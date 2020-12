Diario Judío México - Es una verdad universalmente reconocida que Januke ha crecido a lo largo de los años debido a su proximidad a la Navidad. También es cierto que debido a esta cercanía, es la festividad judía con la que la mayoría de los cristianos están familiarizados. Y, sin embargo, aunque se dice que los judíos controlan la industria del entretenimiento, hemos hecho nuestras mayores contribuciones festivas a la cultura popular con las ofertas navideñas (“White Christmas” de Irving Berlin, “A Christmas Album” de Barbra Streisand, “Mr. Magoo’s Christmas Carol. «)

No hemos dado tanta importancia a Januke. La mayoría de nosotros podemos nombrar todos los especiales de televisión que presentan el Festival de las Luces en un breve pedido o tenemos que esforzarnos para pensar en más de dos. ¿Canciones de Janukeque llegaron a las masas? Adam Sandler arrinconó el mercado con una guía telefónica judía actualizada que los nacionalistas blancos seguramente tenían archivada antes de la llegada del eco de Twitter. Pero, en aras de la inclusión, hay más opciones para el contenido de Januke cada año.

La Casa Blanca reconoce la festividad (la celebra temprano y, a menudo, antes de la puesta del sol) y, en el régimen actual, desafía las directrices de los CDC. The Orwellian Elf on the Shelf conoció a su pareja en el Kafkaesque Mensch on a Bench, que recientemente ha estado junto a un «Snow Mensch» con talit. Hay arbustos de Januke, adornos de Januke y suéteres feos de Januke. Parece que estamos en un boom de Januke. Es justo que hagamos coincidir este aumento con nuestro consumo de televisión.

Rugrats, “A Rugrats Chanukah” (1996)

Lloyd in Space, “Cheery Theerlap, Lloyd” (2002)

