Excuse me, can you help me?

¿Te imaginas lo fascinante que sería poder hablar el idioma con facilidad?

Aunque el chino y el español son las lenguas más habladas en el mundo, según la revista Ethnologue, lo cierto es que el inglés es considerado como el idioma oficial hasta en 59 países y es también considerado el lenguaje internacional en muchos otros.

Dominar el inglés puede abrir muchas puertas a quien lo habla y lo practica a nivel personal, académico y profesional.

Viajar al extranjero puede resultar emocionante, pero qué pasa cuando no conoces el idioma y no tienes la manera de comunicarte, esto puede resultar frustrante. Sin embargo, al ser el idioma internacional este es requerido para los empleados de las aerolíneas, agencias de viaje, guías de turistas, entre otros, con la finalidad de brindar un servicio personalizado y garantizar la buena experiencia al cliente.

¿Qué opinas de salir a recorrer las calles para conocer la ciudad o simplemente ordenar un café?

Saber hablar inglés te permite comunicarte con otras personas, ya sea para pedir indicaciones, ordenar algo, entablar una conversación, y por qué no, iniciar una nueva amistad.

En los negocios también es importante conocer el idioma. Cerrar un trato con clientes internacionales, obtener nuevas propuestas de negocio e incluso aumentar las ventajas competitivas de la empresa.

Hablar este idioma puede ser la oportunidad para encontrar el trabajo de tus sueños, obtener ese ascenso que tanto has esperado o dar inicio al negocio que tanto has estado planeando.

Sea cual sea la razón por la que necesites conocer el idioma, hablarlo te traerá muchos beneficios para desenvolverse y relacionarse.