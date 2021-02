Señor Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas,

Don Antonio Guterres,

De mi mayor consideración:

He notado –siempre de acuerdo a información de medios de prensa- que usted tiene la intención –sana intención- de llegar a un acuerdo de paz definitivo entre el Estado de Israel (país soberano y democrático) y los grupos de árabes musulmanes que se autodefinen como palestinos (no es país, no es un grupo que se pueda definir claramente, no es un territorio colonizado ni conquistado de otros países), y para ello apela a ambas partes a entablar conversaciones de paz.

Pido disculpas por usar el término “ambas”, que significaría DOS partes. No sé qué término utilizar ya que una parte es un país definido claramente y de acuerdo a las leyes imperantes tanto en política como en gramática, pero no existe una “segunda parte”.

En principio porque se niegan a conversaciones, utilizan pura y exclusivamente actividades terroristas y propaganda que me niego a adjetivar pero como mínimo diría que no dicen la verdad ni en un solo punto.

Además nadie sabe quién representa a esos sectores de árabes musulmanes o si quiere usted “palestinos”. Si piensa en Mahmud Abbas, sería rechazado por otros como Hamas, Yihad Islámico, Hizbullah, etc. Si piensa en Hamas o Jihad Islámico sería rechazado por la OLP, si cree oportuno mencionar a Mohamed Yusuf Dahlan, quiero recordar a usted que está escondido en el Golfo Pérsico porque los otros grupos mencionados quieren su desaparición.

Pretende usted que haya conversaciones bajo la tutela de un grupo de países diríamos “imparciales” (diríamos, pues ninguno lo es), países que jamás se pusieron de acuerdo en nada hasta la fecha, como Rusia, China, Gran Bretaña, Estados Unidos. Cuatro países con larga historia colonialista y guerrera, también fuertes vendedores de armas, como jueces en una conversación sobre paz.

Además señor Guterres, leo que le está exigiendo al Estado de Israel que vacune a toda esa gente que no es israelí, que no vive en Israel, que se declara constantemente enemiga de Israel, contra el covid-19. Sería lo mismo que exigir a Portugal que vacune a los habitantes de Afganistán.

Señor Guterres, usted nació en Lisboa, o sea en la capital de un país que cuando usted nació, estudió y se hizo adulto era gobernado por un dictador y además era profundamente colonialista. Permítame un recordatorio de las que fueron colonias portuguesas (me permito copiar de la wikipedia):

o Cacheu - (1640-1879)

o Bisáu -(1687-1879)

o Baçaim - (1535-1739)

o Bombay - (1534-1661)

o Calicut -(1512-1525)

o Cananor -(1502-1663)

o Chaul -(1521-1740)

o Chittagong (1528-1666)

o Cochín - (1500-1663)

o Quilon (1502-1661)

o Cranganor - (1536-1662)

o Damán – (1559 – 1974)

o Dadrá y Nagar Haveli – (1779 – 1954)

o Diu – (1535 – 1974)

o Goa -(1510-1974)

o Hughli (1579-1656)

o Isla Anjadip (1505-1961)

o Mangalore (1568-1695)

o Machilipatnam (1598-1610)

o Nagapattinam (1507-1657)

o Paliacate (1518-1619)

o Salsete (1534-1737)

o Santo Tomé de Meliapore - (1523-1749).

o Surat (1540-1612)

o Thoothukudi (1548-1658)

o Banda - puesto comercial portugués (siglos XVI-XVIII).

o Flores - posesión portuguesa (siglos XVI-XIX).

o Macasar - Puesto comercial portugués (siglos XVI-XVII).

o Península de Macao - 1553 o 1554.

o Coloane - 1864.

o Taipa - 1851.

o Ilha Verde - 1890.

o Islas Lapa, Dom João y Montanha -(1938-1941)

o Ceuta - (1415-1668)

o Aguz (1506-1525).

o Alcácer-Ceguer (1458-1550)

o Arcila (1471-1589)

o Azamor (1513-1541)

o Esauira (anteriormente llamado "Mogador") (1506-1525).

o Mazagán (1502-1769)

o Safí (1488-1541).

o Santa Cruz do Cabo de Gué/Agadir (1505-1541).

o Tánger (1471-1662)

o Amboina - (1576-1605)

o Ternate - (1522-1575)

o Tidore - (1578-1605)

o Fuerte Queixome - Qeshm (1621-1622).

o Fuerte de Nuestra Señora de la Concepción -(1615-1622).

o Santo Tomé - (1470-1648)

o Príncipe -(1500-1753)

Fíjese usted cuántas colonias de su país Portugal, que en la gran mayoría de los casos el dominio portugués fue expulsado violentamente.

Tiene esto alguna relación con la exigencia de que Israel vuelva a una frontera que nunca fue tal sino una línea de cese el fuego, un armisticio cuando varios países musulmanes la invadieron?

Estamos hablando de unos pocos kilómetros cuadrados que de acuerdo a las leyes internacionales que usted debe hacer cumplir, son tierras logradas en guerras de defensa, por lo que Israel está en su legítimo derecho de gobernarlas mientras no se acuerde una paz definitiva y con fronteras definidas en conversaciones bipartitas. No hay comparación alguna con la enormidad de colonias que Portugal logró en base a guerras sangrientas contra sus legítimos habitantes. Me disculpo si hubo alguna omisión de mi parte en el extenso listado.

Señor Guterres: me permito preguntar a usted quién será el árbitro neutral en conversaciones de paz, y quién será representante de esa “otra” parte, que lógicamente deberá firmar un documento con condiciones que todos los así llamados palestinos deberán acatar.

Históricamente, ese “pueblo palestino” era representado por el egipcio Yasser Arafat, expulsado violentamente de Jordania. Por favor mencione usted quién tomará las riendas, quién se responsabilizará de que lo firmado se cumpla, de que se terminen los actos terroristas, que el dinero que muy generosamente (demasiado) dan países europeos e instituciones internacionales para el pueblo palestino llegue a ese pueblo, no en forma de explosivos y armas sino en forma de vacunas, hospitales, escuelas, infraestructura civil.

Desde mi humilde posición de ciudadano israelí, pacífico, desarmado, inquieto por no vislumbrar un futuro mejor, saludo a usted con esperanzas.