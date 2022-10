20 de octubre 2022

Conoce primero los hechos

y luego distorsiónalas cuanto quieras.

Mark Twain

Señora

María Teresa Aranguren Amezola

De mi consideración:

He leído con atención su artículo de opinión titulado

“Ucrania y Palestina, el doble rasero europeo”.

Tomando en cuenta sus conocimientos y experiencia, esperaba aprender algo de dos temas que usted une en uno pero que desde el arranque debo decirle que no estoy en absoluto de acuerdo con usted.

Comencemos por las opiniones en las que coincidimos. Los europeos, y en general el mundo todo tiene un doble rasero especialmente cuando se trata de temas en los que se habla de Israel. Ahí estamos totalmente de acuerdo, porque siempre se exige a Israel lo que no se exige a ningún otro país, siempre se acusa a Israel de lo que otros países son culpables en un grado mucho mayor.

Copio textual: “OTHER NEWS (Por Teresa Aranguren* – Público.es) – «Rusia será aniquilada si decide usar armamento nuclear en esta guerra», lo dijo Josep Borrell hace unos días; la frase está pidiendo una coletilla que hasta al más tonto se le ocurre: «Y nosotros también». Nosotros también seremos aniquilados si la advertencia–amenaza de Borrell llega a cumplirse.” Totalmente de acuerdo, incluso en el “nosotros” incluiría al mundo entero, no solamente a Europa.

Usted agrega:…” Así que ahí vamos, alegres y confiados, hacia la catástrofe de una tercera gran guerra europea que como las anteriores se llamará mundial.” Seguimos de acuerdo, y no sólo se llamará mundial sino que lo será.

Continúa usted: “por supuesto Putin es el primer culpable ya que fue él quien lanzó a su ejército a invadir Ucrania, pero que hay también otros culpables y no todos están en Rusia…” “…. La pregunta entonces será ¿Por qué quienes podían evitarlo, no lo evitaron?”… También coincidimos. Tenemos claro el antecedente de la década de 1930, en ese entonces con el nazismo.

De mi parte veo entre risible y doloroso los otros temas que usted algunos menciona, yo me permito mencionar uno: los partidos de fútbol en España cuando se transmiten por los canales cable (yo no vivo en España) muestran una pequeña banderita de Ucrania, a veces un letrerito algo así como “no war”. Seguramente eso le traerá mucho dolor psicológico a Vladimir Vladimirovich Putin. Lo mismo prohibir a Chejov, como usted menciona.

No opino sobre el periodista encarcelado en Polonia, no tengo mucha información y además por lo que usted menciona, es fruto de lo malo anterior: la guerra civil española y sus secuelas. Pero en ese tramo usted dice “Cuando Amnistía Internacional, haciendo gala de su habitual objetividad…” . Aquí comienzan mis discrepancias. Puede ser que cuando se formó Amnesty, existía la intención de objetividad, pero en la actualidad esa institución –como muchas otras, entre ellas Naciones Unidas- nada tienen de objetivo, son absolutamente parciales, por lo que no hago caso de sus informes y me repugnan ciertas declaraciones y resoluciones de Naciones Unidas, actualmente vergonzosa asociación para delinquir.

Y después pone como cuña en la discusión un tema que nada tiene que ver, y al mejor estilo de Goebbels y sus discípulos en propaganda antisemita, acusa usted al Estado de Israel de una sarta de infamias que solamente son producto de la propaganda de los terroristas palestinos, no de la realidad.

Menciono: “nuestras excelentes relaciones con Israel”. No es verdad, los países europeos en su gran mayoría (incluída España) tienen el mínimo de relaciones y solamente cuando les conviene. El antisemitismo, hoy etiquetado para disimular como “antiisraelismo”, crece día a día en el continente europeo. Y a usted como española le basta con mirar los informativos de la TVE, ejemplo de desinformación siempre flechada contra Israel.

Sigue usted: “viola sistemáticamente las resoluciones de la ONU”. Mentira total.

“…ha invadido en más de una ocasión el vecino Líbano”. El ejército de Israel ha invadido el Líbano en dos oportunidades, y ambas para contrarrestar los ataques y bombardeos con misiles desde el Líbano. La primera vez fue cuando la OLP con Yasser Arafat al frente fue expulsada violentamente de Jordania, por lo que se estableció en el Líbano y desde allí atacaba a Israel. La segunda vez fue cuando el Hizballah, ejército terrorista comandado por Hasan Nasrallah pero su verdadero dirigente y quien le da armas y dinero es el Irán de Jamenei, comenzó a tirar misiles contra las ciudades del norte de Israel. El ejército israelí en las dos oportunidades no atacó a la población libanesa, existe una larga historia de amistad y buenas relaciones entre libaneses e israelíes, que hoy no es posible porque Irán impuso sus garras en el país del cedro.

“… emplea en sus incursiones armas como las bombas de fósforo blanco y de fragmentación…” Miente usted señora, miente a sabiendas o está desinformada y cree a los terroristas palestinos. Quien sí se sabe que usó armas químicas y contra sus propios pobladores fue otro asesino de la zona: Bashar Al Azad, el dueño (se autodenomina presidente vitalicio) de Siria. No confunda países del Medio Oriente, donde no encontrará libertad ni democracia, salvo en Israel.

“…mantiene desde hace décadas una atroz ocupación militar del territorio palestino…” Miente usted, Israel tiene un ejército de defensa contra el terrorismo, y actúa de acuerdo a lo estipulado hace años con las Naciones Unidas, estando el territorio palestino gobernado por Mahmud Abbas y sus compinches, con su propio ejército y policía. El territorio palestino está dividido en zonas a esos efectos, y no la dividió Israel sino la ONU. Hamas es caso aparte, Israel no tiene un solo habitante en Gaza, ni civil ni militar.

“…según acuerdos firmados con el aval de la ONU, EEUU y Europa, debería levantarse el futuro estado palestino…” . En esto hago las siguientes aclaraciones: a) en 1947 Naciones Unidas dividió la zona en dos partes, una para una patria judía y otra para los palestinos. No de muy buenas ganas los judíos aceptaron lo que les adjudicaban y así se declaró el Estado de Israel en 1948. Por qué no hicieron lo mismo los palestinos?. Esa zona había sido del imperio otomano, luego lo administró Gran Bretaña, el rey de Jordania sacó buena tajada, pero los palestinos nunca hablaron de declarar una independencia como sí lo hizo Israel. Lo único que les importó hasta el día de hoy no es tener una patria sino que Israel no exista. Eso está escrito en el acta de constitución de Hamas y en las constantes declaraciones de los líderes palestinos y quienes los apoyan, Irán entre otros. A los países árabes que se llevan bien con Israel los palestinos los tratan de “traidores”.

Como frutilla para adorno final de la torta de mentiras usted menciona: “un médico de 42 años que estaba atendiendo a una niña en el hospital de Yenín, ha muerto de un disparo en el cabeza realizado por un francotirador del ejército israelí, el método es similar al del asesinato de la periodista Shireen Abu Akleh hace unos meses también en Yenín. En este mismo día y en esta misma ciudad del norte de Cisjordania, otros tres jóvenes palestinos han muerto por disparos del ejército de ocupación israelí…”

Me permito hacerle las últimas aclaraciones:

1) El médico que según le dijeron estaba atendiendo una niña, estaba en la calle, detrás de una ambulancia, enmascarado y con una ametralladora en la mano. Aquí me digo: pobres niños palestinos que los médicos los atienden de esa forma.

2) No había francotiradores sino un tiroteo enorme entre el ejército israelí y un grupo de terroristas armados con ametralladoras. Ese médico era un terrorista más, que haya estudiado medicina es un tema aparte que no lo exime de culpas.

3) La periodista mencionada lamentablemente cometió el error de meterse en medio de un terrible tiroteo entre ejército israelí y terroristas palestinos. Se equivocó, y lo pagó con su vida; son muchos los periodistas que mueren en el mundo en circunstancias similares porque se arriesgan demasiado para sacar mejores fotos.

4) Los tres jóvenes que usted menciona, murieron disparando sus ametralladoras contra civiles y militares, y fueron abatidos como lo harían en cualquier parte del mundo. Si usted se encuentra con alguien que la está ametrallando de frente, le preguntaría si ya cumplió la mayoría de edad, o saldría corriendo para salvarse?.

En cuanto a lo que usted denomina “lenguaje periodístico” , lo periodístico como lenguaje debe darle mucho trabajo a la Real Academia Española, pero como periodístico cada día se aleja más de lo que debería ser un periodismo: serio, responsable y esencialmente imparcial.

Me despido de usted deseando que se mejore de su actual estado de excepción a lo que acabo de aclarar sobre cómo debe ser el periodismo.