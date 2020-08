Diario Judío México - La comunidad judía ha sido blanco de críticas y persecuciones por sus ideales religiosos desde hace muchos siglos. Sin duda, la Segunda Guerra Mundial fue testigo de las atrocidades que sufrió esta comunidad. La discriminación pervive en la mente de los antisemitas y, al día de hoy, este grupo de personas trata con hostilidad a los judíos a través de teorías conspirativas del control financiero, ataques a los espacios donde se practica el judaísmo, ataques a sus seguidores y discursos de odio en redes sociales. En la lucha por terminar con estas prácticas negativas, usuarios de Twitter se unieron a las campañas contra el antisemitismo mediante la restricción de contenido inapropiado publicado por un rapero y una convocatoria masiva.

Las publicaciones que desencadenaron la campaña

La semana pasada, Wiley, un rapero británico, publicó en Twitter una seguidilla de comentarios antisemitas enlazando a la comunidad judía con el Ku Klux Klan y haciendo alusión a la avaricia de sus integrantes. Doce horas después, Twitter tomó medidas en el asunto y eliminó algunos de esos comentarios apoyándose en su política antiodio. Además, suspendió al artista de la plataforma por un período de siete días. Las medidas adoptadas por la red social se hicieron efectivas luego de que distintos grupos y organizaciones, junto con miles de usuarios, protestaran por los discursos de odio del cantante. Las reacciones violentas de sus seguidores no solo hicieron que Twitter interviniera en esta situación, sino que también su representante terminara su relación profesional con él. Wiley se enfrentará, además, a una investigación policial producto de sus comentarios.

La convocatoria

Bajo el hashtag NoSafeSpaceForJewHate, que se traduciría como que no hay lugar para el odio contra los judíos, miles de usuarios de Twitter se sumaron a una convocatoria masiva de abandonar la plataforma por 48 horas. La campaña alcanzó no solo a la comunidad judía, sino también a aquellos que están cansados de la violencia y de las persecuciones en base a las elecciones religiosas. La actriz Tracy-Ann Oberman fue la primera en anunciar que abandonaría la plataforma en señal de protesta. A partir de la publicación del hashtag, otros usuarios siguieron sus mismos pasos. La protesta, además de repudiar los comentarios de Wiley y otros antisemitas, ataca a Twitter por no interceder inmediatamente y perpetuar, de esta manera, los comentarios negativos que llegan a millones de usuarios promoviendo el antisemitismo. Los organizadores de esta campaña no dudarán en iniciar acciones legales contra la plataforma si no se modifica rápidamente la manera de lidiar con esta problemática. Esta campaña se suma al boicot de empresas que sufre Twitter tras la decisión de retirar sus anuncios publicitarios de la plataforma.

El antisemitismo sigue siendo una realidad que afecta a toda la comunidad judía. A raíz de los mensajes de odio que ha proclamado Wiley, se hizo masivo el hashtag NoSafeSpaceForJewHate invitando a los usuarios a abandonar Twitter por dos días. La campaña, además, busca modificar las políticas de la plataforma frente al discurso de odio.

