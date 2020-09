Diario Judío México - Leo una nota en Diariojudio.com (1) sobre la problemática judía o israelí en las publicaciones digitales o, en otras palabras, publicaciones en internet. La nota es general y no da ningún detalle mas que ciertos datos estadísticos que seguramente se pueden refutar considerando lo que he manifestado en el pasado. La institucionalidad judía y en este caso AMIA, DAIA y seguramente también CJL no es confiable para mí por ser representantes de una ideología que no es la ideología de la mayoría y porque en gran medida justifican su existencia en un supuesto antisemitismo o antisionismo. Esas instituciones están ciegamente alineadas con la ideología del gobierno israelí y eso las termina de descalificar. En muchos textos he criticado a las instituciones y en un texto (2) escribí: Que digan lo que digan sigo pensando que otra maniobra más para seguir posponiendo la solución del caso AMIA. Ya son 19 años. Eso que la dirección política de la comunidad judía se muestre satisfecha a mí no me convence de nada, jamás aprecie a la dirección de la comunidad que en forma sistemática se alinea con la oficialidad, un poco por el temor que les limiten sus poderes. Incluso en el último aniversario donde no dejaron manifestar a los familiares de los muertos. Siempre apuestan a la corta memoria del público.

A diferencia de la nota comentada que marca el desarrollo de los últimos cinco años de las publicaciones antisemitas o antisionistas y sin que veamos ningún detalle, en el año 2016 publiqué una nota con muchos enlaces para corroborar lo que sostengo (3) y del texto extraigo: “la caza antisemita¨” parece una sencilla casa de brujas orquestada por negros intereses ajenos al mismísimo antisemitismo. He manifestado muchas veces mi protesta por la utilización del término antisemita, negador del holocausto, antisraelí y anti sionista a todo aquello que critica al gobierno de Netanyahu.

Realmente nos han robado el país, la ideología y los sentimientos pro israelíes.

Sostengo hace muchos años que Netanyahu, su gobierno y un parlamento traidor a su función de ser control del ejecutivo son el principal promotor del antisemitismo y odio a Israel (4). La nota comienza con el siguiente párrafo: Cuando sostengo que el peor enemigo de Israel y del pueblo judío es Benjamín Netanyahu, me baso en que el camino de justificar a sí mismo y su ideología, acusando a todos los que se oponen a él y a su ideología como antisemitas, antisionistas, izquierdistas, traidores, etc., es erróneo y despierta por supuesto a la bestia antisemita; y siendo el Primer Ministro del país su representante, también cuestiona al mismísimo Estado de Israel identificando al colectivo con el mandatario.

Para finalizar deseo manifestar, nuevamente, que comencé a escribir hace aproximadamente 15 años en castellano para intentar contrarrestar la innumerable cantidad de publicaciones favorables, ciegamente, a Israel y su gobierno. No creo haber logrado mucho. Un ultimo enlace se relaciona a mi visión sobre las redes sociales (5) y del mismo copio:

Luego una opinión de Umberto Eco me hizo tambalear Umberto Eco: “Las redes sociales les dan espacio a los idiotas” Jamás me he considerado idiota y como él es muy famoso y tomado en cuenta deberé revisar ese punto y seguramente me relacionaré más adelante. Muchos de mis textos son muy polémicos, tratan de Israel y de mi constante o permanente critica al primer ministro Netanyahu, ellos mismos han despertado muchas críticas incluso amenazas y en especial me han hecho perder muchos amigos. No sé cuántos he ganado por escribir así y pienso para que tengo que seguir escribiendo contra Netanyahu si me he ido de Israel. Hubo quien dijo que ya no tengo derecho a criticar y u opinar. ¿Será verdad? Más de 40 años estuve allí, mi jubilación proviene de mis ahorros depositados allí, tengo hijas y nietos. Ya revisaré eso.

Aún no revisé nada, solo escribo lo que veo, siento o pienso.

Julio May 29-9-2020

