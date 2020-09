Diario Judío México - Roshashana es el tyempo kuando mos metemos enfrente del grande Kreador, i le rogamos ke muestros dezeyos se realizen en el anyo muevo. Ma, antes de todo, en primero, lo rengrasiamos por todo lo ke mos dyo. Le rogamos ke mos de sanedad i fuersa para pueder gerreyar kon las difikultades ke rankontramos kada diya.

Los obstaklos ke mos empiden de realizar muestros dezeyos son muestras kreensas yerradas, muestros dezeyos irrealistos.

Antes de todo, kale ke akseptemos ke el grande Kreador mos kreo a kada uno, kon diferentes talentos, i ke dinguno de mozotros es perfekto. Ma, mezmo ke no somos perfektos, El mos dyo talentos para ke los empleyemos. El mos embiya tambien munchas oportunidades para ke los puedamos empleyar.

La persona ke se eskonde de sus defektos, o ke inyega sus defektos, no puede tener objektos realistos. Si konosemos muestros talentos, i akseptamos muestros defektos, puedemos alkansar a lo ke keremos.

Konoserse a si mizmo i kererse bien a si toma tyempo. En lugar de demandarme de mi para mi, ‘komo puedo pareser a esta persona ke es tan reushida?’, kale ke me demande, ‘komo puedo empleyar mis talentos, i las fuersas ke tengo, para pueder realizar mis objektos’. Naturalmente, el dezeyo ke tengo kale ke akorde kon mi karakter. En syendo ‘yo’, en syendo pasensiozo, i en empleyando mis fuersas, puedo reushir a alkansar mis objektivos.

Reushir a alkansar muestro objektivo de la primera vez, munchas vezes, no es posivle. Munchas vezes mos yerramos, no puedemos reushir. Mezmo Moshe Rabeno, no pudo reushir a kitar a los judios de Ejipto, mezmo ke el grande Kreador le aviya prometido de ayudarle.

Munchas vezes, El mos prova, en permetyendomos ke agamos yerros, porke El kere saver ke karar mos estamos kreendo en muestro objektivo.

El grande Kreador mos djuzga segun los eforsos ke azemos i no segun muestra reushita. En el judaizmo, ‘reushir es pueder konoserse a si’. Kale ke digamos, ‘esto azyendo todo mi poder kon mis eforsos, para pueder reushir’.

Vos sueto a todos una anyada buena kon sanedad i alegriya, i vos sueto de pueder realizar vuestros dezeyos en el anyo muevo.

