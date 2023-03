¿Brote antisemita en Buenos Aires?

Un paciente y amigo, me acerco esta foto de afiches que aparecieron en el día de ayer en la zona conocida como microcentro de esta Capital Federal.

El tema no es novedoso, pero en una urbe que ha sido testigo de dos terribles atentados antijudíos, cualquier hecho o situación no puede dejar de conmover, ya que nuestra sensibilidad se encuentra a flor de piel.

Mi madre Aida K. de Daitch Z”L, siempre me repetía que cuando hay crisis social y económica y política, tarde o temprano, alguien o grupos hacen aflorar el tema judío.

La sociedad argentina se encuentra fisurada y castigada por una crisis inflacionaria sin precedentes, a lo que se adiciona aumento de la pobreza, la tendencia al quiebre de la clase media. Y como si fuera poco, la impresionante penetración del narcotráfico y del consumo de drogas que ha crecido exponencialmente en todo el territorio nacional.

Incluso, la guerra en Ucrania, y hasta tópicos que nos parecen ajenos, no obstante, son tomados con suma inteligencia para direccionar la bronca y el resentimiento social y colectivo.

Los autores, no sabemos quiénes son, pero hay un abanico de posibilidades, donde resaltan grupos nazis, pero no debemos descartar la izquierda o inclusive grupos islamitas (ligados al extremismo y la yihad) que desean aplastar a la comunidad para ganar terreno, en la clásica de pisar la cabeza del otro para intentar levantar su imagen o como revancha ya que se sientes estigmatizados por los bombazos y muertes ocurridos en los noventa.

Como en el caso de las profanaciones en los cementerios, en general, la posibilidad de conocer la identidad de los autores que difunden esta ponzoña a mi juicio es siempre pobre por no decir nula.

En estas tierras, lamentablemente hay antecedentes de impunidad, aún en causas letales.

Dr Natalio Daitch

Buenos Aires-Argentina