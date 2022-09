“Recordarás lo que te hizo Amalek en el camino, cuando ustedes salieron de

Egipto, que se topo contigo en el camino y te atacó por la retaguardia, a todos

los endebles tras de ti”.

Deuteronomio 25 -17,18

¿Terrorismo diplomático?

El desaire del presidente de Chile, al no querer recibir personalmente las credenciales del embajador de Israel en ese país trasandino, no es un hecho aislado o del momento. Se trata de una expresión o vómica de un antisemitismo visceral o profundo, que ha pulsado por salir

o eclosionar bajo cualquier ropaje o excusa. En este caso la muerte de un joven palestino, donde seguramente los soldados de las IDF tuvieron que abatir para defender sus propias vidas. El hecho fue aprovechado, ya que Gabriel Boric, maneja el arma de lo sutil, o de un delicado toque para hacer quedar en vergüenza, o ningunear, aquello que él detesta (Israel y el pueblo judío y al judío). De lo contrario, nunca se hubiera atrevido, aun teniendo discrepancias políticas en la disputa árabe-israelí.

Boric y Amalek.

Al igual que el pueblo de los Amalekitas, que sin verse atacados o invadidos por los israelitas, van a guerrear y atacan el campamento por el lado débil, no obstante ser vencidos en batalla, logran una cierta victoria sentando un siniestro precedente. Se trata de un mensaje que recogen los otros pueblos: “Israel puede ser atacada y lastimada”.

Ayer en Refidim, pero hoy nomás en Santiago de Chile, Boric ha mostrado que el judío que representa a todos los iehudim puede ser lastimado y avergonzado. La idea de este hombre es que: “otros gobiernos se atrevan a imitar su accionar”. Y luego “una cierta disculpa”, algo así como “lanzar la piedra y luego esconder la mano”. En este caso diríamos sin necesidad ya de ocultar la mano.

Para este escritor existe una sintonía o semejanza con el relato bíblico. Boric no es palestino, y tiene sus propios y severos problemas con los mapuches, con violencia y represión en su propio país, pero igualmente su idea fija en su mente es otra. Ir contra Israel.

Reflexión para un final.

Amalek y safek o duda son dos palabras que en numerología hebrea se corresponden. Crear la duda, suscitar tensión, y puede que miedo. Este hombre tiene curriculum vitae de antisemitismo encubierto de anti sionismo. Fruto de ascendencia croata por parte de padre (no puedo asegurarlo en su caso particular, pero hubo mucho colaboracionismo de muchos croatas con los nazis,), y por otro lado ha abrevado en una izquierda que mundialmente se ha colocado del lado pro palestino y contra Israel, resulta en un mix complejo y explosivo, y de un juego mortal del cual ya hemos visto una pequeña muestra de odio gratuito.

Para concluir, siempre aparecen nuevos personajes en nuestra milenaria historia que se destacan por ir contra el Pueblo Judío, como dijo el Embajador de Israel Gil Artzyeli, también sobreviviremos a este nuevo desafío. Boric no representa a todo el pueblo Chileno, y muchos de sus conciudadanos han protestado. Gracias a D’os hay muchas personas cuerdas y buenas en el país vecino.

Shavua Tov!

Buenos Aires-Argentina