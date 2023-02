Bodas modernas

El día de hoy me tocó asistir a una boda, no como invitado, sino por trabajo. Y puedo afirmar y darle la razón a aquellos que mal entendieron al gran genio Darwin, al creer que él dijo que los humanos provenimos de los monos. Más bien, yo creo que es al revés. Veo en esta boda todo lo contrario: de ser seres disfrazados de humanos, terminan por convertirse y camuflarse de quién sabe qué. De todo menos humanos. Con el paso del tiempo se convierten en cosas más parecidas a zombies bailando como changos en una mala coreografía de Thriller.

Las chicas, que en un principio aparentaban ser princesas, de pronto andan bailando solas frente a una pared. En una mano el celular tomándose selfies y en la otra un vaso con algo de líquido espirituoso. Los elegantes zapatos pasaron a ser chanclas, pantuflas, tenis, o de plano descalzas.

Los peinados ya son algo más parecido a un nido de palomas en un árbol del centro histórico después de una tormenta de viento y lluvia en medio de una manifestación.

¿Los hombres? No los encontré en el momento del desarme (por no decir desmadre). Pude distinguir unos objetos humanoides, con el moño en la cabeza, siempre con dos vasos de alcohol, uno en cada mano. Los que aún conservaban sus camisas, lógicamente estaban desabrochados y desfajados.

En los bailes da la sensación que se baila para ocupar lo máximo de espacio posible y ser el centro. Bailando con los brazos abiertos como Cristo Redentor de Sao Paulo. Cada bailarín cree que todos lo están mirando. Sí, por el ridículo que está haciendo.

¿Y las mamás? Nadie sabe. Los niños deben estar muy cómodos durmiendo en sillas con tanto ruido que no se logran escuchar ni los propios pensamientos.

Ahora que me medio doy cuenta, ¿todas las músicas son iguales o están pasando la misma música hace 7 horas?

Una señora, ya octogenaria, sentada en una mesa sola, mientras mueve sus hombros al ritmo del “punchis punchis”. Seguramente se debe estar acordando los ritmos que ella escuchaba de niña, han de ser idénticos.

Uno baila con el cubrebocas puesto, qué bueno, no se va a enfermar. Sí, nada más que está hasta el infierno de borracho. Espero que a la hora de devolver el estómago recuerde quitarse el cubrebocas.

¿En serio pasan una canción en una boda que dice “voy a beber en nombre de ella”?

No sabía que es necesario que los fumadores sigan fumando mientras bailan. Debe ser un ritual ancestral de cuando nuestros antepasados aspiraban tabaco o algo así, no sé y no quiero averiguar.

Ahora que me acuerdo, es una boda. La novia no se distingue. Y cuando creo saber cuál es, veo que baila con todos a la vez, no entiendo cuál de todos es su esposo ¿Sabrá ella? ¿Sabrá él? ¿Sabré yo? No, no los distingo.

A propósito, Darwin no fue el padre de la evolución, sino un enunciador de una teoría ya existente por parte de Aristóteles.