César Civita

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Cesar (Cesare) Civita, nasió en New York el 4 de Septembre de 1905, se engrandesió i moró desde chikitiko en la Italia.

Su padre, Carlo Civita, era de una de las famiyas más antikas de la sivdá de Mantova, ande en el sementerio de este sitio, deskansan varias jenerasiones de los Civita. Su madre Vittoria Carpi, era kantadera de opera.

Cesar lavoró kon su padre en Miláno, en la empresa establesida i dedikada a la importasion i eksportasion, asta ke vino el tiempo de lavorar en la Editorial Mondadori. Por ser muy kapache, desvepoló i valutuó butos editoriales i periodistikos.

Mina Civita, mujer i madre de sus tres ijos nasidos en la Italia. Adriana, redaktora de la editorial. Carlos, jerente jenerál, lavoraron djunto a su padre, i Barbara, afamada i alevada pianista, fue la redaktora de la Revistas Claudia, por lo ke se puede dizir fue una empresa familial.

En el anyo 1938, kuando Mussolini pakta kon Hitler las leyes rasiales, Civita fue echado de la Italia. La dolor de sus amigos fue grande i mas muncho, kuando un pariente le avia de lo preto i grave de la situasion, a lo ke ampesa a organizar la salida familial de la Italia, kon destino a Bruselas i Paris, i en el enverano de 1939 a los Estados Unidos.

En New-York se kontakta kon Walt Disney, ke lo manda a la Sud Ameriká komo reprezentante de este sitio de la mapa.

Ansina ke ansina, los parientes, más los ermános Vittorio i Hugo, se instalan en Buenos Aires en 1941, djunto a un grande numero de djidios, ke fueron el grande grupo de djidios italianos.

Al poko tiempo sale de Walt Disney, para krear en Avril de 1943, Editorial Abril. Sitio de grandes reushitas, ande nasen las revistas: El Pato Donald, Ratón Mickey, indemas publikasiones para chikitikos. Sandokán, El Rayo Rojo, Misterix afilú Idilio y Nocturno, mesmo komo novedá de esta epoka, revistas de fotonovelas kon grande reushita.

Para mujeres, la revista Claudia, afamada por las kolores i fotos de moda, mesmo la revista de aktualidá Siete Días mas la importante Revista Corsa dedikada al automovilizmo i Parabrisas de autos.

Cesar, siempre kon el tino en la editorial, avre una importante i grande fabriká, ande instala una de las primeras makinas rotativas a kolor del paiz. Estas dieron la permisión a ke la editorial Abril kreska i se troke en la empresa editorial más importante de la Argentina. Cesar Civita, de joven, fue prezidente de la Sociedád de Editores de Revistas de Argentina, dunke a largo de su vida, mantuvo kontakto kon importantes personalidades de la kultura, komersio i la politiká.

Fue un ombre intelijente de penserios, buen meoyo i de grande kultura, konosimientos i de ojo emprezarial. Mesmo un grande amante del sine, ke fue premiado komo dokumentalisto en el Festival de Cine de Venecia.

Ama en 1976 fue ovligado a dehar la Argentina, se fue a México i más tarde a Brasil. Esto akontesió después ke la frente de su kaza fue atakada kon armas i le serran la Editorial a fin de la dekada del 70. Epoka preta en la Argentina, indemás por el dolor de vender la grande empresa, a la kuala metió tanta pasión, más las fuersas ke le dedikó, tornando a la Argentina en sus ultimós anyos

La editorial fue serrada en 1992.

Se fue de este mundo el 2 de Avril de 2006 en Buenos Aires a los 99 anyos, deshando una grande marka en la industria editorial, ke ayudó al mundo a modernizar. Cesar Civita fue un ombre de fuerte i grande personalidad, jenerozo, entusiazto, grande viajero ke supo bivir i gozar de la vida.

Mesmo, aktivó i kontribuyó en butos djidios de Israel i Argentina, mantuvo la tradision, la pertenensia i la identidá del puevlo djidio.