Billy Joel revela la desgarradora huida de su familia judía de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial: «Fueron perseguidos».

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Billy Joel detalló la desgarradora huida de la familia de su padre de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial en el documental de dos partes de HBO “Billy Joel: And So It Goes”.

“Si hubieran encontrado a mis abuelos en el tren con los documentos que decían judíos, los habrían enviado inmediatamente a un campo de concentración. Salieron. ¡Un milagro!”, dijo el cantante.

Billy comentó que conocer la dolorosa historia de su familia durante la guerra lo inspiró a usar una estrella amarilla mientras actuaba en el escenario en 2017, en protesta por el comentario de Donald Trump sobre la violencia que estalló en la manifestación supremacista blanca de Unite the Right.

Billy Joel se sincera sobre un doloroso momento de su historia familiar.

En el documental de dos partes de HBO, Billy Joel: And So It Goes, el músico de 76 años detalló la angustiosa travesía de su familia paterna judía para salir de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

Billy describió cómo su padre, Howard (nacido Helmut) Joel, creció en una familia acomodada que estaba muy orgullosa de ser alemana y no de ser judía practicante. Su abuelo, Karl Joel, por su parte, dirigía una próspera fábrica de textiles y ropa en Núremberg. “Su negocio iba muy bien hasta que los nazis llegaron al poder”, dijo Billy, explicando que su padre tenía 10 años cuando Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania y “la situación se puso fea”.

“Mi padre miraba por encima de la valla mientras pronunciaban todos esos discursos antisemitas. No me puedo imaginar el trauma de ver el desfile de las SS defendiendo estos principios”, continuó. Al final, ni siquiera pudo ir a la escuela.

El abuelo de Billy, Karl, pronto se dio cuenta de que ya era hora, mejor me voy mientras pueda y vendió su fábrica por una miseria.

La familia logró cruzar la frontera con Suiza sin incidentes. “Tuvo suerte”, dijo Billy. “Si mis abuelos hubieran sido encontrados en el tren con los documentos que indicaban que eran judíos, los habrían enviado inmediatamente a un campo de concentración. Salieron. Un milagro”.

Su familia finalmente llegó a Cuba en 1939 y luego a Estados Unidos.

Billy recordó haber descubierto el inquietante detalle de que el hombre que se hizo cargo de la fábrica de su abuelo en Núremberg comenzó a usarla para producir los uniformes que usaban los prisioneros nazis.

“No supe nada de eso hasta que tenía veintitantos años. Todavía hay muchas cosas que no sé”, dijo el cantante. “No conocí a mi padre en absoluto, desde que tenía unos 8 años hasta que tenía veintitantos. Intenté averiguar dónde estaba, cómo podía contactarlo, pero nadie lo sabía”.

Los padres de Billy se divorciaron cuando él tenía 8 años, y su padre posteriormente se mudó a Europa. Billy, quien nació en el Bronx, Nueva York, y creció en Long Island, dijo que tocó en muchos clubes europeos al principio de su carrera con la esperanza de localizar a su padre.

Finalmente, Billy se enteró de que su padre vivía en Viena y fue a visitarlo a su apartamento. Allí descubrió que tenía un medio hermano. Billy intentó que su padre hablara de su pasado, pero se mostró reacio.

“Tuvo una vida muy extraña. Luchó en el Ejército de Estados Unidos bajo el mando del general Patton. Liberaron Dachau”, relató en el documental. “Intenté que hablara de ello, pero no quería hablar de su pasado, y me enteré casi todo por mi hermano”.

Billy luego descubrió a la familia de su padre, que no había salido de Alemania durante la guerra. “Los persiguieron. Visité el cementerio donde está enterrada la familia Joel. Y ni siquiera sabía que tenía tantos parientes”, dijo.

“Aniquilaron a mi familia”, continuó Billy. “Me hubiera gustado conocer a algunas de estas personas”.

Descubrir la experiencia de su familia durante la guerra impulsó a Billy a hacer una inusual declaración política. En agosto de 2017, tras la manifestación supremacista blanca de Unite the Right en Charlottesville, Virginia, el cantante de “Piano Man” lució una estrella amarilla en su chaqueta durante un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York.

Billy explicó en el documental que llevar la estrella era su forma de contraatacar la respuesta del presidente Donald Trump a los violentos enfrentamientos que estallaron en el mitin.

Durante una conferencia de prensa, Trump, de 79 años, dijo: “También había gente muy buena, en ambos bandos”.

“Estaba furioso. Y tenía que hacer algo”, recordó Billy. “Pero no quería subirme a un escenario y decir que esto estaba mal, así que llevé la estrella, básicamente, para decir: pase lo que pase, siempre seré judío. Soy judío”.

Billy Joel: And So It Goes está disponible en HBO Max.