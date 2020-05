Diario Judío México - & BEYOND es una compañía de viajes pionera y experimental que ofrece a los viajeros globales con visión de futuro una experiencia exclusiva del mundo como debería ser: un mundo que está en equilibrio consigo mismo.

Sus itinerarios personalizados y lujosos en África, Asia y América del Sur muestran la maravillosa diversidad de paisajes, vida silvestre, cultura, historia y bienestar que los extraordinarios destinos de estos continentes tienen para ofrecer.

& Beyond tiene 29 extraordinarios alojamientos y campamentos en icónicos destinos de safari, paisajes e islas en África y América del Sur. Durante este periodo en el que no podemos viajar a estos increíbles destinos, &Beyond Vira Vira, ubicado en las bellas montañas del sur de Chile, nos invita a disfrutar las delicias de Sudamérica con increíbles recetas que podemos realizar en casa.

Chile es un destino de contrastes con paisajes dramáticos que varían desde la oscuridad del desierto de Atacama, el más seco del mundo, en el norte y los campos de hielo patagónico en el sur hasta valles fértiles, bosques tan antiguos como el tiempo, volcanes temperamentales y vírgenes playas Estas regiones están ubicadas a lo largo de la increíble geografía de Chile, que es una maravilla en sí misma.

El país ha sido aclamado como el más largo del mundo, mientras que su ancho de solo 175 kilómetros desafía la lógica en su esbeltez. Extendiéndose desde el centro de América del Sur hasta su base, Chile es el hogar de un vibrante crisol de culturas que incluye encantadores pastores de alpacas, los paisanos huaso de la Patagonia y la sociedad de cuello blanco de Santiago, todos cautivadores e increíblemente amables. en su hospitalidad.

En la página web de andBeyond encontramos increíbles recetas de clásicos platillos y cocteles, desde pisco sour hasta causa limeña.

https://www.andbeyond.com/bringing-south-america-home/taste-south-america/

Asimismo, nos invitan a viajar de manera virtual con su increíble colección de videos de experiencias exóticas en impresionantes ubicaciones a través de Sudamérica, desde las islas Galapagos hasta Torres del Paine.