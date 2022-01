¿Has oído hablar de las historias del rey Arturo en yiddish escritas entre los siglos XIV y XVIII? Estos recuentos de cuentos artúricos para audiencias judías fueron tremendamente populares durante siglos, aunque hoy en día no son muy conocidos, como discuto en mi libro reciente sobre este tema .

Permítanme ser claro: los rabinos medievales no querían que sus comunidades leyeran cuentos de caballeros, especialmente si eran judíos asquenazíes (europeos), sin importar si eran hombres o mujeres. A los rabinos medievales les preocupaba que los judíos pasaran demasiado tiempo los sábados leyendo sobre caballeros y otras figuras no religiosas cuando deberían haber estado leyendo traducciones al yiddish de salmos o historias sobre héroes bíblicos.

El traductor del siglo XVI, Michael Adam, en realidad usó el prefacio de su traducción de 1560 de los primeros cinco libros de la Biblia para advertir a sus lectores contra las epopeyas heroicas, al igual que el erudito Elia Levita en su prefacio de su traducción al yiddish de 1545 de los Salmos. En un giro divertido, Elia Levita fue en realidad el autor del romance caballeresco en yiddish antiguo más famoso, el Bovo Bukh, impreso por primera vez en 1541 .

El hecho de que tengamos varias de estas advertencias, advirtiendo a las audiencias que no lean historias fantásticas no religiosas en yiddish y hebreo, indica que sus destinatarios estaban, de hecho, bastante encantados con este estilo de literatura. Y, de hecho, tenemos muchos ejemplos que prueban este punto: adaptaciones de epopeyas heroicas, historias sobre caballeros de la Mesa Redonda y otras historias de ficción no religiosas.

La fascinación por este tipo de material también se refleja en el arte, sobre todo en la casa de una familia judía rica en Zúrich , en la actual Suiza. Las imágenes de los caballeros eran tan populares que incluso sirvieron como ilustraciones en un texto rabínico hebreo del siglo XIII, Mishneh Torah , y en un libro de oraciones hebreo de principios del siglo XIV . Estos documentos presentan ilustraciones con caballeros montados a caballo y participando en peleas de espadas uno contra uno. No satisfechos con contar las historias en forma literaria o visual, algunos judíos incluso se esforzaron por convertirse en caballeros o en maestros de la lucha medieval .

Descubriendo las versiones en yiddish de los cuentos de caballeros

Hoy en día, muchos de los cuentos de ficción medieval tardío y moderno temprano sobre aventuras caballerescas escritos en yiddish están casi olvidados, o al menos poco investigados, por una variedad de razones. Muchos de los manuscritos solo se descubrieron por casualidad en los siglos XIX y XX , como fue el caso del más famoso, el Codex Cambridge , que se encontró como uno de los documentos descartados en Cairo Genizah, un depósito de la sinagoga para escritos no deseados.

Cuando se redescubrieron estos textos medievales y modernos tempranos, muchos eruditos judíos consideraron que los textos en yiddish antiguo no religiosos eran literatura vulgar, tanto por su contenido como por su idioma: en el siglo XIX, el yiddish no tenía una buena reputación entre los demás. muchos eruditos judíos de habla alemana e inglesa. Además, el yiddish antiguo es un idioma germánico bastante singular que, a diferencia del yiddish moderno, está casi completamente libre de influencias eslavas. Como tal, requiere principalmente una familiaridad con las primeras etapas del alemán, y el estudio de estos cuentos requiere un mayor conocimiento de la literatura de ficción alemana premoderna.

Solo por accidente me llamó la atención uno de esos cuentos en 2009. Estaba leyendo un estudio sobre literatura alemana en la biblioteca de la Freie Universität Berlin, y una nota al pie tenía una referencia a un texto en yiddish sobre un caballero de la Mesa Redonda del Rey Arturo. Me las arreglé para encontrar el texto, y lo que comenzó como un documento de seminario se convirtió en una disertación, que se convirtió en dos libros.

El texto que me introdujo a la fascinación judía premoderna por los cuentos sobre el Rey Arturo y sus caballeros fue “Viduvilt”. Este texto en yiddish, cuyo autor es desconocido, existe en tres manuscritos del siglo XVI (probablemente del norte de Italia), pero probablemente fue escrito por primera vez uno o incluso doscientos años antes.

“Viduvilt” presenta una adaptación bastante libre de un romance artúrico del alto alemán medio, “ Wigalois ”, escrito por Wirnt de Grafenberg alrededor de 1215-1220. Viduvilt, o Wigalois como se le llama en alto alemán medio, es hijo de Gawein, quien es quizás el caballero artúrico más famoso de la Mesa Redonda, conocido por su encuentro con el mágico Caballero Verde. En “Viduvilt”, el caballero Viduvilt abandona la corte artúrica para liberar un reino encantado de un poderoso opresor. Convenientemente, se empareja con la hermosa heredera del país después de completar la tarea.

La historia de Sir Viduvilt adaptada por autores judíos, y más allá

Tanto en yiddish como en alemán, el cuento incluye elementos emocionantes y fantásticos que probablemente atrajeron a las audiencias medievales (finales) tal como nos atraen a nosotros hoy: magia, gigantes, dragones. Pero la versión yiddish guarda algunas sorpresas, tanto en la trama como en su recepción.

Primero, el adaptador yiddish toma la historia y cambia algunos elementos de la trama y nombres aquí y allá, eliminando algunos personajes y agregando otros. Pero la revisión más fuerte de las fuentes del alto alemán medio se puede encontrar en la construcción única de las mujeres en la historia. En lugar de seguir los modelos a seguir tradicionales establecidos en las versiones alemanas (mujeres hermosas que esperan ser rescatadas y casadas, o muriendo con el corazón roto por la pérdida de sus esposos y/o hijos), las mujeres en la adaptación yiddish se invitan a bodas, instigar guerras e intentar matar al héroe. Ellos son los que guían al héroe, ayudándolo a tener éxito, y en algunos casos son incluso los que ejercen el poder en el mundo de la historia, como exploro en un libro anterior.

En segundo lugar, esta adaptación yiddish inicial no fue el final de los cuentos artúricos en yiddish. Como mencioné anteriormente, hasta ahora se han descubierto tres manuscritos separados de "Viduvilt" del siglo XVI, ¡lo que ya es mucho para un texto no religioso en yiddish antiguo ! Y tanto los adaptadores como el público continuaron tan fascinados por la historia que esta versión dio lugar a adaptaciones nuevas y diferentes durante los siguientes cientos de años; quizás la más fascinante y oscura sea " Sir Gabein ".”, de 1788-1789, una historia en la que el caballero artúrico Gabein no regresa a Camelot sino que, a través de Rusia y Cerdeña, llega a China y finalmente asciende al trono imperial chino como nuevo emperador. Esta historia de un caballero artúrico de habla yiddish convertido en emperador chino, una historia poco probable si alguna vez hubo una, está dedicada al rey prusiano Federico Guillermo II.

Pero, aún más fascinante, “Viduvilt ” no solo inspiró más adaptaciones yiddish del cuento. Más bien, el texto hizo una reaparición posterior en alemán en la forma de un libro de texto en yiddish de principios del siglo XVII para hablantes de alemán . Los autores alemanes posteriores basaron sus propias adaptaciones de esta historia en el yiddish "Viduvilt", mediado por la versión del libro de texto en lugar de la versión medieval real de la historia en alemán medio alto.

Contar y volver a contar las historias de los Caballeros de la Mesa Redonda

¿Qué inspiró a la gente a seguir contando esta historia? ¿Qué hizo de esta una historia tan exitosa a través de idiomas, siglos y culturas?

Argumento que a la gente le encanta un buen cuento de caballeros y que estas historias son muy adaptables. Volver a contar la historia para poner a las mujeres en el poder funciona para estas historias, al tiempo que agrega interés adicional para las nuevas generaciones, al igual que poner a Dev Patel en el papel de Sir Gawein en la película reciente " The Green Knight " agrega una nueva capa a esta fantástica historia.

En los cuentos artúricos, la Mesa Redonda está hecha para representar la igualdad, la diversidad y la inclusión, y tal vez tenga sentido que los miembros de los grupos minoritarios, incluidos los judíos, se sientan atraídos a hacer suyos estos cuentos.

** " El caballero sin fronteras: Adaptaciones 'Wigalois' en yiddish y artúrico alemán " ya está disponible en Brill, al igual que " Debería haber escuchado a su esposa: la construcción de los roles de las mujeres en adaptaciones Wigalois premodernas en alemán y en yiddish ". **