora del programa "Hollywood on Television" en 1949 y siguió su carrera por muchos años, por lo que en 2014, fue reconocida por el Libro de récords Guiness como la actriz con la carrera más larga ya que su carrera de televisión duró 8 décadas.

Betty siempre será recordada como una de las últimas actrices de la televisión estadounidense de los años 50's así como una de las actrices con más longevidad del mundo muriendo a los 99 años de edad el 31 de diciembre de 2021. También debemos reconocer su humanidad, el como siempre demostró interés por ayudar a los demás, siendo voluntaria en la Segunda Guerra Mundial, con su activismo en pro del cuidado de los animales, entre otras situaciones.

Una mujer con gran talento y con gran corazón, que vivirá en las mentes y corazones de millones por siempre.

Descansa en paz Betty.