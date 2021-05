Analizando en profundidad el momento actual del conflicto bélico entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas, podemos apreciar los siguientes puntos:

1) Comenzando por el tema, debemos puntualizar que no se están utilizando los nombres correctos de las cosas. Mucha prensa internacional habla de una guerra entre Israel y Gaza (o palestinos). No es así, no es una guerra entre dos países ni entre dos pueblos; lo que existe es un ataque terrorista de un grupo armado – Hamas – a un país constituído y a su población civil.

2) El pueblo palestino, su nombre ya de por sí es un error porque palestinos serían los nacidos en Palestina, un lugar geográfico denominado así por el antiguo imperio romano, que incluiría a lo que conocemos por el Medio Oriente. Desde el punto de vista histórico el pueblo palestino estaba conformado por distintas tribus y poblados en los que se incluirían árabes, hebreos y posteriormente también cristianos.

3) De acuerdo a los cánones de las últimas décadas del siglo XX, quienes se autodenominan “palestinos” serían solamente los árabes de la zona. Si se toma esto como cierto, son palestinos la mayoría de los habitantes del reino de Jordania más quienes habitan en las zonas de Judea y Samaria (Cisjordania) y los habitantes de Gaza. Quedarían aparte quienes viven en “campos de refugiados” en Líbano, Siria y otros países de la zona.

4) En base a estos antecedentes, quienes atacaron a Israel son un porcentaje muy mínimo de esos palestinos, seguramente ajustando números ni llegarían al 1% de los árabes-musulmanes-palestinos.

5) Pese a las críticas que se oyen a diario, quedó totalmente demostrado en estos días que Israel fue atacada, que su ejército actuó en defensa propia, y que minimizó el riesgo de la población de Gaza, minimizando también la efectividad deseada para eliminar al enemigo.

Rige en estos momentos un cese de fuego. Sabemos que Israel lo respetará, sabemos también que el Hamas en los casos anteriores utilizó esta tregua exclusivamente para rearmarse para volver a la lucha.

Meditando sobre qué debería hacer Israel con la experiencia anterior, entendemos que debería tomar las siguientes medidas, y que deberían contar con el apoyo de las Naciones Unidas y todas las potencias mundiales:

a) Mantener en alerta a su ejército y vigilar todos los movimientos de lo que quedó del enemigo.

b) Comunicar a la ONU que al menor asomo de violencia por parte de Hamas ya no se respetará la ética ni regirán las normas de guerra que aprobó en su momento esa institución, por lo que Israel no se hará responsable de la muerte de civiles en Gaza u otros puntos exteriores a Israel, sino que se hará responsable –a cualquier costo- de que no haya víctimas israelíes.

El mundo deberá entender que Israel tiene el mismo derecho a existir que los demás países, por lo que de una vez se debe terminar con el conflicto originado por fundamentalistas islámicos cuyo único interés es eliminar la civilización occidental, y que nada quieren saber sobre derechos humanos, democracia, libertad y otros valores fundamentales.

El Tzahal, las fuerzas armadas israelíes, han demostrado que pueden eliminar rápidamente a esos focos fundamentalistas. Pero el trabajo no está terminado. Israel debe dar aviso a los gobernantes de países que fomentan al terrorismo, que también sufrirán las consecuencias en caso de que sigan dando dinero y armas a los grupos terroristas.

Y también deberá quedar claro que aquellos gobiernos o instituciones que por ignorancia u otros motivos ayuden de alguna forma a que los terroristas se refuercen o que sientan que no objetan sus acciones también sufrirán consecuencias.

Concretamente: Irán y Qatar deberán paralizar sus acciones, lo mismo que Turquía, Siria, Líbano, Jordania. La Unión Europea, Estados Unidos y Rusia deberán también dejar de lado sus actitudes nada favorables. Ninguno de los nombrados tiene claro que Israel nació para quedarse y vivir, pese a quien pese. Ya no seremos los chivos expiatorios culpados de lo que ellos no saben hacer, Israel con sus defectos y virtudes no aceptará más que otros rijan su destino.

Ante los hechos tiene que quedar claro que ninguna frontera le sirvió al mundo para reconocer a Israel, por lo que es Israel quien fijará sus fronteras. Ningún país hizo suya como capital a Jerusalem, el pueblo judío lo hizo desde los reinados de David y Salomón, y continuó exigiendo su capital durante milenios hasta lograr reconquistarla finalmente en 1967, por lo que seguiremos luchando para que esa ciudad continúe siendo nuestra capital.

Israel tiene problemas internos, diferencias políticas semejantes a otras democracias. Pero ante el enemigo, no importa quién esté al frente del gobierno, todo el pueblo judío estará unido. El enemigo sabrá que no podrá con nosotros. Rodeados de dictaduras teocráticas y militares, seguiremos siendo la luz y el baluarte de los valores humanos